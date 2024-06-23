https://ria.ru/20240623/kuzminki-1954840971.html

В Москве в Кузьминках появятся площадки для отдыха и занятий спортом

В Москве в Кузьминках появятся площадки для отдыха и занятий спортом - РИА Новости, 23.06.2024

В Москве в Кузьминках появятся площадки для отдыха и занятий спортом

Площадки для отдыха и занятий спортом появятся в Кузьминках в Москве, сообщает сайт мэра и правительства столицы. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T12:53

2024-06-23T12:53

2024-06-23T12:53

городское хозяйство москвы

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/17255/44/172554477_0:117:800:567_1920x0_80_0_0_979d79d0e9149481b6f9cb927b22a662.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Площадки для отдыха и занятий спортом появятся в Кузьминках в Москве, сообщает сайт мэра и правительства столицы. "В районе Кузьминки появится новое общественное пространство. Его обустраивают на отрезке от дома 28, корпуса 2 на Окской улице до Зеленодольской улицы. Это пустующая территория, где располагалась только небольшая спортивная зона. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства. В рамках благоустройства на участке площадью четыре гектара организуют места для любителей спорта, несколько детских и спортивно-игровых площадок для ребят разных возрастов, а также зоны отдыха", - говорится в сообщении. Кроме того, здесь обустроят каток с искусственным льдом, рядом с ним разместят трибуны и зоны для воркаута, в том числе для маломобильных горожан. Также в районе появится скейт-парк и памп-трек, а недалеко от них можно будет сыграть в мини-футбол и настольный теннис. Для тех, кто предпочитает тихий отдых, предусмотрены удобные лавочки и качели. Сейчас уже создана часть дорожно-тропиночной сети, подготовлены основания под детские и спортивные площадки, на одной из них поставили игровое оборудование. Продолжается подготовка территории для обустройства катка, скейт-парка и памп-трека, уточнили на сайте.

https://ria.ru/20240623/moskva-1954821878.html

https://ria.ru/20240607/blagoustroystvo-1951473936.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

городское хозяйство москвы, москва