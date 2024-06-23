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Москалькова выразила соболезнования в связи с атакой ВСУ на Севастополь - РИА Новости, 23.06.2024
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15:04 23.06.2024 (обновлено: 16:55 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/moskalkova-1954862056.html
Москалькова выразила соболезнования в связи с атакой ВСУ на Севастополь
Москалькова выразила соболезнования в связи с атакой ВСУ на Севастополь - РИА Новости, 23.06.2024
Москалькова выразила соболезнования в связи с атакой ВСУ на Севастополь
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после атаки ВСУ на Севастополь заявила, что киевский режим продолжает террор против мирного... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T15:04
2024-06-23T16:55
севастополь
россия
татьяна москалькова
михаил развожаев
вооруженные силы украины
происшествия
обстрел севастополя ракетами atacms
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после атаки ВСУ на Севастополь заявила, что киевский режим продолжает террор против мирного населения, и выразила соболезнования родным погибших. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате атаки ВСУ на Севастополь в воскресенье погибли два мирных жителя, один из них - двухлетний ребёнок, за медпомощью обратились 22 человека. "Киевский режим продолжает террор против мирного населения… Светлый праздник Троицы стал днем скорби", - написала Москалькова в своем Telegram-канале. Федеральный омбудсмен выразила сердечные соболезнования родным и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления раненым.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954861076.html
https://ria.ru/20240623/ataka-1954845563.html
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севастополь, россия, татьяна москалькова, михаил развожаев, вооруженные силы украины, происшествия, обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, Россия, Татьяна Москалькова, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Москалькова выразила соболезнования в связи с атакой ВСУ на Севастополь

Москалькова: киевский режим продолжает террор против мирного населения

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после атаки ВСУ на Севастополь заявила, что киевский режим продолжает террор против мирного населения, и выразила соболезнования родным погибших.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате атаки ВСУ на Севастополь в воскресенье погибли два мирных жителя, один из них - двухлетний ребёнок, за медпомощью обратились 22 человека.
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"Киевский режим продолжает террор против мирного населения… Светлый праздник Троицы стал днем скорби", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Федеральный омбудсмен выразила сердечные соболезнования родным и близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления раненым.
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СевастопольРоссияТатьяна МоскальковаМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныПроисшествияОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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