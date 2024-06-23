https://ria.ru/20240623/lipetskaya_oblast-1954810041.html
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 23.06.2024
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что на территории Липецкой области отменен режим воздушной опасности, угрозу атаки БПЛА также отменили в... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T06:31
2024-06-23T06:31
2024-06-23T06:31
игорь артамонов
липецкая область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148862/00/1488620065_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_c5e58900d0cc64c02c6b38e04618126d.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что на территории Липецкой области отменен режим воздушной опасности, угрозу атаки БПЛА также отменили в районе. Воздушная опасность была объявлена губернатором в 3.14 мск, а угроза БПЛА - в 4.16 мск. "Отбой красного и желтого уровней", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240622/bespilotniki-1954787408.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148862/00/1488620065_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_dbdcd0732e05c08bbf105aa461a66516.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецкая область
Игорь Артамонов, Липецкая область
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
Глава Липецкой области Артамонов сообщил об отмене режима воздушной опасности