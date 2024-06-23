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МАГАТЭ рассказало, на что повлиял выход из строя подстанции "Радуга" - РИА Новости, 23.06.2024
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19:57 23.06.2024 (обновлено: 20:54 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/magate-1954905929.html
МАГАТЭ рассказало, на что повлиял выход из строя подстанции "Радуга"
МАГАТЭ рассказало, на что повлиял выход из строя подстанции "Радуга" - РИА Новости, 23.06.2024
МАГАТЭ рассказало, на что повлиял выход из строя подстанции "Радуга"
Выход из строя подстанции "Радуга" повлиял на электроснабжение промышленной зоны рядом с Запорожской АЭС (ЗАЭС), говорится в заявлении Международного агентства... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T19:57
2024-06-23T20:54
в мире
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рафаэль гросси
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ВЕНА, 23 июн - РИА Новости. Выход из строя подстанции "Радуга" повлиял на электроснабжение промышленной зоны рядом с Запорожской АЭС (ЗАЭС), говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В агентстве отметили, что как и в случае с повреждением подстанции "Луч", потеря электроэнергии с "Радуги" не оказала прямого влияния на две линии электропередачи, которые все еще доступны для ЗАЭС. В МАГАТЭ уточнили, что станция продолжает получать электроэнергию, необходимую для охлаждения остановленных реакторов, от последней оставшейся основной линии электропередачи напряжением 750 киловольт и последней резервной линии электропередачи напряжением 330 киловольт. "Однако выход из строя подстанции "Радуга" повлиял на электроснабжение промышленной зоны рядом с ЗАЭС, а также транспортного блока станции, насоса для водопроводной воды и некоторых станций внешнего экологического радиологического контроля, которые в субботу утром ненадолго прекратили работу из-за разрядки аккумуляторов, но возобновили работу, как и ожидалось, после восстановления электроснабжения", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном портале МАГАТЭ. Гендиректор Агентства Рафаэль Гросси призвал прекратить эти атаки, "кто бы ни стоял за этим". Ранее глава Энергодара Эдуард Сеновоз сообщил, что украинские войска вечером в пятницу нанесли удар по единственной снабжающей Энергодар подстанции "Радуга", был поврежден трансформатор. Основная часть города осталась без света и воды. Ликвидировали последствия атаки после полудня субботы. До этого ВСУ дронами полностью уничтожили подстанцию "Луч". Энергодар - город-спутник Запорожской АЭС. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
https://ria.ru/20240623/grossi-1954898449.html
https://ria.ru/20240523/stantsiya-1948013472.html
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в мире, энергодар, днепр (город), европа, рафаэль гросси, магатэ, вооруженные силы украины
В мире, Энергодар, Днепр (город), Европа, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины
МАГАТЭ рассказало, на что повлиял выход из строя подстанции "Радуга"

МАГАТЭ: выход из строя подстанции "Радуга" повлиял на электроснабжение ЗАЭС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
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Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
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ВЕНА, 23 июн - РИА Новости. Выход из строя подстанции "Радуга" повлиял на электроснабжение промышленной зоны рядом с Запорожской АЭС (ЗАЭС), говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
В агентстве отметили, что как и в случае с повреждением подстанции "Луч", потеря электроэнергии с "Радуги" не оказала прямого влияния на две линии электропередачи, которые все еще доступны для ЗАЭС. В МАГАТЭ уточнили, что станция продолжает получать электроэнергию, необходимую для охлаждения остановленных реакторов, от последней оставшейся основной линии электропередачи напряжением 750 киловольт и последней резервной линии электропередачи напряжением 330 киловольт.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
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"Однако выход из строя подстанции "Радуга" повлиял на электроснабжение промышленной зоны рядом с ЗАЭС, а также транспортного блока станции, насоса для водопроводной воды и некоторых станций внешнего экологического радиологического контроля, которые в субботу утром ненадолго прекратили работу из-за разрядки аккумуляторов, но возобновили работу, как и ожидалось, после восстановления электроснабжения", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном портале МАГАТЭ.
Гендиректор Агентства Рафаэль Гросси призвал прекратить эти атаки, "кто бы ни стоял за этим".
Ранее глава Энергодара Эдуард Сеновоз сообщил, что украинские войска вечером в пятницу нанесли удар по единственной снабжающей Энергодар подстанции "Радуга", был поврежден трансформатор. Основная часть города осталась без света и воды. Ликвидировали последствия атаки после полудня субботы. До этого ВСУ дронами полностью уничтожили подстанцию "Луч".
Энергодар - город-спутник Запорожской АЭС.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
МАГАТЭ выразило беспокойство из-за зависимости ЗАЭС от линий электропередач
23 мая, 21:57
 
В миреЭнергодарДнепр (город)ЕвропаРафаэль ГроссиМАГАТЭВооруженные силы Украины
 
 
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