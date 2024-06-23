https://ria.ru/20240623/klubnika-1954831707.html
Врач рассказала о пользе и вреде клубники
Врач рассказала о пользе и вреде клубники - РИА Новости, 23.06.2024
Врач рассказала о пользе и вреде клубники
Клубника полезна тем, что является природным антидепрессантом, источником железа, а также защищает от головной боли, поскольку содержит вещества, близкие к... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T11:47
2024-06-23T11:47
2024-06-23T11:47
общество
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Клубника полезна тем, что является природным антидепрессантом, источником железа, а также защищает от головной боли, поскольку содержит вещества, близкие к составу аспирина, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "Клубника содержит витамины, клетчатку и антиоксиданты, является хорошим источником железа, фосфора, фолиевой кислоты, марганца и калия, укрепляет иммунную систему, нормализует обмен веществ, защищает сердечно-сосудистую систему, полезна для десен, защищает от головной боли, поскольку содержит вещества, близкие к составу аспирина. Улучшает пищеварение и способствует снижению веса", - сказала Сухорукова. Также она отметила, что цинк, содержащийся в семенах клубники, повышает либидо как у мужчин, так и у женщин. Клубника – природный антидепрессант, она повышает выработку серотонина и дофамина. "Клубника может негативно влиять на эмаль зубов и усугублять течение кариеса. Если есть клубнику натощак, это может вызвать раздражение желудка, поэтому лучше смешивать ее с йогуртом, сливками или сметаной", - рассказала врач. Гастроэнтеролог добавила, что клубнику не рекомендуется людям, страдающим язвенной болезнью и гастритом, а также тем, у кого есть аллергия на ягоду.
https://ria.ru/20240525/gastroenterolog-1948273954.html
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общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество
Общество, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество
Врач рассказала о пользе и вреде клубники
Гастроэнтеролог: клубника является природным антидепрессантом, источником железа