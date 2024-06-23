https://ria.ru/20240623/magadan-1954851087.html
Магаданцев предупредили об опасности похода в лес из-за медведей
Магаданцев предупредили об опасности похода в лес из-за медведей - РИА Новости, 23.06.2024
Магаданцев предупредили об опасности похода в лес из-за медведей
Охотоведы предупредили жителей Магаданской области об опасности похода в лес до начала июля в связи с тем, что сейчас у медведей период гона, и они особенно... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T14:13
2024-06-23T14:13
2024-06-23T14:13
магаданская область
происшествия
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МАГАДАН, 23 июн - РИА Новости. Охотоведы предупредили жителей Магаданской области об опасности похода в лес до начала июля в связи с тем, что сейчас у медведей период гона, и они особенно агрессивны, сообщает правительство региона. "До первых чисел июля лучше исключить посещение леса, так как средства защиты от косолапых могут не подействовать. В эти дни дикое животное теряет осторожность и ведет себя непредсказуемо. Самцы в период гона проходят достаточно внушительные расстояния в поисках самки, для них 50-70 километров – не крюк. Поэтому одного и того же медведя можно встретить в нескольких местах за одни сутки", - говорится в сообщении. Дополняется, что в процессе соперничества у медведей появляются раненые самцы. "Они могут появиться в нетипичных для своего обитания местах, а все потому, что их отпугнули более сильные особи. Самки с медвежатами этого года рождения и пестунами стараются скрыться от самца, так как он крайне агрессивен и по отношению к детенышам. Поэтому медведицы находятся в состоянии тревоги за потомство и сейчас не менее опасны для человека, чем самец", - сообщает правительство Магаданской области.
https://ria.ru/20240620/medved-1954245666.html
https://ria.ru/20240617/proisshestvie-1953324905.html
магаданская область
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магаданская область, происшествия
Магаданская область, Происшествия
Магаданцев предупредили об опасности похода в лес из-за медведей
Охотоведы предупредили жителей Магаданской области об опасности похода в лес
МАГАДАН, 23 июн - РИА Новости. Охотоведы предупредили жителей Магаданской области об опасности похода в лес до начала июля в связи с тем, что сейчас у медведей период гона, и они особенно агрессивны, сообщает правительство региона.
"До первых чисел июля лучше исключить посещение леса, так как средства защиты от косолапых могут не подействовать. В эти дни дикое животное теряет осторожность и ведет себя непредсказуемо. Самцы в период гона проходят достаточно внушительные расстояния в поисках самки, для них 50-70 километров – не крюк. Поэтому одного и того же медведя можно встретить в нескольких местах за одни сутки", - говорится в сообщении.
Дополняется, что в процессе соперничества у медведей появляются раненые самцы.
"Они могут появиться в нетипичных для своего обитания местах, а все потому, что их отпугнули более сильные особи. Самки с медвежатами этого года рождения и пестунами стараются скрыться от самца, так как он крайне агрессивен и по отношению к детенышам. Поэтому медведицы находятся в состоянии тревоги за потомство и сейчас не менее опасны для человека, чем самец", - сообщает правительство Магаданской области.