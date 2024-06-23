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В Махачкале священники окажут помощь пострадавшим при нападении на храм - РИА Новости, 23.06.2024
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20:51 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/legoyda-1954915891.html
В Махачкале священники окажут помощь пострадавшим при нападении на храм
В Махачкале священники окажут помощь пострадавшим при нападении на храм - РИА Новости, 23.06.2024
В Махачкале священники окажут помощь пострадавшим при нападении на храм
Священнослужители Махачкалинской епархии окажут пострадавшим и родственникам погибших при нападении на православный храм молитвенную и любую другую помощь,... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T20:51
2024-06-23T20:51
владимир легойда
русская православная церковь
махачкала
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Священнослужители Махачкалинской епархии окажут пострадавшим и родственникам погибших при нападении на православный храм молитвенную и любую другую помощь, которая в их силах, сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с церковью и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале. "Священнослужители Махачкалинской епархии окажут пострадавшим и родственникам погибших при нападении на православный храм молитвенную и любую другую помощь, которая в их силах", - написал Легойда. Легойда написал, что "зверски убит" пожилой священник Русской православной церкви - протоиерей Николай Котельников, служивший более 40 лет. "Мало осудить такие действия, недостаточно сказать, что это варварство и изуверство. Общество и государство должны сделать все, чтобы подобные террористические вылазки (какими бы мотивами нападавшие ни руководствовались) были исключены. Нападения на священнослужителей или культовые сооружения, представителям какой бы религии они ни принадлежали, не имеют оправдания", - написал Легойда.
https://ria.ru/20240623/zhiteli-1954915737.html
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владимир легойда, русская православная церковь, махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Владимир Легойда, Русская православная церковь, Махачкала, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
В Махачкале священники окажут помощь пострадавшим при нападении на храм

Легойда: священники Махачкалинской епархии окажут пострадавшим помощь

Перестрелка в Дагестане. Кадр видео очевидца
Перестрелка в Дагестане. Кадр видео очевидца
Перестрелка в Дагестане. Кадр видео очевидца
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Священнослужители Махачкалинской епархии окажут пострадавшим и родственникам погибших при нападении на православный храм молитвенную и любую другую помощь, которая в их силах, сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с церковью и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.
«
"Священнослужители Махачкалинской епархии окажут пострадавшим и родственникам погибших при нападении на православный храм молитвенную и любую другую помощь, которая в их силах", - написал Легойда.
Легойда написал, что "зверски убит" пожилой священник Русской православной церкви - протоиерей Николай Котельников, служивший более 40 лет.
"Мало осудить такие действия, недостаточно сказать, что это варварство и изуверство. Общество и государство должны сделать все, чтобы подобные террористические вылазки (какими бы мотивами нападавшие ни руководствовались) были исключены. Нападения на священнослужителей или культовые сооружения, представителям какой бы религии они ни принадлежали, не имеют оправдания", - написал Легойда.
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Владимир ЛегойдаРусская православная церковьМахачкалаВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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