https://ria.ru/20240623/lipetskaya_oblast-1954810041.html

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 23.06.2024

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что на территории Липецкой области отменен режим воздушной опасности, угрозу атаки БПЛА также отменили в... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T06:31

2024-06-23T06:31

2024-06-23T06:31

игорь артамонов

липецкая область

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что на территории Липецкой области отменен режим воздушной опасности, угрозу атаки БПЛА также отменили в районе. Воздушная опасность была объявлена губернатором в 3.14 мск, а угроза БПЛА - в 4.16 мск. "Отбой красного и желтого уровней", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240622/bespilotniki-1954787408.html

липецкая область

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игорь артамонов, липецкая область