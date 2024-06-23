Рейтинг@Mail.ru
В Москве появятся таблички, ведущие к объектам здравоохранения - РИА Новости, 23.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/moskva-1954842482.html
В Москве появятся таблички, ведущие к объектам здравоохранения
В Москве появятся таблички, ведущие к объектам здравоохранения - РИА Новости, 23.06.2024
В Москве появятся таблички, ведущие к объектам здравоохранения
Навигационные таблички, ведущие к 60 объектам здравоохранения, появятся в Москве, сообщает сайт мэра и правительства столицы. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T13:08
2024-06-23T13:08
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920525950_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_d9477986942bbdd67df4ecfb469e6116.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Навигационные таблички, ведущие к 60 объектам здравоохранения, появятся в Москве, сообщает сайт мэра и правительства столицы. "В 2024 году специалисты городского хозяйства установят новые навигационные таблички, указывающие путь к 60 объектам здравоохранения. Об этом сообщил руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Вячеслав Торсунов", - говорится в сообщении. По словам Торсунова, установка городских указателей к медучреждениям - важный аспект обеспечения доступности и удобства получения медицинской помощи. Все работы планируется завершить до конца года. Среди медучреждений, к которым укажут путь новые таблички, - центр амбулаторной онкологической помощи Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка", центр лекарственного обеспечения "Аптеки столицы", молочно-раздаточный пункт № 87, а также ряд поликлиник и больниц, уточнили на сайте.
https://ria.ru/20240623/metro-1954818469.html
https://ria.ru/20240623/kuzminki-1954840971.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920525950_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0a380f86502d8ddf73a0f6e9d1c8e8af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Москва
В Москве появятся таблички, ведущие к объектам здравоохранения

В Москве появятся навигационные таблички, ведущие к 60 объектам здравоохранения

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Навигационные таблички, ведущие к 60 объектам здравоохранения, появятся в Москве, сообщает сайт мэра и правительства столицы.
"В 2024 году специалисты городского хозяйства установят новые навигационные таблички, указывающие путь к 60 объектам здравоохранения. Об этом сообщил руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Вячеслав Торсунов", - говорится в сообщении.
Станция Киевская Филевской линии метро в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Зарядные устройства в метро Москвы с начала года арендовали 500 тысяч раз
Вчера, 09:21
По словам Торсунова, установка городских указателей к медучреждениям - важный аспект обеспечения доступности и удобства получения медицинской помощи.
Все работы планируется завершить до конца года. Среди медучреждений, к которым укажут путь новые таблички, - центр амбулаторной онкологической помощи Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка", центр лекарственного обеспечения "Аптеки столицы", молочно-раздаточный пункт № 87, а также ряд поликлиник и больниц, уточнили на сайте.
Дендросад в Природно-историческом парке Кузьминки-Люблино
В Москве в Кузьминках появятся площадки для отдыха и занятий спортом
Вчера, 12:53
 
Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала