https://ria.ru/20240623/manchester-1954826879.html

Аэропорт Манчестера в Британии столкнулся с отменами рейсов

Аэропорт Манчестера в Британии столкнулся с отменами рейсов - РИА Новости, 23.06.2024

Аэропорт Манчестера в Британии столкнулся с отменами рейсов

Пассажиры аэропорта Манчестера в Британии столкнулись с серьезными задержками и отменами рейсов из-за отключения электричества, несмотря на восстановление... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T11:03

2024-06-23T11:03

2024-06-23T11:03

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пассажиры аэропорта Манчестера в Британии столкнулись с серьезными задержками и отменами рейсов из-за отключения электричества, несмотря на восстановление энергоснабжения, аэропорт не может сообщить, когда его работа будет полностью восстановлена, сообщает телеканал Sky News. "Все рейсы, вылетающие из аэропорта Манчестера, сталкиваются с отменой и серьезными задержками из-за отключения электроэнергии в районе", - пишет телеканал. Несмотря на то, что электроснабжение восстановлено, сбой все равно повлияет на работу служб в течение дня, подчеркивает Sky News. Аэропорт Манчестера подтвердил факт отключения электроэнергии в своем заявлении соцсети X. В заявлении также говорится, что рейсы, отправляющиеся из терминалов 1 и 2, наиболее вероятно будут отменены, а пассажиры терминала 3 пострадают от задержек.

https://ria.ru/20240623/samolet-1954825876.html

https://ria.ru/20240613/sanktsii-1952597001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, манчестер, великобритания