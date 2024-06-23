Власти Ливана намерены засудить Telegraph за клевету
Ливан намерен засудить Telegraph за клевету о хранении оружия в аэропорту
© iStock.com / Sergey Strelkov Ливан
© iStock.com / Sergey Strelkov
Ливан . Архивное фото
БЕЙРУТ, 23 июн - РИА Новости. Распространенная британской газетой Telegraph информация о якобы хранении ливанским движением "Хезболлах" оружия в международном аэропорту Бейрута является ложной, ливанские власти собираются засудить издание за клевету, заявил в воскресенье на брифинге из аэропорта Бейрута министр труда и транспорта Ливана Али Хамия.
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"То, что опубликовала британская газета Telegraph о наличии оружия в аэропорту Бейрута, является нелепыми сообщениями, основанными на неизвестных источниках. Мы приглашаем все средства массовой информации и всех послов или их представителей посетить завтра все части аэропорта без исключения, чтобы раскрыть все ложные обвинения", - сказал министр.
Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники написала, что ливанское шиитское движение "Хезболлах" хранит огромное количество иранского оружия, ракет, взрывчатки в главном гражданском аэропорту Бейрута.
Он призвал Telegraph "опираться в своих публикациях на официальное британское министерство транспорта, которое посетило аэропорт Бейрута и проинспектировало все его ведомства".
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"Я связался с премьер-министром, и мы подадим иск против газеты Telegraph за ложные обвинения и вред репутации аэропорту Бейрута. Служба безопасности аэропорта и ливанская армия — структуры, отвечающие за безопасность в международном аэропорту Бейрута и на всех пограничных объектах, и мы не допускаем никаких сомнений в их добросовестности", - добавил Хамия.