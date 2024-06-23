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В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 23.06.2024
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06:31 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/lipetskaya_oblast-1954810041.html
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 23.06.2024
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что на территории Липецкой области отменен режим воздушной опасности, угрозу атаки БПЛА также отменили в... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T06:31
2024-06-23T06:31
игорь артамонов
липецкая область
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что на территории Липецкой области отменен режим воздушной опасности, угрозу атаки БПЛА также отменили в районе. Воздушная опасность была объявлена губернатором в 3.14 мск, а угроза БПЛА - в 4.16 мск. "Отбой красного и желтого уровней", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.
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игорь артамонов, липецкая область
Игорь Артамонов, Липецкая область
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

Глава Липецкой области Артамонов сообщил об отмене режима воздушной опасности

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкУлица Фрунзе в Липецке
Улица Фрунзе в Липецке - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Улица Фрунзе в Липецке. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что на территории Липецкой области отменен режим воздушной опасности, угрозу атаки БПЛА также отменили в районе.
Воздушная опасность была объявлена губернатором в 3.14 мск, а угроза БПЛА - в 4.16 мск.
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"Отбой красного и желтого уровней", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.
 
Игорь АртамоновЛипецкая область
 
 
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