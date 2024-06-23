https://ria.ru/20240623/makhachkala-1954905456.html

На улице Орджоникидзе в Махачкале горит патрульный автомобиль

На улице Орджоникидзе в Махачкале горит патрульный автомобиль - РИА Новости, 23.06.2024

На улице Орджоникидзе в Махачкале горит патрульный автомобиль

Боестолкновение происходит на улице Орджоникидзе в Махачкале, там горит патрульный автомобиль ППС, горожан призывают не выходить на улицу, сообщает руководитель РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T19:54

2024-06-23T19:54

2024-06-23T20:45

происшествия

махачкала

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Боестолкновение происходит на улице Орджоникидзе в Махачкале, там горит патрульный автомобиль ППС, горожан призывают не выходить на улицу, сообщает руководитель пресс-службы главного управления МВД по Дагестану Гаяна Гариева. "На улице Орджоникидзе в Махачкале. Подожжен патрульный автомобиль ППС. Убедительная просьба к жителям, оставайтесь дома, не выходите без острой необходимости!" - сообщила Гариева.

https://ria.ru/20240623/perestrelka--1954905321.html

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происшествия, махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале