https://ria.ru/20240623/livan-1954905119.html

Власти Ливана намерены засудить Telegraph за клевету

Власти Ливана намерены засудить Telegraph за клевету - РИА Новости, 23.06.2024

Власти Ливана намерены засудить Telegraph за клевету

Распространенная британской газетой Telegraph информация о якобы хранении ливанским движением "Хезболлах" оружия в международном аэропорту Бейрута является... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T19:52

2024-06-23T19:52

2024-06-23T19:52

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БЕЙРУТ, 23 июн - РИА Новости. Распространенная британской газетой Telegraph информация о якобы хранении ливанским движением "Хезболлах" оружия в международном аэропорту Бейрута является ложной, ливанские власти собираются засудить издание за клевету, заявил в воскресенье на брифинге из аэропорта Бейрута министр труда и транспорта Ливана Али Хамия. "То, что опубликовала британская газета Telegraph о наличии оружия в аэропорту Бейрута, является нелепыми сообщениями, основанными на неизвестных источниках. Мы приглашаем все средства массовой информации и всех послов или их представителей посетить завтра все части аэропорта без исключения, чтобы раскрыть все ложные обвинения", - сказал министр. Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники написала, что ливанское шиитское движение "Хезболлах" хранит огромное количество иранского оружия, ракет, взрывчатки в главном гражданском аэропорту Бейрута. Он призвал Telegraph "опираться в своих публикациях на официальное британское министерство транспорта, которое посетило аэропорт Бейрута и проинспектировало все его ведомства". "Я связался с премьер-министром, и мы подадим иск против газеты Telegraph за ложные обвинения и вред репутации аэропорту Бейрута. Служба безопасности аэропорта и ливанская армия — структуры, отвечающие за безопасность в международном аэропорту Бейрута и на всех пограничных объектах, и мы не допускаем никаких сомнений в их добросовестности", - добавил Хамия.

https://ria.ru/20240622/izrail-1954724296.html

https://ria.ru/20240620/netanyakhu-1954388169.html

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в мире, бейрут, ливан, хезболла