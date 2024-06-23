https://ria.ru/20240623/magate-1954905929.html

МАГАТЭ рассказало, на что повлиял выход из строя подстанции "Радуга"

МАГАТЭ рассказало, на что повлиял выход из строя подстанции "Радуга" - РИА Новости, 23.06.2024

МАГАТЭ рассказало, на что повлиял выход из строя подстанции "Радуга"

Выход из строя подстанции "Радуга" повлиял на электроснабжение промышленной зоны рядом с Запорожской АЭС (ЗАЭС), говорится в заявлении Международного агентства... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T19:57

2024-06-23T19:57

2024-06-23T20:54

в мире

энергодар

днепр (город)

европа

рафаэль гросси

магатэ

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825755217_0:136:3400:2048_1920x0_80_0_0_4dde22a3342c1f40da03407df466665c.jpg

ВЕНА, 23 июн - РИА Новости. Выход из строя подстанции "Радуга" повлиял на электроснабжение промышленной зоны рядом с Запорожской АЭС (ЗАЭС), говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В агентстве отметили, что как и в случае с повреждением подстанции "Луч", потеря электроэнергии с "Радуги" не оказала прямого влияния на две линии электропередачи, которые все еще доступны для ЗАЭС. В МАГАТЭ уточнили, что станция продолжает получать электроэнергию, необходимую для охлаждения остановленных реакторов, от последней оставшейся основной линии электропередачи напряжением 750 киловольт и последней резервной линии электропередачи напряжением 330 киловольт. "Однако выход из строя подстанции "Радуга" повлиял на электроснабжение промышленной зоны рядом с ЗАЭС, а также транспортного блока станции, насоса для водопроводной воды и некоторых станций внешнего экологического радиологического контроля, которые в субботу утром ненадолго прекратили работу из-за разрядки аккумуляторов, но возобновили работу, как и ожидалось, после восстановления электроснабжения", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном портале МАГАТЭ. Гендиректор Агентства Рафаэль Гросси призвал прекратить эти атаки, "кто бы ни стоял за этим". Ранее глава Энергодара Эдуард Сеновоз сообщил, что украинские войска вечером в пятницу нанесли удар по единственной снабжающей Энергодар подстанции "Радуга", был поврежден трансформатор. Основная часть города осталась без света и воды. Ликвидировали последствия атаки после полудня субботы. До этого ВСУ дронами полностью уничтожили подстанцию "Луч". Энергодар - город-спутник Запорожской АЭС. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.

https://ria.ru/20240623/grossi-1954898449.html

https://ria.ru/20240523/stantsiya-1948013472.html

энергодар

днепр (город)

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, энергодар, днепр (город), европа, рафаэль гросси, магатэ, вооруженные силы украины