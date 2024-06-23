https://ria.ru/20240623/kuzminki-1954840971.html
В Москве в Кузьминках появятся площадки для отдыха и занятий спортом
В Москве в Кузьминках появятся площадки для отдыха и занятий спортом - РИА Новости, 23.06.2024
В Москве в Кузьминках появятся площадки для отдыха и занятий спортом
Площадки для отдыха и занятий спортом появятся в Кузьминках в Москве, сообщает сайт мэра и правительства столицы. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T12:53
2024-06-23T12:53
2024-06-23T12:53
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Площадки для отдыха и занятий спортом появятся в Кузьминках в Москве, сообщает сайт мэра и правительства столицы. "В районе Кузьминки появится новое общественное пространство. Его обустраивают на отрезке от дома 28, корпуса 2 на Окской улице до Зеленодольской улицы. Это пустующая территория, где располагалась только небольшая спортивная зона. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства. В рамках благоустройства на участке площадью четыре гектара организуют места для любителей спорта, несколько детских и спортивно-игровых площадок для ребят разных возрастов, а также зоны отдыха", - говорится в сообщении. Кроме того, здесь обустроят каток с искусственным льдом, рядом с ним разместят трибуны и зоны для воркаута, в том числе для маломобильных горожан. Также в районе появится скейт-парк и памп-трек, а недалеко от них можно будет сыграть в мини-футбол и настольный теннис. Для тех, кто предпочитает тихий отдых, предусмотрены удобные лавочки и качели. Сейчас уже создана часть дорожно-тропиночной сети, подготовлены основания под детские и спортивные площадки, на одной из них поставили игровое оборудование. Продолжается подготовка территории для обустройства катка, скейт-парка и памп-трека, уточнили на сайте.
https://ria.ru/20240623/moskva-1954821878.html
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РИА Новости
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городское хозяйство москвы, москва
Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве в Кузьминках появятся площадки для отдыха и занятий спортом
В районе Кузьминки появится новое общественное пространство
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Площадки для отдыха и занятий спортом появятся в Кузьминках в Москве, сообщает сайт мэра и правительства столицы
.
"В районе Кузьминки появится новое общественное пространство. Его обустраивают на отрезке от дома 28, корпуса 2 на Окской улице до Зеленодольской улицы. Это пустующая территория, где располагалась только небольшая спортивная зона. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства. В рамках благоустройства на участке площадью четыре гектара организуют места для любителей спорта, несколько детских и спортивно-игровых площадок для ребят разных возрастов, а также зоны отдыха", - говорится в сообщении.
Кроме того, здесь обустроят каток с искусственным льдом, рядом с ним разместят трибуны и зоны для воркаута, в том числе для маломобильных горожан. Также в районе появится скейт-парк и памп-трек, а недалеко от них можно будет сыграть в мини-футбол и настольный теннис. Для тех, кто предпочитает тихий отдых, предусмотрены удобные лавочки и качели.
Сейчас уже создана часть дорожно-тропиночной сети, подготовлены основания под детские и спортивные площадки, на одной из них поставили игровое оборудование. Продолжается подготовка территории для обустройства катка, скейт-парка и памп-трека, уточнили на сайте.