https://ria.ru/20240623/metro-1954865039.html
В Харькове приостановили движение поездов в метро
В Харькове приостановили движение поездов в метро - РИА Новости, 23.06.2024
В Харькове приостановили движение поездов в метро
Движение поездов в метро Харькова приостановлено, станции работают в режиме укрытий, сообщили в харьковском метрополитене. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T15:34
2024-06-23T15:34
2024-06-23T15:34
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Движение поездов в метро Харькова приостановлено, станции работают в режиме укрытий, сообщили в харьковском метрополитене. "Временно приостановлено движение поездов по линиям метрополитена. Все станции сейчас работают исключительно в режиме укрытия. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно", - говорится в тексте, опубликованном в Telegram-канале метрополитена. Ранее в воскресенье мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. Агентство РБК-Украина сообщило, что часть города осталась без света. Причину приостановки не уточняют. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240623/kharkov-1954864265.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове приостановили движение поездов в метро
В харьковском метро приостановили движение, станции работают в режиме укрытий