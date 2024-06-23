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Запад боится нового миропорядка, заявили в Крыму - РИА Новости, 23.06.2024
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07:43 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/miroporyadok-1954812717.html
Запад боится нового миропорядка, заявили в Крыму
Запад боится нового миропорядка, заявили в Крыму - РИА Новости, 23.06.2024
Запад боится нового миропорядка, заявили в Крыму
Коллективный Запад во главе с США боится формирования нового равноправного, справедливого и полицентричного мира, поэтому там пытаются всяческими путями... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T07:43
2024-06-23T07:43
в мире
россия
сша
киев
георгий мурадов
запорожская аэс
мгимо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Коллективный Запад во главе с США боится формирования нового равноправного, справедливого и полицентричного мира, поэтому там пытаются всяческими путями дискредитировать страны, придерживающиеся этой стратегии, заявил РИА Новости постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства, профессор МГИМО Георгий Мурадов. "Коллективный Запад во главе с США боится формирования нового мирового большинства, выступающего за новое справедливое, равноправное и полицентричное мироустройство, поэтому пытается всяческими пропагандистскими разработками подорвать и дискредитировать страны, придерживающиеся этой стратегии. К числу западных контрмер относятся и разнообразные "мирные инициативы", наподобие швейцарского форума по Украине", - сказал Мурадов. По его словам, сегодня перед США стоит задача не допустить сплочения тех сил, которые заинтересованы в формировании мирового большинства, противодействующего сохранению монополии Запада. "Эти планы легко прослеживаются в документах, которые предлагается принять на инспирированных коллективным Западом форумах. В частности, к примеру, за требованием передать Киеву Запорожскую АЭС скрывается угроза бомбить этот объект для устрашения европейцев возможным ядерным загрязнением", - сказал Мурадов. Далее, по его словам, исходя из принятого в Швейцарии коммюнике, следует ожидать усиления диверсий против торговых судов в Черном море и воплей о том, что Россия якобы подрывает мировую продовольственную безопасность и морит голодом беднейшие страны. "Следующий вытекающий из коммюнике вектор - это раскрутка обвинений России в антигуманной политике", - сказал постпред. Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. Россию на саммит не пригласили. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия РФ абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Только одна страна, которая не участвовала в этой конференции, присоединяется к списку подписавших ее сторон: Антигуа и Барбуда. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.
https://ria.ru/20240601/doktrina-1949812153.html
https://ria.ru/20240516/ukraina-1946310558.html
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в мире, россия, сша, киев, георгий мурадов, запорожская аэс, мгимо
В мире, Россия, США, Киев, Георгий Мурадов, Запорожская АЭС, МГИМО
Запад боится нового миропорядка, заявили в Крыму

Постпред Крыма Мурадов: Запад боится формирования нового миропорядка

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Коллективный Запад во главе с США боится формирования нового равноправного, справедливого и полицентричного мира, поэтому там пытаются всяческими путями дискредитировать страны, придерживающиеся этой стратегии, заявил РИА Новости постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства, профессор МГИМО Георгий Мурадов.
"Коллективный Запад во главе с США боится формирования нового мирового большинства, выступающего за новое справедливое, равноправное и полицентричное мироустройство, поэтому пытается всяческими пропагандистскими разработками подорвать и дискредитировать страны, придерживающиеся этой стратегии. К числу западных контрмер относятся и разнообразные "мирные инициативы", наподобие швейцарского форума по Украине", - сказал Мурадов.
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По его словам, сегодня перед США стоит задача не допустить сплочения тех сил, которые заинтересованы в формировании мирового большинства, противодействующего сохранению монополии Запада.
"Эти планы легко прослеживаются в документах, которые предлагается принять на инспирированных коллективным Западом форумах. В частности, к примеру, за требованием передать Киеву Запорожскую АЭС скрывается угроза бомбить этот объект для устрашения европейцев возможным ядерным загрязнением", - сказал Мурадов.
Далее, по его словам, исходя из принятого в Швейцарии коммюнике, следует ожидать усиления диверсий против торговых судов в Черном море и воплей о том, что Россия якобы подрывает мировую продовольственную безопасность и морит голодом беднейшие страны.
"Следующий вытекающий из коммюнике вектор - это раскрутка обвинений России в антигуманной политике", - сказал постпред.
Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. Россию на саммит не пригласили. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия РФ абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Только одна страна, которая не участвовала в этой конференции, присоединяется к списку подписавших ее сторон: Антигуа и Барбуда. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.
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