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Львова-Белова рассказала о состоянии детей, пострадавших в Севастополе - РИА Новости, 23.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:59 23.06.2024 (обновлено: 16:55 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/lvova-belova-1954867471.html
Львова-Белова рассказала о состоянии детей, пострадавших в Севастополе
Львова-Белова рассказала о состоянии детей, пострадавших в Севастополе - РИА Новости, 23.06.2024
Львова-Белова рассказала о состоянии детей, пострадавших в Севастополе
Пятеро детей, пострадавших в результате атаки ВСУ на Севастополь, находятся в тяжелом состоянии, за их жизни борются врачи, сообщила уполномоченный при... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T15:59
2024-06-23T16:55
специальная военная операция на украине
севастополь
вооруженные силы украины
россия
мария львова-белова
михаил развожаев
обстрел севастополя ракетами atacms
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пятеро детей, пострадавших в результате атаки ВСУ на Севастополь, находятся в тяжелом состоянии, за их жизни борются врачи, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова."Приходят данные из Севастополя. Предварительно среди пострадавших 27 детей, пятеро в тяжелом состоянии - за их жизнь борются врачи. Молимся", - написала Львова-Белова в своем Telegram-канале.ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным из-за ракетной атаки ВСУ пострадали почти 100 человек, погибли трое, из которых два ребенка.
https://ria.ru/20240623/udar-1954860584.html
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севастополь, вооруженные силы украины, россия, мария львова-белова, михаил развожаев, обстрел севастополя ракетами atacms
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Вооруженные силы Украины, Россия, Мария Львова-Белова, Михаил Развожаев, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Львова-Белова рассказала о состоянии детей, пострадавших в Севастополе

Среди 27 детей, пострадавших в Севастополе, пятеро в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач готовится к операции
Врач готовится к операции - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пятеро детей, пострадавших в результате атаки ВСУ на Севастополь, находятся в тяжелом состоянии, за их жизни борются врачи, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«
"Приходят данные из Севастополя. Предварительно среди пострадавших 27 детей, пятеро в тяжелом состоянии - за их жизнь борются врачи. Молимся", - написала Львова-Белова в своем Telegram-канале.
ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным из-за ракетной атаки ВСУ пострадали почти 100 человек, погибли трое, из которых два ребенка.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
ВСУ не случайно выбрали день для удара по Севастополю, заявила Захарова
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольВооруженные силы УкраиныРоссияМария Львова-БеловаМихаил РазвожаевОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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