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Аэропорт Манчестера в Британии столкнулся с отменами рейсов - РИА Новости, 23.06.2024
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11:03 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/manchester-1954826879.html
Аэропорт Манчестера в Британии столкнулся с отменами рейсов
Аэропорт Манчестера в Британии столкнулся с отменами рейсов - РИА Новости, 23.06.2024
Аэропорт Манчестера в Британии столкнулся с отменами рейсов
Пассажиры аэропорта Манчестера в Британии столкнулись с серьезными задержками и отменами рейсов из-за отключения электричества, несмотря на восстановление... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T11:03
2024-06-23T11:03
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пассажиры аэропорта Манчестера в Британии столкнулись с серьезными задержками и отменами рейсов из-за отключения электричества, несмотря на восстановление энергоснабжения, аэропорт не может сообщить, когда его работа будет полностью восстановлена, сообщает телеканал Sky News. "Все рейсы, вылетающие из аэропорта Манчестера, сталкиваются с отменой и серьезными задержками из-за отключения электроэнергии в районе", - пишет телеканал. Несмотря на то, что электроснабжение восстановлено, сбой все равно повлияет на работу служб в течение дня, подчеркивает Sky News. Аэропорт Манчестера подтвердил факт отключения электроэнергии в своем заявлении соцсети X. В заявлении также говорится, что рейсы, отправляющиеся из терминалов 1 и 2, наиболее вероятно будут отменены, а пассажиры терминала 3 пострадают от задержек.
https://ria.ru/20240623/samolet-1954825876.html
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в мире, манчестер, великобритания
В мире, Манчестер, Великобритания
Аэропорт Манчестера в Британии столкнулся с отменами рейсов

Пассажиры аэропорта Манчестера в Британии столкнулись с серьезными задержками

© Flickr / Gene HuntАэропорт Манчестера
Аэропорт Манчестера - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© Flickr / Gene Hunt
Аэропорт Манчестера. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пассажиры аэропорта Манчестера в Британии столкнулись с серьезными задержками и отменами рейсов из-за отключения электричества, несмотря на восстановление энергоснабжения, аэропорт не может сообщить, когда его работа будет полностью восстановлена, сообщает телеканал Sky News.
"Все рейсы, вылетающие из аэропорта Манчестера, сталкиваются с отменой и серьезными задержками из-за отключения электроэнергии в районе", - пишет телеканал.
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Несмотря на то, что электроснабжение восстановлено, сбой все равно повлияет на работу служб в течение дня, подчеркивает Sky News.
Аэропорт Манчестера подтвердил факт отключения электроэнергии в своем заявлении соцсети X. В заявлении также говорится, что рейсы, отправляющиеся из терминалов 1 и 2, наиболее вероятно будут отменены, а пассажиры терминала 3 пострадают от задержек.
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