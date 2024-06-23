https://ria.ru/20240623/murashko-1954869142.html

Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в Севастополе

Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в Севастополе - РИА Новости, 23.06.2024

Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в Севастополе

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в результате обстрела Севастополя, заявил помощник министра... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T16:11

2024-06-23T16:11

2024-06-23T16:55

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россия

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михаил мурашко

алексей кузнецов

михаил развожаев

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в результате обстрела Севастополя, заявил помощник министра Алексей Кузнецов. "Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял оказание медицинской помощи пострадавшим под личный контроль",- сказал Кузнецов журналистам.Эвакуация пострадавших в результате обстрела Севастополя в медицинские учреждения города продолжается, добавили в Минздраве."Продолжается эвакуация пострадавших в медицинские учреждения Севастополя, на месте работают более 20 бригад скорой помощи",- сообщил Кузнецов.Он уточнил, что для оказания медицинской помощи пострадавшим дополнительно привлечены врачи из других регионов, в том числе - из медучреждений Республики Крым.ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.

https://ria.ru/20240623/udar-1954860584.html

https://ria.ru/20240623/ataka-1954858093.html

россия

севастополь

сша

республика крым

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