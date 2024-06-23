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Минобороны рассказало о работе группировки "Южная" в зоне СВО - РИА Новости, 23.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:13 23.06.2024 (обновлено: 13:20 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/minoborony-1954843347.html
Минобороны рассказало о работе группировки "Южная" в зоне СВО
Минобороны рассказало о работе группировки "Южная" в зоне СВО - РИА Новости, 23.06.2024
Минобороны рассказало о работе группировки "Южная" в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 570 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T13:13
2024-06-23T13:20
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 570 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 24-й, 30-й, 72-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Григоровка, Калинина, Миньковка, Константиновка и Курахово Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 570 военнослужащих, танк, три пикапа, семь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122-мм гаубица Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США. Также уничтожено четыре полевых склада боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240623/spetsoperatsiya-1954844166.html
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россия, вооруженные силы украины, сша, часов яр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, США, Часов Яр
Минобороны рассказало о работе группировки "Южная" в зоне СВО

Минобороны: подразделения "Южной" улучшили положение и нанесли поражение ВСУ

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкТанк Т-72
Танк Т-72 - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли до 570 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 24-й, 30-й, 72-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Григоровка, Калинина, Миньковка, Константиновка и Курахово Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 570 военнослужащих, танк, три пикапа, семь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122-мм гаубица Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США. Также уничтожено четыре полевых склада боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.
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