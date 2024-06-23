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Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в Севастополе - РИА Новости, 23.06.2024
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16:11 23.06.2024 (обновлено: 16:55 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/murashko-1954869142.html
Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в Севастополе
Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в Севастополе - РИА Новости, 23.06.2024
Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в Севастополе
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в результате обстрела Севастополя, заявил помощник министра... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T16:11
2024-06-23T16:55
специальная военная операция на украине
россия
севастополь
сша
михаил мурашко
алексей кузнецов
михаил развожаев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в результате обстрела Севастополя, заявил помощник министра Алексей Кузнецов. "Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял оказание медицинской помощи пострадавшим под личный контроль",- сказал Кузнецов журналистам.Эвакуация пострадавших в результате обстрела Севастополя в медицинские учреждения города продолжается, добавили в Минздраве.&quot;Продолжается эвакуация пострадавших в медицинские учреждения Севастополя, на месте работают более 20 бригад скорой помощи&quot;,- сообщил Кузнецов.Он уточнил, что для оказания медицинской помощи пострадавшим дополнительно привлечены врачи из других регионов, в том числе - из медучреждений Республики Крым.ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.
https://ria.ru/20240623/udar-1954860584.html
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россия, севастополь, сша, михаил мурашко, алексей кузнецов, михаил развожаев, вооруженные силы украины, республика крым, обстрел севастополя ракетами atacms
Специальная военная операция на Украине, Россия, Севастополь, США, Михаил Мурашко, Алексей Кузнецов, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Республика Крым, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в Севастополе

Мурашко взял на контроль оказание помощи пострадавшим при обстреле Севастополя

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в результате обстрела Севастополя, заявил помощник министра Алексей Кузнецов.
«
"Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял оказание медицинской помощи пострадавшим под личный контроль",- сказал Кузнецов журналистам.
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Эвакуация пострадавших в результате обстрела Севастополя в медицинские учреждения города продолжается, добавили в Минздраве.
«

"Продолжается эвакуация пострадавших в медицинские учреждения Севастополя, на месте работают более 20 бригад скорой помощи",- сообщил Кузнецов.

Он уточнил, что для оказания медицинской помощи пострадавшим дополнительно привлечены врачи из других регионов, в том числе - из медучреждений Республики Крым.
ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСевастопольСШАМихаил МурашкоАлексей КузнецовМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныРеспублика КрымОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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