https://ria.ru/20240623/kobischanov-1954576959.html

Тарас Кобищанов: потенциал для туризма у России колоссальный

Тарас Кобищанов: потенциал для туризма у России колоссальный - РИА Новости, 23.06.2024

Тарас Кобищанов: потенциал для туризма у России колоссальный

Наступил сезон летних отпусков и школьных каникул. О том, куда поедут россияне отдыхать этим летом, насколько подорожают туры из-за санкций против Мосбиржи,... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T11:00

2024-06-23T11:00

2024-06-23T18:55

интервью

россия

турция

китай

московская биржа

ассоциация туроператоров россии (атор)

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Наступил сезон летних отпусков и школьных каникул. О том, куда поедут россияне отдыхать этим летом, насколько подорожают туры из-за санкций против Мосбиржи, почему туры в Турцию стоят дороже, чем в Арабские Эмираты, за что туристы разлюбили египетские отели, и какой "бестселлер" готовит Египет, в интервью РИА Новости рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов. Беседовала Марина Первухина.– Сейчас уже в разгаре летний сезон. Что вы от него ждете по итогам? Будет ли он чем-то отличаться от прошлого года?– Я не жду в этом году больших изменений. Все достаточно стабильно, уже определились страны, куда можно летать, и куда прямых перелетов не будет. Рубль до середины июня тоже вел себя довольно предсказуемо, колебался в коридоре 85-95 за доллар. Сейчас произошло временное усиления рубля, но скорее всего, скоро он вернется к прежним значениям. Все это в целом позволяет спрогнозировать, что сезон будет похож на прошлогодний.– Повлияют ли американские санкции в отношении Мосбиржи на стоимость туров?– Санкции принесли большой подарок российским банкам – они начали неплохо зарабатывать и с покупки, и с продажи. Спреды на наличную валюту расширились на 8-12%, на безналичную тоже выросли, хоть и не так сильно. Банки активно этим пользуются. Единой площадки, где можно было покупать валюту, уже нет; все операции теперь идут через банки. Полагаю, что туры подорожают примерно на 2-3%.– Когда туристы уже могут заметить это повышение?– Пока они его не заметили, потому что одновременно укрепился рубль. Но все импортеры услуг, в том числе туроператоры, вынуждены учитывать повысившуюся банковскую маржу в своих расчетах. Подорожание проявится по мере возвращения курса рубля к прежним значениям.– Ожидаете ли вы еще больший рост цен на путевки?– Я не думаю, что так будет, потому что дальше уже вступают рыночные механизмы.– Туроператоры столкнулись с какими-то сложностями с оплатой за рубежом?– Нет, для туроператоров технически ничего не изменилось, потому что они как покупали валюту в банках, так и продолжают. Другое дело, что всегда была возможность это делать еще и на бирже, и банки были вынуждены подстраивать под нее свои курсы. Теперь банки стали чувствовать себя намного свободнее.– Как вы считаете, нужно ли переходить в расчетах на валюты дружественных стран?– Дело в том, что, во-первых, эти валюты плохо конвертируемы. Если покупаешь юани и переводишь их зарубежному поставщику вне Китая, то все равно идет вторая конверсия из юаня в ту валюту, которая необходима. Происходят еще большие потери, тем более что по курсу юаня тоже спреды раздвинулись.– Вопрос, который интересует многих: почему цены на туры в Турцию такие высокие?– Они такие высокие, потому что рубль дешевый. В прошлом году рубль колебался в районе 70-80 за доллар, а сейчас он ходит в коридоре 85-95, то есть, ослаб примерно на 20%. Другое дело, что часть отелей в Турции с начала контрактования (в конце прошлого года) серьезно повысила цены на июль-август. В результате июнь они распродали отлично, а июльский спрос провалился. Сейчас многие турецкие отельеры пытаются спасти продажи, и июльские цены оказались ниже, чем июньские, что само по себе нонсенс.– Сколько сегодня стоит тур в Турцию?– Туры на 10 ночей с перелетом из Москвы в июле в очень простые турецкие отели уровня "четыре звезды" могут обойтись в среднем в 135-160 тысяч рублей на двоих. В более комфортные "четверки" уже стоят дороже самых дешевых "пятерок": в среднем 220-250 тысяч рублей. А путевки в отели с пятью звездами с развитой инфраструктурой в июле на двоих стоят от 315-350 тысяч рублей и выше. В августе более существенный рост цен по сравнению с июлем в основном наблюдается в бюджетном и среднем сегментах.– Почему в среднем по году Турция дороже Объединенных Арабских Эмиратов?– Есть несколько стран, которые активно вкладываются в индустрию отдыха. Это очень дальновидно, потому что от десятилетия к десятилетию человечество путешествует все больше. В Эмиратах нет такого комплекса внутренних проблем как в Турции, и это позволяет им активно развиваться.Турецкая гостиничная индустрия сейчас не растет такими же стремительными темпами, как семь-десять лет назад. В Турции практически невозможно взять кредит, потому что там ставка учетная Центробанка уже 50%. Нецелесообразно брать деньги у банка под 50-60% и строить гостиницу, которая не окупится.В Турции также сейчас резко растет заработная плата, стоимость электроэнергии и другие расходы отелей. Это является одной из причин вынужденного повышения цен. И, в принципе, по итогам сезона, возможно, какие-то турецкие отели будут выставлены на продажу, если они обременены предыдущими кредитами, либо просто не справятся с текущими сложностями.В Эмиратах экономика более стабильна, там нет такой инфляции и очень небольшой процент на кредитование, рабочая сила сравнительно дешевая, потому что она завозится из-за рубежа, очень недорогая электроэнергия. Все это делает развитие гостиничной индустрии более рентабельной.Помимо этого, ОАЭ добились более длинного сезона, чем в Турции. Даже сейчас летом для ряда рынков, прежде всего Индии и Ближнего Востока, они стали направлением номер один – жарой жителей этих стран не напугать. И более того, если несколько лет назад летом в Эмираты из наших широт более активно летели европейцы, то сейчас в это время ОАЭ стали достаточно популярными и у россиян. Летом туда едут целыми семьями. Конечно, основная причина – цены, потому что получить сервис и отдых такого высокого уровня за умеренные деньги возможно только летом.Эмираты также стараются заполнять и всячески стимулируют загрузку своей гостиничной инфраструктуры в несезон. Турция этого в достаточной степени зимой делать не может. Если в Эмиратах летом отели остаются открытыми, то в Турции с ноября по апрель большинство пляжных гостиниц просто закрывается. Это делает отдых более дорогим, потому что часть расходов на содержание остается, а доходов не поступает.– Назовите топ-3 направлений на лето в продажах туроператоров.– Первое место, конечно, будет у Турции. За ней – Россия. За третье место борются три страны – Египет, ОАЭ и Китай, который набирает обороты. Все более популярными становятся экскурсионные поездки по Китаю.– То есть и цены на туры в Китай, видимо, приемлемые?– Да, цены приемлемые. Плюс огромное разнообразие достопримечательностей, кухонь. В Китай сейчас также очень широкая полетная программа, которой нет с Европой. Китай растет в спросе, и это очень ощутимо. Стоимость экскурсионных туров в эту страну сейчас: 117 тысяч рублей на двоих, не включая авиаперелет. Цены на авиабилеты в Китай стартуют от 37 тысяч рублей в обе стороны на человека.– По поводу Таиланда, он как себя покажет этим летом?– Таиланд показывает себя неплохо. Конечно, это более зимнее направление, летом там тяжеловато из-за жары и высокой влажности, но он тоже останется в лидерах. Стоимость тура без авиаперелета в Таиланд стартует от 24,6 тысячи рублей на человека. Отдельно оплачивается авиабилет, который летом на Пхукет, например, стоит на рейсе со стыковкой от 55,7 тысячи рублей на человека.– А по Египту? По отзывам туристов, их не совсем устраивает отельная инфраструктура. Улучшилась ли она с того момента, как на курорты этой страны возобновились прямые рейсы из России?– Сегодня фактически исчезла та категория людей, которые готовы были мириться с более низким сервисом египетских отелей в обмен на их дешевизну. Сейчас тур в нормальный отель в Египте стоит не менее 200-250 тысяч рублей. Ослабление рубля, подорожание перелета, который увеличился из-за облета ряда территорий, явно сказались на стоимости путевок. В результате туры в Египет стали недоступны для менее взыскательного потребителя. Те, кто там все-таки оказывается, и кто готов заплатить названную выше сумму, остаются разочарованы и обескуражены уровнем отелей. Людей, которые в прежние годы платили до 100 тысяч рублей за поездку, это так сильно не пугало.Но египтяне, надо отдать им должное, делают многое. Как показатель, туда активно заходит цепочка Rixos. Это турецкая цепочка отелей со своими стандартами, с очень хорошим уровнем сервиса. Помимо Шарм-эш-Шейха и Хургады они осваивают северное побережье – Аль-Аламейн, Марса-Алам. Это Средиземное море, "мальдивский" песок, более мягкий климат, чем на Красном море. И там идет очень активное строительство новых курортов.Для роста турпотока из России в Египетское Средиземноморье пока препятствием является то, что аэропорты Александрии и Аль-Аламейна не сертифицированы для приема самолетов из России. После трагедии в 2015 году Россия требует специальной подготовки аэропортов с точки зрения безопасности. Но если египтяне это сделают, плюс там появятся совершенно новые, построенные по всем современным стандартам отели брендовых гостиничных цепочек, то это будет новый туристический бестселлер на ближайшие годы. Он может стать хорошим конкурентом летней Турции.– Что вы можете сказать об интересе россиян к поездкам в Европу? Могут ли туда добраться бюджетные туристы, или теперь это направление для богатых?– Нет, для бюджетных туристов Европа недоступна, каких-то возможностей туда добраться на собственном автотранспорте не существует. Что касается перелетов, то они возможны только со стыковкой. У туроператоров есть блок-чартерные программы с авиакомпанией Jazeera Airways в Ларнаку (Кипр), в Тиват (Черногория) и, пожалуй, это все. Остальное – это уже индивидуальные программы.Но надо сказать, что поток индивидуальных туристов в Европу достаточно большой. В нашей системе бронирования отелей Италия занимает пятое место, Франция – шестое, Испания – восьмое. Это три самые популярные европейские страны, которые все равно остались на достойных местах в первой десятке, в том числе за счет относительной лояльности в выдаче виз россиянам.– А как с Кипром? Раньше россияне очень активно ездили на этот остров.– К сожалению, сейчас не так много возможностей туда долететь, в основном на рейсах Jazeera Airways. Объемы у Кипра сильно упали, они исчисляются уже тысячами туристов, а не десятками-сотнями тысяч, как до ковида.– У вас есть какие-то надежды в плане Европы? Может ли она в следующем году стать более доступной?– Мы этого не ожидаем.– На что сегодня смотрит российский турист при выборе путевки? Что влияет на его выбор?– Первое – это цена. Второе – логистическая доступность: есть ли возможность долететь прямым рейсом либо с удобными стыковками. Третий очень важный вопрос – визовый.– Как изменился портрет туриста с пандемии, что сегодня запрашивают путешественники?– Сильных отличий нет. Тем, кому было интересно полежать на пляже, по-прежнему интересно полежать на пляже. Те, кто хотят узнать что-то новое, также интересуются этим. Взыскательные к уровню сервиса туристы такими и продолжают оставаться. Отличия скорее в том, что стали проще относиться к стыковочным рейсам. Это уже перестало быть чем-то сверхъестественным. Многие принимают, что да, теперь так: в Италию напрямую улететь невозможно.Помимо этого, у многих остались еще в голове допандемийные цены в рублях, и они не могут понять: как в прошлый раз их поездка стоила 150-200 тысяч, а сейчас 300-400 тысяч, а то и дороже. И те, кто соглашается на эту цену, ожидают, что получат вдвое лучший сервис, поскольку они заплатили в рублях в два раза больше денег, и испытывают разочарование, когда сервис получают тот же самый.– Насколько меньше россиян стало ездить за границу на отдых?– Процентов на 40.– Что, по-вашему, нужно сделать, чтобы обратно вернуть эти 40%?– Нужен более сильный рубль и простая логистика.– Вы до этого сказали про Россию как про одно из самых популярных направлений продаж туроператоров. Вы будете активнее его развивать?– Россия всегда была в нашем портфеле, но исторически мы были ориентированы на выезд. В пандемию многие направления закрылись, и надо было развивать внутренний туризм. Сейчас в нашей системе бронирования более 500 прямых контрактов с российскими гостиницами. Что касается "Русского Экспресса" как туроператора, то акцент делается на Черноморское побережье, курорты Краснодарского края, также хорошо продается экскурсионный туризм по России.– У каких направлений по России, по вашему мнению, есть потенциал для развития?– Самый большой потенциал, на наш взгляд, имеет Байкал. Там наибольший разрыв между колоссальным спросом и тем, что этот спрос очень слабо удовлетворяется. На Байкале явная нехватка и гостиничных номеров, и инфраструктуры. Это направление интересно не только россиянам, не только китайцам, но это еще и мировой бренд, природный объект глобального значения. Мы на ПМЭФ подписали соглашение с иркутским губернатором, будем участвовать в строительстве большого комплекса "Байкальская слобода".– Росту турпотока на Байкал мешают ведь еще и высокие цены на перелеты.– Да, плюс там большая проблема с аэропортом. Насколько я знаю, есть уже планы по строительству новой авиагавани. Это очень поможет развитию региона в плане туризма.– Что вы планируете построить на курорте "Байкальская слобода"?– У нас там три объекта. Построим четырехзвездочный апарт-отель, спортивно-фестивальный комплекс, а также объект, связанный с экскурсиями.– Полагаю, это не единственное место, куда вы планируете инвестировать в России.– Конечно, в России есть хорошие места, которые можно развивать, и где не удовлетворен спрос. Мы сейчас смотрим на "Новую Анапу". Она также имеет хорошие перспективы, потому что люди из центральной России смогут туда доезжать на собственном автотранспорте. Для семей это будет сравнимо с поездкой на дачу. Мы хотели бы там также построить добротный четырехзвездочный апарт-отель.– А почему именно апарт-отели вы намерены строить, а не обычные отели?– Этот сегмент в России пока недостаточно развит. При этом на него есть большой спрос, в том числе, чтобы большие семьи там жили месяцами. Летом могут приезжать родители с детьми, в менее жаркое время – старшее поколение. Мы планируем строить апарт-отели с достаточно просторными номерами. Это ниша, которая нам кажется перспективной.– Вы не присматриваетесь к новому курорту на Каспийском море, в Дагестане?– Каспий – очень интересное направление, хотя там есть свои сложности, в том числе более холодное море. Но Каспий также перспективен, на мой взгляд. Просто нельзя охватить все сразу.– Подытожим: по сравнению с прошлым годом, в этом году, турпоток по России вырастет?– Турпоток по России, скорее всего, вырастет, потому что потребность в отдыхе для человека – базовая. И те, кто по тем или иным причинам, не может позволить себе путешествовать за рубеж, будут ездить внутри страны.– Россиянам нравится путешествовать по своей стране?– Безусловно. Но проблема в том, что инфраструктура еще пока явно к этому не готова. Скорее всего, где-то к 2030 году будет более-менее адекватное предложение, когда появится несколько больших курортов. Сейчас есть проблемы с аэропортами, их явно не хватает, а многие из тех, что есть, требуют инновации. Дороги – это отдельная история. Еще одна очень большая проблема – нехватка кадров. Потребуется много лет для того, чтобы воспитать хороших специалистов, которые бы работали на курортах, в гостиницах, ресторанах.При богатом природном потенциале и достаточно большом населении, инфраструктура отстает на десятилетия. Если удастся этот разрыв нагнать, то туристический потенциал у России колоссальный, его даже сложно с чем-либо сравнить.

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954227190.html

https://ria.ru/20240619/egipet-1953798377.html

https://ria.ru/20240612/puteshestviya-1952056513.html

https://ria.ru/20240609/kondratev-1951748987.html

https://ria.ru/20240606/puteshestviya-1950704640.html

https://ria.ru/20240611/oteli-1952033159.html

https://ria.ru/20240624/volgograd-1951510160.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, турция, китай, московская биржа, ассоциация туроператоров россии (атор)