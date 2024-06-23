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На Западе нельзя никому верить, заявило минобороны Белоруссии - РИА Новости, 23.06.2024
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20:59 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/minoborony-1954917233.html
На Западе нельзя никому верить, заявило минобороны Белоруссии
На Западе нельзя никому верить, заявило минобороны Белоруссии - РИА Новости, 23.06.2024
На Западе нельзя никому верить, заявило минобороны Белоруссии
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что на Западе нельзя никому верить, поэтому белорусская армия соответствующим образом готовится. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T20:59
2024-06-23T20:59
в мире
виктор хренин
министерство обороны белоруссии
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МИНСК, 23 июн - РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что на Западе нельзя никому верить, поэтому белорусская армия соответствующим образом готовится. "Я вспоминаю разговор, когда американский начальник штаба сделал звонок нашему начальнику Генерального штаба, там был соответствующий диалог, и он так сказал, когда вопрос задали: "Что ваш батальон делает в 15 километрах от нашей госграницы?". Было сказано: "Это временно, он уйдет". Вот это "временно" уже три года. Поэтому верить там нельзя никому, потому что мы видим их агрессивные планы", - сказал министр в интервью телеканалу СТВ, показанному в воскресенье. Он подчеркнул, что поэтому белорусская армия соответствующим образом готовится. "И поэтому и готовимся. Мы настроены решительно. Не лезьте к нам. Займитесь своими проблемами, а лучше давайте договариваться", - сказал Хренин.
https://ria.ru/20240623/vagner-1954916635.html
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в мире, виктор хренин, министерство обороны белоруссии
В мире, Виктор Хренин, Министерство обороны Белоруссии
На Западе нельзя никому верить, заявило минобороны Белоруссии

Глава минобороны Белоруссии Хренин: на Западе нельзя никому верить

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин
Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин. Архивное фото
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МИНСК, 23 июн - РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что на Западе нельзя никому верить, поэтому белорусская армия соответствующим образом готовится.
«
"Я вспоминаю разговор, когда американский начальник штаба сделал звонок нашему начальнику Генерального штаба, там был соответствующий диалог, и он так сказал, когда вопрос задали: "Что ваш батальон делает в 15 километрах от нашей госграницы?". Было сказано: "Это временно, он уйдет". Вот это "временно" уже три года. Поэтому верить там нельзя никому, потому что мы видим их агрессивные планы", - сказал министр в интервью телеканалу СТВ, показанному в воскресенье.
Он подчеркнул, что поэтому белорусская армия соответствующим образом готовится. "И поэтому и готовимся. Мы настроены решительно. Не лезьте к нам. Займитесь своими проблемами, а лучше давайте договариваться", - сказал Хренин.
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