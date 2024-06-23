https://ria.ru/20240623/moskalkova-1954862056.html

Москалькова выразила соболезнования в связи с атакой ВСУ на Севастополь

Москалькова выразила соболезнования в связи с атакой ВСУ на Севастополь - РИА Новости, 23.06.2024

Москалькова выразила соболезнования в связи с атакой ВСУ на Севастополь

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после атаки ВСУ на Севастополь заявила, что киевский режим продолжает террор против мирного... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T15:04

2024-06-23T15:04

2024-06-23T16:55

севастополь

россия

татьяна москалькова

михаил развожаев

вооруженные силы украины

происшествия

обстрел севастополя ракетами atacms

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после атаки ВСУ на Севастополь заявила, что киевский режим продолжает террор против мирного населения, и выразила соболезнования родным погибших. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате атаки ВСУ на Севастополь в воскресенье погибли два мирных жителя, один из них - двухлетний ребёнок, за медпомощью обратились 22 человека. "Киевский режим продолжает террор против мирного населения… Светлый праздник Троицы стал днем скорби", - написала Москалькова в своем Telegram-канале. Федеральный омбудсмен выразила сердечные соболезнования родным и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления раненым.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954861076.html

https://ria.ru/20240623/ataka-1954845563.html

севастополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

севастополь, россия, татьяна москалькова, михаил развожаев, вооруженные силы украины, происшествия, обстрел севастополя ракетами atacms