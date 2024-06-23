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Очередь перед Крымским мостом сократилась вдвое - РИА Новости, 23.06.2024
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16:29 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/most-1954871337.html
Очередь перед Крымским мостом сократилась вдвое
Очередь перед Крымским мостом сократилась вдвое - РИА Новости, 23.06.2024
Очередь перед Крымским мостом сократилась вдвое
Очередь перед Крымским мостом к 16.00 воскресенья сократилась вдвое, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T16:29
2024-06-23T16:29
тамань (станица)
керчь
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Очередь перед Крымским мостом к 16.00 воскресенья сократилась вдвое, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение автотранспорта по мосту в воскресенье перекрывали дважды, на 21 минуту и на три минуты. Причины не назывались. По состоянию на 13.00 мск в очереди с обеих сторон у досмотровых пунктов, установленными перед въездом на мост в целях безопасности, находились около 600 машин. "В очереди со стороны Тамани находится 160 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 140 транспортных средств", - говорится в сообщении. Данные приведены по состоянию на 16.00 мск.
https://ria.ru/20240623/dvizhenie-1954837749.html
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тамань (станица)
керчь
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тамань (станица), керчь, республика крым, происшествия
Тамань (станица), Керчь, Республика Крым, Происшествия
Очередь перед Крымским мостом сократилась вдвое

В очереди перед Крымским мостом стоит 300 машин

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Очередь перед Крымским мостом к 16.00 воскресенья сократилась вдвое, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение автотранспорта по мосту в воскресенье перекрывали дважды, на 21 минуту и на три минуты. Причины не назывались. По состоянию на 13.00 мск в очереди с обеих сторон у досмотровых пунктов, установленными перед въездом на мост в целях безопасности, находились около 600 машин.
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"В очереди со стороны Тамани находится 160 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 140 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Данные приведены по состоянию на 16.00 мск.
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Тамань (станица)КерчьРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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