https://ria.ru/20240623/moldaviya-1954860686.html

Суверенитет Молдавии стал разменной монетой, заявил лидер партии "Шанс"

Суверенитет Молдавии стал разменной монетой, заявил лидер партии "Шанс" - РИА Новости, 23.06.2024

Суверенитет Молдавии стал разменной монетой, заявил лидер партии "Шанс"

Суверенитет Молдавии превратился в разменную монету в геополитических играх властей республики, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу в своем... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T14:56

2024-06-23T14:56

2024-06-23T14:56

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румыния

сша

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КИШИНЕВ, 23 июн – РИА Новости. Суверенитет Молдавии превратился в разменную монету в геополитических играх властей республики, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу в своем Telegram-канале. Декларация о суверенитете Молдавии была принята парламентом республики (тогда Верховным советом Молдавской Советской Социалистической Республики) 23 июня 1990 года. В ней прописано, что суверенитет является естественным и необходимым условием существования государственности Молдавии. "Сейчас эта дата важна как никогда. Наш суверенитет и самобытность благодаря геополитическим играм Майи Санду (президент Молдавии - ред.) и ее подпевалам превратились в настоящую разменную монету. С каждым днем по указке президента Молдова все больше и больше зависит от диктата других стран, вязнет в кредитах, подсаживается на чуждые нам ценности, милитаризуется и заигрывает с военным альянсом", - написал Лунгу. По его словам, когда во всем мире с бешеной скоростью нарастает геополитическая напряженность, граждане Молдавии обязаны не просто сохранять, а по-настоящему биться за суверенитет и нейтральный статус страны. "Мы не хотим ни с кем враждовать, но и не позволим никому указывать, что нам делать", - подчеркнул Лунгу. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавии. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только 8% избирателей.

https://ria.ru/20240427/moldaviya-1942755798.html

https://ria.ru/20240623/dodon-1954833916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, румыния, сша, майя санду, нато