https://ria.ru/20240623/klubnika-1954831707.html

Врач рассказала о пользе и вреде клубники

Врач рассказала о пользе и вреде клубники - РИА Новости, 23.06.2024

Врач рассказала о пользе и вреде клубники

Клубника полезна тем, что является природным антидепрессантом, источником железа, а также защищает от головной боли, поскольку содержит вещества, близкие к... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T11:47

2024-06-23T11:47

2024-06-23T11:47

общество

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Клубника полезна тем, что является природным антидепрессантом, источником железа, а также защищает от головной боли, поскольку содержит вещества, близкие к составу аспирина, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "Клубника содержит витамины, клетчатку и антиоксиданты, является хорошим источником железа, фосфора, фолиевой кислоты, марганца и калия, укрепляет иммунную систему, нормализует обмен веществ, защищает сердечно-сосудистую систему, полезна для десен, защищает от головной боли, поскольку содержит вещества, близкие к составу аспирина. Улучшает пищеварение и способствует снижению веса", - сказала Сухорукова. Также она отметила, что цинк, содержащийся в семенах клубники, повышает либидо как у мужчин, так и у женщин. Клубника – природный антидепрессант, она повышает выработку серотонина и дофамина. "Клубника может негативно влиять на эмаль зубов и усугублять течение кариеса. Если есть клубнику натощак, это может вызвать раздражение желудка, поэтому лучше смешивать ее с йогуртом, сливками или сметаной", - рассказала врач. Гастроэнтеролог добавила, что клубнику не рекомендуется людям, страдающим язвенной болезнью и гастритом, а также тем, у кого есть аллергия на ягоду.

https://ria.ru/20240525/gastroenterolog-1948273954.html

https://radiosputnik.ru/20230728/plavanie-1886635737.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество