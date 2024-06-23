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Врач назвала безопасную длительность купания - РИА Новости, 23.06.2024
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02:17 23.06.2024 (обновлено: 06:02 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/kupanie-1954805141.html
Врач назвала безопасную длительность купания
Врач назвала безопасную длительность купания - РИА Новости, 23.06.2024
Врач назвала безопасную длительность купания
Продолжительность купания в водоемах не должна превышать 15-20 минут, так как длительное пребывание в воде чревато переохлаждением и возникновением судорог,... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T02:17
2024-06-23T06:02
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Продолжительность купания в водоемах не должна превышать 15-20 минут, так как длительное пребывание в воде чревато переохлаждением и возникновением судорог, рассказала РИА Новости заведующая Детской поликлиникой №3 Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), врач-педиатр Ольга Муценко. &quot;Продолжительность купания не должна превышать 15-20 минут. Длительное пребывание может привести к переохлаждению тела, это опасно для жизни человека&quot;, — предупредила медик.Также она рекомендовала во время купания не стоять без движения. "Во время купания в воде желательно без движения не стоять. Длительное пребывание в воде может привести к переохлаждению и возникновению судорог. У детей они также могут быть", — добавила собеседник.
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общество
Общество
Врач назвала безопасную длительность купания

Врач Муценко: купание в водоемах не должно превышать 15-20 минут

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЖители Москвы купаются в одном из прудов города
Жители Москвы купаются в одном из прудов города - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Жители Москвы купаются в одном из прудов города. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Продолжительность купания в водоемах не должна превышать 15-20 минут, так как длительное пребывание в воде чревато переохлаждением и возникновением судорог, рассказала РИА Новости заведующая Детской поликлиникой №3 Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), врач-педиатр Ольга Муценко.
«

"Продолжительность купания не должна превышать 15-20 минут. Длительное пребывание может привести к переохлаждению тела, это опасно для жизни человека", — предупредила медик.

Также она рекомендовала во время купания не стоять без движения.
"Во время купания в воде желательно без движения не стоять. Длительное пребывание в воде может привести к переохлаждению и возникновению судорог. У детей они также могут быть", — добавила собеседник.
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