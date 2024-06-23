https://ria.ru/20240623/most-1954853274.html

Перед въездом на Крымский мост скопилась очередь

Перед въездом на Крымский мост скопилась очередь - РИА Новости, 23.06.2024

Перед въездом на Крымский мост скопилась очередь

Перед въездом на Крымский мост с обеих сторон скопилась очередь свыше полтысячи машин, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T14:18

2024-06-23T14:18

2024-06-23T14:22

тамань (станица)

керчь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Перед въездом на Крымский мост с обеих сторон скопилась очередь свыше полтысячи машин, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение автотранспорта по мосту в воскресенье перекрывали дважды, на 21 минуту и на три минуты. Причины не назывались. "В очереди со стороны Тамани находится 336 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении. При этом, в очереди перед досмотровыми пунктами, установленными перед въездом на мост в целях безопасности, со стороны Керчи находится 256 транспортных средств. Там время ожидания также около часа. Статистика приведена по состоянию на 13.00 мск.

https://ria.ru/20240531/svo-1949670933.html

https://radiosputnik.ru/20240531/ataka-1949630916.html

тамань (станица)

керчь

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тамань (станица), керчь, происшествия