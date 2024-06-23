МАГАТЭ рассказало, на что повлиял выход из строя подстанции "Радуга"
МАГАТЭ: выход из строя подстанции "Радуга" повлиял на электроснабжение ЗАЭС
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
ВЕНА, 23 июн - РИА Новости. Выход из строя подстанции "Радуга" повлиял на электроснабжение промышленной зоны рядом с Запорожской АЭС (ЗАЭС), говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
В агентстве отметили, что как и в случае с повреждением подстанции "Луч", потеря электроэнергии с "Радуги" не оказала прямого влияния на две линии электропередачи, которые все еще доступны для ЗАЭС. В МАГАТЭ уточнили, что станция продолжает получать электроэнергию, необходимую для охлаждения остановленных реакторов, от последней оставшейся основной линии электропередачи напряжением 750 киловольт и последней резервной линии электропередачи напряжением 330 киловольт.
Гросси призвал остановить атаки на Энергодар
Вчера, 19:20
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"Однако выход из строя подстанции "Радуга" повлиял на электроснабжение промышленной зоны рядом с ЗАЭС, а также транспортного блока станции, насоса для водопроводной воды и некоторых станций внешнего экологического радиологического контроля, которые в субботу утром ненадолго прекратили работу из-за разрядки аккумуляторов, но возобновили работу, как и ожидалось, после восстановления электроснабжения", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном портале МАГАТЭ.
Гендиректор Агентства Рафаэль Гросси призвал прекратить эти атаки, "кто бы ни стоял за этим".
Ранее глава Энергодара Эдуард Сеновоз сообщил, что украинские войска вечером в пятницу нанесли удар по единственной снабжающей Энергодар подстанции "Радуга", был поврежден трансформатор. Основная часть города осталась без света и воды. Ликвидировали последствия атаки после полудня субботы. До этого ВСУ дронами полностью уничтожили подстанцию "Луч".
Энергодар - город-спутник Запорожской АЭС.