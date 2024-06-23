https://ria.ru/20240623/kharkov-1954800210.html

В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.06.2024

В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы раздались в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T00:16

2024-06-23T00:16

2024-06-23T00:19

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Взрывы раздались в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Харькове звучит с раннего утра субботы."В Харькове слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240622/aviabomba-1954713146.html

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харьков, вооруженные силы рф, в мире