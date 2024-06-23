https://ria.ru/20240623/metro-1954865039.html

В Харькове приостановили движение поездов в метро

В Харькове приостановили движение поездов в метро - РИА Новости, 23.06.2024

В Харькове приостановили движение поездов в метро

Движение поездов в метро Харькова приостановлено, станции работают в режиме укрытий, сообщили в харьковском метрополитене. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T15:34

2024-06-23T15:34

2024-06-23T15:34

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Движение поездов в метро Харькова приостановлено, станции работают в режиме укрытий, сообщили в харьковском метрополитене. "Временно приостановлено движение поездов по линиям метрополитена. Все станции сейчас работают исключительно в режиме укрытия. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно", - говорится в тексте, опубликованном в Telegram-канале метрополитена. Ранее в воскресенье мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. Агентство РБК-Украина сообщило, что часть города осталась без света. Причину приостановки не уточняют. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240623/kharkov-1954864265.html

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в мире, харьков, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины