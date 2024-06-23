Суверенитет Молдавии стал разменной монетой, заявил лидер партии "Шанс"
Лунгу: Санду и власти превратили суверенитет Молдавии в разменную монету
Председатель партии "Шанс" Алексей Лунгу. Архивное фото
КИШИНЕВ, 23 июн – РИА Новости. Суверенитет Молдавии превратился в разменную монету в геополитических играх властей республики, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу в своем Telegram-канале.
Декларация о суверенитете Молдавии была принята парламентом республики (тогда Верховным советом Молдавской Советской Социалистической Республики) 23 июня 1990 года. В ней прописано, что суверенитет является естественным и необходимым условием существования государственности Молдавии.
"Сейчас эта дата важна как никогда. Наш суверенитет и самобытность благодаря геополитическим играм Майи Санду (президент Молдавии - ред.) и ее подпевалам превратились в настоящую разменную монету. С каждым днем по указке президента Молдова все больше и больше зависит от диктата других стран, вязнет в кредитах, подсаживается на чуждые нам ценности, милитаризуется и заигрывает с военным альянсом", - написал Лунгу.
По его словам, когда во всем мире с бешеной скоростью нарастает геополитическая напряженность, граждане Молдавии обязаны не просто сохранять, а по-настоящему биться за суверенитет и нейтральный статус страны. "Мы не хотим ни с кем враждовать, но и не позволим никому указывать, что нам делать", - подчеркнул Лунгу.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
Согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавии. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только 8% избирателей.