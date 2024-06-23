https://ria.ru/20240623/most-1954871337.html

Очередь перед Крымским мостом сократилась вдвое

Очередь перед Крымским мостом сократилась вдвое - РИА Новости, 23.06.2024

Очередь перед Крымским мостом сократилась вдвое

Очередь перед Крымским мостом к 16.00 воскресенья сократилась вдвое, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T16:29

2024-06-23T16:29

2024-06-23T16:29

тамань (станица)

керчь

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Очередь перед Крымским мостом к 16.00 воскресенья сократилась вдвое, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение автотранспорта по мосту в воскресенье перекрывали дважды, на 21 минуту и на три минуты. Причины не назывались. По состоянию на 13.00 мск в очереди с обеих сторон у досмотровых пунктов, установленными перед въездом на мост в целях безопасности, находились около 600 машин. "В очереди со стороны Тамани находится 160 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 140 транспортных средств", - говорится в сообщении. Данные приведены по состоянию на 16.00 мск.

https://ria.ru/20240623/dvizhenie-1954837749.html

https://ria.ru/20240623/zadaniya-1954870529.html

тамань (станица)

керчь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тамань (станица), керчь, республика крым, происшествия