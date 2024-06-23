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На улице Орджоникидзе в Махачкале горит патрульный автомобиль - РИА Новости, 23.06.2024
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19:54 23.06.2024 (обновлено: 20:45 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/makhachkala-1954905456.html
На улице Орджоникидзе в Махачкале горит патрульный автомобиль
На улице Орджоникидзе в Махачкале горит патрульный автомобиль - РИА Новости, 23.06.2024
На улице Орджоникидзе в Махачкале горит патрульный автомобиль
Боестолкновение происходит на улице Орджоникидзе в Махачкале, там горит патрульный автомобиль ППС, горожан призывают не выходить на улицу, сообщает руководитель РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T19:54
2024-06-23T20:45
происшествия
махачкала
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Боестолкновение происходит на улице Орджоникидзе в Махачкале, там горит патрульный автомобиль ППС, горожан призывают не выходить на улицу, сообщает руководитель пресс-службы главного управления МВД по Дагестану Гаяна Гариева. "На улице Орджоникидзе в Махачкале. Подожжен патрульный автомобиль ППС. Убедительная просьба к жителям, оставайтесь дома, не выходите без острой необходимости!" - сообщила Гариева.
https://ria.ru/20240623/perestrelka--1954905321.html
махачкала
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происшествия, махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Махачкала, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
На улице Орджоникидзе в Махачкале горит патрульный автомобиль

На улице Орджоникидзе в Махачкале проходят столкновения, горит автомобиль ППС

Перестрелка в Дагестане. Кадр видео очевидца
Перестрелка в Дагестане. Кадр видео очевидца
Перестрелка в Дагестане. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Боестолкновение происходит на улице Орджоникидзе в Махачкале, там горит патрульный автомобиль ППС, горожан призывают не выходить на улицу, сообщает руководитель пресс-службы главного управления МВД по Дагестану Гаяна Гариева.
«
"На улице Орджоникидзе в Махачкале. Подожжен патрульный автомобиль ППС. Убедительная просьба к жителям, оставайтесь дома, не выходите без острой необходимости!" - сообщила Гариева.
Граница России и Абхазии - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
На границе Абхазии и России произошла перестрелка
Вчера, 19:52
 
ПроисшествияМахачкалаВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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