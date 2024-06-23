https://ria.ru/20240623/most-1954853274.html
Перед въездом на Крымский мост скопилась очередь
Перед въездом на Крымский мост скопилась очередь - РИА Новости, 23.06.2024
Перед въездом на Крымский мост скопилась очередь
Перед въездом на Крымский мост с обеих сторон скопилась очередь свыше полтысячи машин, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T14:18
2024-06-23T14:18
2024-06-23T14:22
тамань (станица)
керчь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Перед въездом на Крымский мост с обеих сторон скопилась очередь свыше полтысячи машин, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение автотранспорта по мосту в воскресенье перекрывали дважды, на 21 минуту и на три минуты. Причины не назывались. "В очереди со стороны Тамани находится 336 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении. При этом, в очереди перед досмотровыми пунктами, установленными перед въездом на мост в целях безопасности, со стороны Керчи находится 256 транспортных средств. Там время ожидания также около часа. Статистика приведена по состоянию на 13.00 мск.
https://ria.ru/20240531/svo-1949670933.html
https://radiosputnik.ru/20240531/ataka-1949630916.html
тамань (станица)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамань (станица), керчь, происшествия
Тамань (станица), Керчь, Происшествия
Перед въездом на Крымский мост скопилась очередь
Перед въездом на Крымский мост скопилась очередь свыше полтысячи машин