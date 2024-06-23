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В Киеве подозреваемую в разгроме могилы Коцюбайло отправили в психбольницу - РИА Новости, 23.06.2024
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18:18 23.06.2024 (обновлено: 19:50 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/mogila-1954888986.html
В Киеве подозреваемую в разгроме могилы Коцюбайло отправили в психбольницу
В Киеве подозреваемую в разгроме могилы Коцюбайло отправили в психбольницу - РИА Новости, 23.06.2024
В Киеве подозреваемую в разгроме могилы Коцюбайло отправили в психбольницу
Женщину, подозреваемую в разгроме могилы одного из главарей запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"* и двух украинских военных в Киеве,... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T18:18
2024-06-23T19:50
россия
киев
донбасс
правый сектор
вооруженные силы украины
мвд украины
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Женщину, подозреваемую в разгроме могилы одного из главарей запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"* и двух украинских военных в Киеве, отправили в психиатрическую больницу, сообщила прокуратура города."Печерским районным судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде помещения в учреждение по оказанию психиатрической помощи в условиях, исключающих опасное поведение, сроком на 60 дней", — приводит слова представителя ведомства украинский телеканал "Общественное". Украинское издание "Страна" 20 мая сообщило, что в Киеве устроили погром на местах захоронения Дмитрия Коцюбайло, одного из лидеров экстремистской организации "Правый сектор"*, а также двух украинских военных — Андрея Пильщикова и Павла Петриченко. Прокуратура завела уголовное дело, а позже сообщила о задержании 60-летней женщины по подозрению в надругательстве над могилами. Коцюбайло был одним из главарей экстремистского "Правого сектора"*. После начала карательной операции киевского режима в Донбассе командовал отрядом "Волки Да Винчи", получил звание Героя Украины. В марте 2023 года был ликвидирован под Артемовском (город впоследствии освободили российские военные). Военный летчик Андрей Пильщиков участвовал в боевых действиях в составе Воздушных сил ВСУ, погиб в августе 2023 года при столкновении двух учебно-боевых самолетов в Житомирской области. Участника Евромайдана Павла Петриченко ликвидировали в апреле 2024 года под Авдеевкой, которая на тот момент уже около двух месяцев была освобождена Россией. "Правый сектор"* сформировался в первые дни Евромайдана в Киеве в 2013-м, в его состав вошли ультрарадикальные националистические группировки. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в захвате административных зданий, похищении оружия из арсеналов МВД Украины и столкновениях с правоохранителями, с апреля принимали активное участие в карательных операциях против мирного населения ДНР и ЛНР. Затем члены организации активно участвовали в захвате приходов канонической Украинской православной церкви (УПЦ), блокировании работы российских диппредставительств на Украине, нападали и громили российский культурный центр в Киеве. Поддерживают радикальные взгляды, а также идеи фашизма и национализма.В ноябре 2014-го Верховный суд России признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны. В январе 2015 года "Правый сектор"* был внесен в реестр запрещенных в России организаций.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20240504/kiev-1943855476.html
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россия, киев, донбасс, правый сектор, вооруженные силы украины, мвд украины
Россия, Киев, Донбасс, Правый сектор, Вооруженные силы Украины, МВД Украины
В Киеве подозреваемую в разгроме могилы Коцюбайло отправили в психбольницу

В Киеве женщину поместили в психбольницу за разгром могилы Коцюбайло

© Фото : Національна поліція УкраїниСотрудники полиции Украины в Киеве
Сотрудники полиции Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© Фото : Національна поліція України
Сотрудники полиции Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Женщину, подозреваемую в разгроме могилы одного из главарей запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"* и двух украинских военных в Киеве, отправили в психиатрическую больницу, сообщила прокуратура города.
«
"Печерским районным судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде помещения в учреждение по оказанию психиатрической помощи в условиях, исключающих опасное поведение, сроком на 60 дней", — приводит слова представителя ведомства украинский телеканал "Общественное".
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В Киеве облили краской памятный крест Бандере, пишут СМИ
4 мая, 15:52
Украинское издание "Страна" 20 мая сообщило, что в Киеве устроили погром на местах захоронения Дмитрия Коцюбайло, одного из лидеров экстремистской организации "Правый сектор"*, а также двух украинских военных — Андрея Пильщикова и Павла Петриченко. Прокуратура завела уголовное дело, а позже сообщила о задержании 60-летней женщины по подозрению в надругательстве над могилами.
Коцюбайло был одним из главарей экстремистского "Правого сектора"*. После начала карательной операции киевского режима в Донбассе командовал отрядом "Волки Да Винчи", получил звание Героя Украины. В марте 2023 года был ликвидирован под Артемовском (город впоследствии освободили российские военные).
Военный летчик Андрей Пильщиков участвовал в боевых действиях в составе Воздушных сил ВСУ, погиб в августе 2023 года при столкновении двух учебно-боевых самолетов в Житомирской области.
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Участника Евромайдана Павла Петриченко ликвидировали в апреле 2024 года под Авдеевкой, которая на тот момент уже около двух месяцев была освобождена Россией.
"Правый сектор"* сформировался в первые дни Евромайдана в Киеве в 2013-м, в его состав вошли ультрарадикальные националистические группировки. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в захвате административных зданий, похищении оружия из арсеналов МВД Украины и столкновениях с правоохранителями, с апреля принимали активное участие в карательных операциях против мирного населения ДНР и ЛНР. Затем члены организации активно участвовали в захвате приходов канонической Украинской православной церкви (УПЦ), блокировании работы российских диппредставительств на Украине, нападали и громили российский культурный центр в Киеве. Поддерживают радикальные взгляды, а также идеи фашизма и национализма.
В ноябре 2014-го Верховный суд России признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны. В январе 2015 года "Правый сектор"* был внесен в реестр запрещенных в России организаций.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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РоссияКиевДонбассПравый секторВооруженные силы УкраиныМВД Украины
 
 
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