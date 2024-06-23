https://ria.ru/20240623/kharkov-1954862885.html

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 23.06.2024

В Харькове прогремели взрывы

Взрывы снова раздаются в Харькове на востоке Украины, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T15:15

2024-06-23T15:15

2024-06-23T15:15

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Взрывы снова раздаются в Харькове на востоке Украины, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале. Ранее в воскресенье украинский телеканал "Общественное" сообщил о серии взрывов в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. "В Харькове взрывы", - написал Терехов. С 14.48 (совпадает с мск) в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240623/kiev-1954808966.html

https://ria.ru/20240622/podpole-1954663716.html

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Дарья Буймова

в мире, харьков, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины