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В Харькове приостановили движение поездов в метро - РИА Новости, 23.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:34 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/metro-1954865039.html
В Харькове приостановили движение поездов в метро
В Харькове приостановили движение поездов в метро - РИА Новости, 23.06.2024
В Харькове приостановили движение поездов в метро
Движение поездов в метро Харькова приостановлено, станции работают в режиме укрытий, сообщили в харьковском метрополитене. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T15:34
2024-06-23T15:34
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Движение поездов в метро Харькова приостановлено, станции работают в режиме укрытий, сообщили в харьковском метрополитене. "Временно приостановлено движение поездов по линиям метрополитена. Все станции сейчас работают исключительно в режиме укрытия. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно", - говорится в тексте, опубликованном в Telegram-канале метрополитена. Ранее в воскресенье мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. Агентство РБК-Украина сообщило, что часть города осталась без света. Причину приостановки не уточняют. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240623/kharkov-1954864265.html
https://ria.ru/20240622/zaes-1954694048.html
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в мире, харьков, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове приостановили движение поездов в метро

В харьковском метро приостановили движение, станции работают в режиме укрытий

© AP Photo / Francisco SecoЛюди толпятся на станции метро в Харькове
Люди толпятся на станции метро в Харькове - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Люди толпятся на станции метро в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Движение поездов в метро Харькова приостановлено, станции работают в режиме укрытий, сообщили в харьковском метрополитене.
«
"Временно приостановлено движение поездов по линиям метрополитена. Все станции сейчас работают исключительно в режиме укрытия. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно", - говорится в тексте, опубликованном в Telegram-канале метрополитена.
Харьков - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
СМИ: часть Харькова осталась без света после взрывов
Вчера, 15:29
Ранее в воскресенье мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. Агентство РБК-Украина сообщило, что часть города осталась без света.
Причину приостановки не уточняют.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
На ЗАЭС раскрыли, какие угрозы создают атаки ВСУ на объекты инфраструктуры
22 июня, 11:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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