https://ria.ru/20240623/keniya-1954859921.html
Президент Кении готов к диалогу с протестующими
Президент Кении готов к диалогу с протестующими - РИА Новости, 23.06.2024
Президент Кении готов к диалогу с протестующими
Президент Кении Уильям Руто заявил, что гордится молодыми людьми, вышедшими на протесты против повышения налогов, и сообщил, что правительство собирается начать РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T14:48
2024-06-23T14:48
2024-06-23T14:48
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент Кении Уильям Руто заявил, что гордится молодыми людьми, вышедшими на протесты против повышения налогов, и сообщил, что правительство собирается начать с ними диалог для совместного решения проблемы. "Наши молодые люди выступили, чтобы участвовать в делах своей страны. Они выполнили демократический долг, чтобы выстоять и быть признанными. Хочу сказать, что мы собираемся поговорить с вами, чтобы мы могли определить ваши проблемы и вместе работать как нация для их решения", - приводит слова президента издание Star. В субботу издание Citizen Digital сообщило, что число жертв протестов против повышения налогов в Кении выросло до двух, не менее 200 пострадали. Местные СМИ отмечали, что полиция применила слезоточивый газ в столице страны Найроби для разгона демонстрантов на протестах против проекта бюджета, предусматривающего повышение налогов. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление руководства Кении сообщило, что правительство страны пересмотрело планы повышения налогов на ряд товаров и услуг, вызвавшие акции протеста. В проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Как сообщало агентство, парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.
https://ria.ru/20240621/keniya-1954450357.html
https://ria.ru/20240113/keniya-1921075079.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кения, найроби (город)
В мире, Кения, Найроби (город)
Президент Кении готов к диалогу с протестующими
Глава Кении заявил о готовности к диалогу с протестующими против роста налогов
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент Кении Уильям Руто заявил, что гордится молодыми людьми, вышедшими на протесты против повышения налогов, и сообщил, что правительство собирается начать с ними диалог для совместного решения проблемы.
"Наши молодые люди выступили, чтобы участвовать в делах своей страны. Они выполнили демократический долг, чтобы выстоять и быть признанными. Хочу сказать, что мы собираемся поговорить с вами, чтобы мы могли определить ваши проблемы и вместе работать как нация для их решения", - приводит слова президента издание Star.
В субботу издание Citizen Digital сообщило, что число жертв протестов против повышения налогов в Кении выросло до двух, не менее 200 пострадали. Местные СМИ отмечали, что полиция применила слезоточивый газ в столице страны Найроби для разгона демонстрантов на протестах против проекта бюджета, предусматривающего повышение налогов.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление руководства Кении сообщило, что правительство страны пересмотрело планы повышения налогов на ряд товаров и услуг, вызвавшие акции протеста. В проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Как сообщало агентство, парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.