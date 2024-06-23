https://ria.ru/20240623/moskva-1954799884.html

В Москве временно перекроют ряд улиц

В Москве временно перекроют ряд улиц - РИА Новости, 23.06.2024

В Москве временно перекроют ряд улиц

Ряд улиц Москвы в воскресенье закроют для движения транспорта из-за проведения "Большого Московского триатлона". РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T00:14

2024-06-23T00:14

2024-06-23T02:45

москва

рублевское шоссе

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ряд улиц Москвы в воскресенье закроют для движения транспорта из-за проведения "Большого Московского триатлона".Как сообщал столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале, перекрытия будут действовать 23 июня на западе и северо-западе с 7.00 до 13.45. Движение для транспорта закроют на Крылатской улице от дома 16 до улицы Нижние Мневники. Также перекрытия введут на участке Северо-Западной хорды и улицы Нижние Мневники от проспекта Маршала Жукова до Крылатской улицы, но движение в сторону проспекта Маршала Жукова сохранится. Кроме того, движение закроют в боковом проезде Крылатской улицы от дома 2А до въезда на территорию Гребного канала, на съезде на Северо-Западную хорду в сторону Рублевского шоссе с Островной улицы. В воскресенье с 00.01 до окончания мероприятия будет запрещена парковка на Крылатской улице от дома 16 до улицы Нижние Мневники.

https://ria.ru/20240622/mavzoley-1954647332.html

москва

рублевское шоссе

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москва, рублевское шоссе