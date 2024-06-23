https://ria.ru/20240623/lvova-belova-1954867471.html

Львова-Белова рассказала о состоянии детей, пострадавших в Севастополе

Львова-Белова рассказала о состоянии детей, пострадавших в Севастополе - РИА Новости, 23.06.2024

Львова-Белова рассказала о состоянии детей, пострадавших в Севастополе

Пятеро детей, пострадавших в результате атаки ВСУ на Севастополь, находятся в тяжелом состоянии, за их жизни борются врачи, сообщила уполномоченный при... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T15:59

2024-06-23T15:59

2024-06-23T16:55

специальная военная операция на украине

севастополь

вооруженные силы украины

россия

мария львова-белова

михаил развожаев

обстрел севастополя ракетами atacms

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пятеро детей, пострадавших в результате атаки ВСУ на Севастополь, находятся в тяжелом состоянии, за их жизни борются врачи, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова."Приходят данные из Севастополя. Предварительно среди пострадавших 27 детей, пятеро в тяжелом состоянии - за их жизнь борются врачи. Молимся", - написала Львова-Белова в своем Telegram-канале.ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным из-за ракетной атаки ВСУ пострадали почти 100 человек, погибли трое, из которых два ребенка.

https://ria.ru/20240623/udar-1954860584.html

севастополь

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севастополь, вооруженные силы украины, россия, мария львова-белова, михаил развожаев, обстрел севастополя ракетами atacms