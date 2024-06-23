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В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 23.06.2024
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15:15 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/kharkov-1954862885.html
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 23.06.2024
В Харькове прогремели взрывы
Взрывы снова раздаются в Харькове на востоке Украины, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T15:15
2024-06-23T15:15
в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Взрывы снова раздаются в Харькове на востоке Украины, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. Ранее в воскресенье украинский телеканал "Общественное" сообщил о серии взрывов в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. "В Харькове взрывы", - написал Терехов. С 14.48 (совпадает с мск) в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240623/kiev-1954808966.html
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в мире, харьков, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремели взрывы

Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе после воздушной тревоги

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные в Николаевской области
Украинские пожарные в Николаевской области - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные в Николаевской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Взрывы снова раздаются в Харькове на востоке Украины, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале.
Ранее в воскресенье украинский телеканал "Общественное" сообщил о серии взрывов в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.
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"В Харькове взрывы", - написал Терехов.
С 14.48 (совпадает с мск) в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В миреХарьковРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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