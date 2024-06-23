https://ria.ru/20240623/nastupatelnaya_operatsiya-1954598414.html

Белорусская наступательная операция "Багратион"

Белорусская наступательная операция "Багратион" - РИА Новости, 23.06.2024

Белорусская наступательная операция "Багратион"

Белорусская операция 1944 года (кодовое название "Багратион") – стратегическая наступательная операция Красной армии, проводившаяся с 23 июня по 29 августа 1944 РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T02:02

2024-06-23T02:02

2024-06-23T02:02

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Белорусская операция 1944 года (кодовое название "Багратион") – стратегическая наступательная операция Красной армии, проводившаяся с 23 июня по 29 августа 1944 года в ходе Великой Отечественной войны. "Багратион" причисляют к числу наиболее масштабных операций Второй мировой войны. После наступления зимой 1943-1944 годов линия фронта образовала в Белоруссии огромный выступ площадью около 250 тысяч квадратных километров, обращенный вершиной на восток. Он глубоко вклинивался в расположение советских войск и имел важное оперативно-стратегическое значение для обеих сторон. Ликвидация этого выступа и освобождение Белоруссии открывало Красной Армии кратчайший путь в Польшу и Германию, ставило под угрозу фланговых ударов вражеские группы армий "Север" и "Северная Украина".К операции с советской стороны были задействованы войска 1-го Белорусского (командующий – генерал армии, с 29 июня Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский), 2-го Белорусского (генерал-полковник, с 28 июля генерал армии Георгий Захаров), 3-го Белорусского (генерал-полковник, с 26 июня генерал армии Иван Черняховский), 1-го Прибалтийского (генерал армии Иван Баграмян) фронтов. В них насчитывались 2,4 миллиона офицеров и солдат, 36,4 тысячи орудий и минометов, 5,2 тысячи танков и самоходных артиллерийских установок.Им противостояли войска группы армий "Центр" под командованием генерал-фельдмаршала Эрнста Буша. На севере к ней примыкали войска 16-й армии группы армий "Север", на юге – 4-й танковой армии группы армий "Северная Украина". Группировка противника насчитывала 1,2 миллиона человек, 9,5 тысячи орудий и минометов, 900 танков и штурмовых орудий. Замысел операции предусматривал ударами четырех фронтов прорвать оборону противника на шести направлениях. Войскам 1-го Прибалтийского фронта предписывалось разгромить витебско-лепельскую группировку противника и освободить Витебск. В последующем развивать наступление в направлении Лепель – Шяуляй, отсекая группу армий "Север" от группы "Центр" и выходя на Балтику в районе Клайпеды.Войска 3-го Белорусского фронта должны были нанести два удара: один – навстречу удару 1-го Прибалтийского фронта и другой – вдоль минской автомагистрали на Борисов и частью сил на Оршу. Далее – через Вильнюс и Каунас к границам Восточной Пруссии.2-му Белорусскому фронту надлежало действовать на вспомогательном направлении Могилев – Белыничи и выйти на Березину, а затем в район Белостока.1-й Белорусский фронт должен был разгромить бобруйскую группировку немцев нанесением двух ударов: один в район Рогачева на направлении Бобруйск – Осиповичи, другой – из района нижнего течения реки Березины в общем направлении на Слуцк с охватом Бобруйска с юга. В последующем намечалось наступление левого крыла фронта на ковельском направлении.Координацию действий фронтов осуществляли представители Ставки Верховного Главнокомандования – Маршалы Советского Союза Георгий Жуков и Александр Василевский.Накануне дня общего наступления на всех фронтах была проведена разведка боем. На 1-м Прибалтийском, 2-м Белорусском и 3-м Белорусском фронтах она была проведена 22 июня, на 1-м Белорусском – 23 июня.23 июня началась операция "Багратион" – генеральное наступление в Белоруссии.На правом фланге 1-й Прибалтийский и 3-й Белорусский фронты 22-28 июня провели Витебско-Оршанскую операцию, в результате которой было разгромлено левое крыло группы армий "Центр", освобождены города Витебск и Орша (26 июня), создались благоприятные условия для дальнейшего наступления на минском и вильнюсском направлениях. Одновременно с северными соседями 2-й Белорусский фронт начал Могилевскую наступательную операцию (23-28 июня). Поставленную Ставкой Верховного Главнокомандования задачу фронт выполнил – разгромил могилевскую группировку противника и овладел Могилевом, районным центром Белыничи (28 июня). Остатки понесших серьезные потери частей немецких войск начали отход за реку Березину. Бобруйская наступательная операция проводилась силами 1-го Белорусского фронта с 24 по 29 июня. В результате действий советских войск оказались окружены и разгромлены крупные немецкие соединения, освобождена значительная территория Белоруссии (включая Бобруйск 29 июня), создались благоприятные условия для развития наступления на минском и барановичском направлениях. 28 июня Гитлер сместил генерал-фельдмаршала Буша с поста командующего группой армий "Центр". На его место прибыл генерал-фельдмаршал Вальтер Модель.В это же время Ставка Верховного Главнокомандования директивами от 28 июня поставила задачи фронтам завершить окружение минской группировки противника, продолжить стремительное наступление на запад, уничтожить подходившие резервы противника и создать условия для развития наступления на шяуляйском, каунасском и варшавском направлениях.Эти цели были достигнуты в ходе Минской и Полоцкой наступательных операций (29 июня – 4 июля). Благодаря действиям советских войск была разгромлена минская группировка противника, освобождены тысячи населенных пунктов, в том числе Минск (3 июля), Полоцк (4 июля), было нарушено взаимодействие между группами армий "Север" и "Центр". За 12 дней первого этапа операции "Багратион" советские войска продвинулись на 225-280 километров, была освобождена большая часть Белоруссии, группа армий "Центр" потерпела катастрофическое поражение.Ставка дала фронтам новые директивы, согласно которым они должны были ликвидировать окруженную группировку противника около Минска и продолжить наступление на запад. 1-й Прибалтийский фронт должен был развивать наступление на каунасском направлении. 3-му Белорусскому фронту предписывалось наносить удар в направлении Молодечно – Вильнюс. Перед войсками 2-го Белорусского фронта ставилась задача наступать на Волковыск и в дальнейшем выйти к Белостоку. 1-й Белорусский фронт получил приказ усилить наступление правым крылом в направлении Барановичи – Брест, левым на Брест – Люблин. На этом этапе к активным действиям были подключены войска 2-го и 3-го Прибалтийских и 1-го Украинского фронтов.Фронты, тесно взаимодействуя между собой, успешно осуществили пять наступательных операций: Шяуляйскую (5-31 июля), Вильнюсскую (5-20 июля), Каунасскую (28 июля – 28 августа), Белостокскую (5-27 июля) и Люблин-Брестскую (18 июля – 2 августа).К середине июля основные силы группы армий "Центр" были почти полностью уничтожены (25 дивизий). Привезенные из районов недавних боев в Белоруссии 57 тысяч пленных немцев 17 июля 1944 года были проведены по улицам Москвы – Ленинградскому шоссе, улице Горького (ныне Тверская), Садовому кольцу в Москве. Войска 1-го Прибалтийского фронта нанесли поражение группировке противника на шяуляйском направлении и освободили значительную часть территории Латвии и Литвы. Отрезав группе армий "Север" пути отхода в Восточную Пруссию, войска фронта вынудили противника перебросить крупные силы для восстановления сухопутной связи в этом регионе. 2-й Белорусский фронт сломил сопротивление противника на рубеже Гродно – Свислочь, отразил его контрудары и, развивая наступление, 27 июля овладел Белостоком. К концу июля армии Захарова вышли на рубеж восточнее Августов – Белосток – река Нарев и приступили к освобождению северо-восточных районов Польши, а также вышли на подступы к границе Восточной Пруссии.3-й Белорусский фронт освободил Вильнюс (13 июля), форсировал Неман, захватил Каунас (1 августа) и вышел к границе с Восточной Пруссией.Фронт Рокоссовского наступал на запад от Минска в направлении Варшавы: с боями был освобожден Брест (28 июля), польский город Люблин (24 июля), захвачены плацдармы на Висле. К началу августа 1944 года Красная Армия подошла к Варшаве. Однако освободить столицу Польши сразу же было уже невозможно – слишком большое расстояние прошли перед этим советские войска, велики были потери, тылы отстали. Противник же усилил свою оборону на подступах к городу свежими танковыми и моторизованными соединениями, начал мощные контратаки. В августе в Варшаве вспыхнуло восстание, однако части Красной армии в силу испытуемых трудностей не смогли оказать существенную поддержку.Генерал-фельдмаршал Модель с помощью резервов сумел стабилизировать фронт, организовав сопротивление советским войскам на границе Прибалтики с Восточной Пруссией, под Белостоком, юго-восточнее Варшавы. Дальнейшие попытки развить наступление со стороны Красной армии успеха не имели, и она была вынуждена перейти к обороне. Достигнув рубежа Елгава – Добеле – Шяуляй – Августов и рек Нарева и Вислы, советские войска 29 августа завершили операцию "Багратион".Отличительной особенностью Белорусской наступательной операции группы фронтов, продолжавшейся 68 суток, стал огромный пространственный размах и впечатляющие оперативно-стратегические результаты.Войска Красной Армии, начав наступление 23 июня на фронте 700 км, к концу августа продвинулись на 550 – 600 км к западу, расширив фронт военных действий до 1100 км. От немецких оккупантов была очищена обширная территория Белоруссии и значительная часть восточной Польши. Советские войска вышли на Вислу, на подступы к Варшаве и к границе с Восточной Пруссией.В ходе операции потерпела сокрушительное поражение крупнейшая немецкая группировка. Из 179-и дивизий и 5-и бригад вермахта, действовавших тогда на советско-германском фронте, 17 дивизий и 3 бригады были полностью уничтожены в Белоруссии, а 50 дивизий потеряв более 50% личного состава, лишились боеспособности. Германские войска потеряли около 500 тысяч солдат и офицеров. Большие потери понесли и советские войска: безвозвратные – более 178 тысяч человек и санитарные – более полумиллиона.В борьбе за освобождение Белоруссии советские воины проявили массовый героизм и высокое боевое мастерство: 1,5 тысячи стали Героями Советского Союза, сотни тысяч были награждены орденами и медалями СССР.Советский Союз 36 раз салютовала в честь четырех фронтов, успешно наступавших в Белоруссии, Литве и Польше. 417 соединений и частей получили почетные наименования Витебских, Оршанских, Могилевских и дрУспешное завершение Белорусской операции создало благоприятные предпосылки для проведения Псковско-Островской, Львовско-Сандомирской, Прибалтийской и Ясско-Кишиневской операций, освобождения Юго-Восточной Европы и Польши.(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат, 2004)Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, белоруссия, георгий жуков, иван черняховский, константин рокоссовский, польша, варшава