https://ria.ru/20240623/moskva-1954842482.html
В Москве появятся таблички, ведущие к объектам здравоохранения
В Москве появятся таблички, ведущие к объектам здравоохранения - РИА Новости, 23.06.2024
В Москве появятся таблички, ведущие к объектам здравоохранения
Навигационные таблички, ведущие к 60 объектам здравоохранения, появятся в Москве, сообщает сайт мэра и правительства столицы. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T13:08
2024-06-23T13:08
2024-06-23T13:08
москва
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Навигационные таблички, ведущие к 60 объектам здравоохранения, появятся в Москве, сообщает сайт мэра и правительства столицы. "В 2024 году специалисты городского хозяйства установят новые навигационные таблички, указывающие путь к 60 объектам здравоохранения. Об этом сообщил руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Вячеслав Торсунов", - говорится в сообщении. По словам Торсунова, установка городских указателей к медучреждениям - важный аспект обеспечения доступности и удобства получения медицинской помощи. Все работы планируется завершить до конца года. Среди медучреждений, к которым укажут путь новые таблички, - центр амбулаторной онкологической помощи Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка", центр лекарственного обеспечения "Аптеки столицы", молочно-раздаточный пункт № 87, а также ряд поликлиник и больниц, уточнили на сайте.
https://ria.ru/20240623/metro-1954818469.html
https://ria.ru/20240623/kuzminki-1954840971.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
В Москве появятся таблички, ведущие к объектам здравоохранения
В Москве появятся навигационные таблички, ведущие к 60 объектам здравоохранения
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Навигационные таблички, ведущие к 60 объектам здравоохранения, появятся в Москве, сообщает сайт мэра и правительства столицы.
"В 2024 году специалисты городского хозяйства установят новые навигационные таблички, указывающие путь к 60 объектам здравоохранения. Об этом сообщил руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Вячеслав Торсунов", - говорится в сообщении.
По словам Торсунова, установка городских указателей к медучреждениям - важный аспект обеспечения доступности и удобства получения медицинской помощи.
Все работы планируется завершить до конца года. Среди медучреждений, к которым укажут путь новые таблички, - центр амбулаторной онкологической помощи Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка", центр лекарственного обеспечения "Аптеки столицы", молочно-раздаточный пункт № 87, а также ряд поликлиник и больниц, уточнили на сайте.