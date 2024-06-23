https://ria.ru/20240623/moskva-1954842482.html

В Москве появятся таблички, ведущие к объектам здравоохранения

В Москве появятся таблички, ведущие к объектам здравоохранения - РИА Новости, 23.06.2024

В Москве появятся таблички, ведущие к объектам здравоохранения

Навигационные таблички, ведущие к 60 объектам здравоохранения, появятся в Москве, сообщает сайт мэра и правительства столицы. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T13:08

2024-06-23T13:08

2024-06-23T13:08

москва

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Навигационные таблички, ведущие к 60 объектам здравоохранения, появятся в Москве, сообщает сайт мэра и правительства столицы. "В 2024 году специалисты городского хозяйства установят новые навигационные таблички, указывающие путь к 60 объектам здравоохранения. Об этом сообщил руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Вячеслав Торсунов", - говорится в сообщении. По словам Торсунова, установка городских указателей к медучреждениям - важный аспект обеспечения доступности и удобства получения медицинской помощи. Все работы планируется завершить до конца года. Среди медучреждений, к которым укажут путь новые таблички, - центр амбулаторной онкологической помощи Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка", центр лекарственного обеспечения "Аптеки столицы", молочно-раздаточный пункт № 87, а также ряд поликлиник и больниц, уточнили на сайте.

https://ria.ru/20240623/metro-1954818469.html

https://ria.ru/20240623/kuzminki-1954840971.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва