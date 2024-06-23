https://ria.ru/20240623/memorial-1954913106.html

В Севастополе появился стихийный мемориал в память о погибших

В Севастополе появился стихийный мемориал в память о погибших - РИА Новости, 23.06.2024

В Севастополе появился стихийный мемориал в память о погибших

В Севастополе в Комсомольском парке им. Марии Байды появился стихийный мемориал в память о погибших из-за атаки ВСУ, люди несут цветы и детские игрушки,... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T20:34

2024-06-23T20:34

2024-06-23T21:04

севастополь

россия

вооруженные силы украины

обстрел севастополя ракетами atacms

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. В Севастополе в Комсомольском парке им. Марии Байды появился стихийный мемориал в память о погибших из-за атаки ВСУ, люди несут цветы и детские игрушки, сообщает пресс-служба правительства города. "Жители города приносят цветы к фонтану в Комсомольском парке им. Марии Байды. Севастополь скорбит", - говорится в сообщении. Люди несут к стихийному мемориалу также детские игрушки. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей. Погибли пятеро: трое детей и двое взрослых.

https://ria.ru/20240623/razvozhaev-1954873269.html

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Стихийный мемориал в Севастополе в память о погибших в результате атаки ВСУ Стихийный мемориал появился в Севастополе в память о погибших в результате атаки ВСУ, люди несут цветы и детские игрушки 2024-06-23T20:34 true PT0M18S

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севастополь, россия, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms