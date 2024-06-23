https://ria.ru/20240623/keniya-1954859921.html

Президент Кении готов к диалогу с протестующими

Президент Кении готов к диалогу с протестующими - РИА Новости, 23.06.2024

Президент Кении готов к диалогу с протестующими

Президент Кении Уильям Руто заявил, что гордится молодыми людьми, вышедшими на протесты против повышения налогов, и сообщил, что правительство собирается начать РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T14:48

2024-06-23T14:48

2024-06-23T14:48

в мире

кения

найроби (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954858498_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c5cfc0eb40f12ca269243217d1446e4a.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент Кении Уильям Руто заявил, что гордится молодыми людьми, вышедшими на протесты против повышения налогов, и сообщил, что правительство собирается начать с ними диалог для совместного решения проблемы. "Наши молодые люди выступили, чтобы участвовать в делах своей страны. Они выполнили демократический долг, чтобы выстоять и быть признанными. Хочу сказать, что мы собираемся поговорить с вами, чтобы мы могли определить ваши проблемы и вместе работать как нация для их решения", - приводит слова президента издание Star. В субботу издание Citizen Digital сообщило, что число жертв протестов против повышения налогов в Кении выросло до двух, не менее 200 пострадали. Местные СМИ отмечали, что полиция применила слезоточивый газ в столице страны Найроби для разгона демонстрантов на протестах против проекта бюджета, предусматривающего повышение налогов. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление руководства Кении сообщило, что правительство страны пересмотрело планы повышения налогов на ряд товаров и услуг, вызвавшие акции протеста. В проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Как сообщало агентство, парламент должен принять окончательную версию проекта бюджета 30 июня.

https://ria.ru/20240621/keniya-1954450357.html

https://ria.ru/20240113/keniya-1921075079.html

кения

найроби (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кения, найроби (город)