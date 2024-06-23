https://ria.ru/20240623/manchester-1954826879.html
Аэропорт Манчестера в Британии столкнулся с отменами рейсов
Аэропорт Манчестера в Британии столкнулся с отменами рейсов - РИА Новости, 23.06.2024
Аэропорт Манчестера в Британии столкнулся с отменами рейсов
Пассажиры аэропорта Манчестера в Британии столкнулись с серьезными задержками и отменами рейсов из-за отключения электричества, несмотря на восстановление... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T11:03
2024-06-23T11:03
2024-06-23T11:03
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пассажиры аэропорта Манчестера в Британии столкнулись с серьезными задержками и отменами рейсов из-за отключения электричества, несмотря на восстановление энергоснабжения, аэропорт не может сообщить, когда его работа будет полностью восстановлена, сообщает телеканал Sky News. "Все рейсы, вылетающие из аэропорта Манчестера, сталкиваются с отменой и серьезными задержками из-за отключения электроэнергии в районе", - пишет телеканал. Несмотря на то, что электроснабжение восстановлено, сбой все равно повлияет на работу служб в течение дня, подчеркивает Sky News. Аэропорт Манчестера подтвердил факт отключения электроэнергии в своем заявлении соцсети X. В заявлении также говорится, что рейсы, отправляющиеся из терминалов 1 и 2, наиболее вероятно будут отменены, а пассажиры терминала 3 пострадают от задержек.
https://ria.ru/20240623/samolet-1954825876.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, манчестер, великобритания
В мире, Манчестер, Великобритания
Аэропорт Манчестера в Британии столкнулся с отменами рейсов
Пассажиры аэропорта Манчестера в Британии столкнулись с серьезными задержками
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Пассажиры аэропорта Манчестера в Британии столкнулись с серьезными задержками и отменами рейсов из-за отключения электричества, несмотря на восстановление энергоснабжения, аэропорт не может сообщить, когда его работа будет полностью восстановлена, сообщает телеканал Sky News
.
"Все рейсы, вылетающие из аэропорта Манчестера, сталкиваются с отменой и серьезными задержками из-за отключения электроэнергии в районе", - пишет телеканал.
Несмотря на то, что электроснабжение восстановлено, сбой все равно повлияет на работу служб в течение дня, подчеркивает Sky News.
Аэропорт Манчестера подтвердил факт отключения электроэнергии в своем заявлении соцсети X. В заявлении также говорится, что рейсы, отправляющиеся из терминалов 1 и 2, наиболее вероятно будут отменены, а пассажиры терминала 3 пострадают от задержек.