https://ria.ru/20240623/minoborony-1954843347.html

Минобороны рассказало о работе группировки "Южная" в зоне СВО

Минобороны рассказало о работе группировки "Южная" в зоне СВО - РИА Новости, 23.06.2024

Минобороны рассказало о работе группировки "Южная" в зоне СВО

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 570 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T13:13

2024-06-23T13:13

2024-06-23T13:20

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 570 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 24-й, 30-й, 72-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Григоровка, Калинина, Миньковка, Константиновка и Курахово Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 570 военнослужащих, танк, три пикапа, семь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122-мм гаубица Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США. Также уничтожено четыре полевых склада боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240623/spetsoperatsiya-1954844166.html

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россия, вооруженные силы украины, сша, часов яр