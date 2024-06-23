https://ria.ru/20240623/moskva-1954799884.html
В Москве временно перекроют ряд улиц
В Москве временно перекроют ряд улиц - РИА Новости, 23.06.2024
В Москве временно перекроют ряд улиц
Ряд улиц Москвы в воскресенье закроют для движения транспорта из-за проведения "Большого Московского триатлона". РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T00:14
2024-06-23T00:14
2024-06-23T02:45
москва
рублевское шоссе
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ряд улиц Москвы в воскресенье закроют для движения транспорта из-за проведения "Большого Московского триатлона".Как сообщал столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале, перекрытия будут действовать 23 июня на западе и северо-западе с 7.00 до 13.45. Движение для транспорта закроют на Крылатской улице от дома 16 до улицы Нижние Мневники. Также перекрытия введут на участке Северо-Западной хорды и улицы Нижние Мневники от проспекта Маршала Жукова до Крылатской улицы, но движение в сторону проспекта Маршала Жукова сохранится. Кроме того, движение закроют в боковом проезде Крылатской улицы от дома 2А до въезда на территорию Гребного канала, на съезде на Северо-Западную хорду в сторону Рублевского шоссе с Островной улицы. В воскресенье с 00.01 до окончания мероприятия будет запрещена парковка на Крылатской улице от дома 16 до улицы Нижние Мневники.
https://ria.ru/20240622/mavzoley-1954647332.html
москва
рублевское шоссе
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москва, рублевское шоссе
В Москве временно перекроют ряд улиц
В Москве 23 июня перекроют ряд улиц из-за "Большого Московского триатлона"