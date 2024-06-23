https://ria.ru/20240623/metro-1954818469.html
Зарядные устройства в метро Москвы с начала года арендовали 500 тысяч раз
Зарядные устройства в метро Москвы с начала года арендовали 500 тысяч раз - РИА Новости, 23.06.2024
Зарядные устройства в метро Москвы с начала года арендовали 500 тысяч раз
Зарядные устройства в метро Москвы арендовали 500 тысяч раз с начала года, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T09:21
2024-06-23T09:21
2024-06-23T09:21
общество
москва
максим ликсутов
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Зарядные устройства в метро Москвы арендовали 500 тысяч раз с начала года, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "В вестибюлях станций метро и в переходах установлены автоматы, где можно взять в аренду зарядное устройство. С начала 2024 года этой услугой воспользовались более 500 тысяч раз. С помощью зарядных устройств пассажиры всегда могут оставаться на связи", — рассказал Ликсутов. По его словам, на инфраструктуре метрополитена установлены более 380 автоматов с портативными зарядными устройствами. Помимо этого, в метро и на автовокзалах есть вендинговые аппараты, в которых можно взять в дорогу воду, снеки, кофе и многое другое.
https://ria.ru/20240121/metropoliten-1922585781.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, максим ликсутов
Общество, Москва, Максим Ликсутов
Зарядные устройства в метро Москвы с начала года арендовали 500 тысяч раз
Заммэра Ликсутов: зарядные устройства в метро Москвы арендовали 500 тысяч раз
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Зарядные устройства в метро Москвы арендовали 500 тысяч раз с начала года, сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«
"В вестибюлях станций метро и в переходах установлены автоматы, где можно взять в аренду зарядное устройство. С начала 2024 года этой услугой воспользовались более 500 тысяч раз. С помощью зарядных устройств пассажиры всегда могут оставаться на связи", — рассказал Ликсутов.
По его словам, на инфраструктуре метрополитена установлены более 380 автоматов с портативными зарядными устройствами. Помимо этого, в метро и на автовокзалах есть вендинговые аппараты, в которых можно взять в дорогу воду, снеки, кофе и многое другое.