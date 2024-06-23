В Харькове прогремели взрывы
Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе после воздушной тревоги
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные в Николаевской области
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные в Николаевской области
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Взрывы снова раздаются в Харькове на востоке Украины, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале.
Ранее в воскресенье украинский телеканал "Общественное" сообщил о серии взрывов в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.
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Вчера, 05:23
"В Харькове взрывы", - написал Терехов.
С 14.48 (совпадает с мск) в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.