https://ria.ru/20240623/kupanie-1954805141.html

Врач назвала безопасную длительность купания

Врач назвала безопасную длительность купания - РИА Новости, 23.06.2024

Врач назвала безопасную длительность купания

Продолжительность купания в водоемах не должна превышать 15-20 минут, так как длительное пребывание в воде чревато переохлаждением и возникновением судорог,... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T02:17

2024-06-23T02:17

2024-06-23T06:02

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Продолжительность купания в водоемах не должна превышать 15-20 минут, так как длительное пребывание в воде чревато переохлаждением и возникновением судорог, рассказала РИА Новости заведующая Детской поликлиникой №3 Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), врач-педиатр Ольга Муценко. "Продолжительность купания не должна превышать 15-20 минут. Длительное пребывание может привести к переохлаждению тела, это опасно для жизни человека", — предупредила медик.Также она рекомендовала во время купания не стоять без движения. "Во время купания в воде желательно без движения не стоять. Длительное пребывание в воде может привести к переохлаждению и возникновению судорог. У детей они также могут быть", — добавила собеседник.

https://ria.ru/20240611/kupanie-1952084902.html

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общество