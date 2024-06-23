https://ria.ru/20240623/kadyrov-1954925365.html

Кадыров назвал ВСУ откровенно бандитским формированием

Кадыров назвал ВСУ откровенно бандитским формированием - РИА Новости, 23.06.2024

Кадыров назвал ВСУ откровенно бандитским формированием

Ракетная атака ВСУ по гражданской инфраструктуре Севастополя подчеркивает их сущность как откровенно бандитского, трусливого и подлого формирования, заявил... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T22:14

2024-06-23T22:14

2024-06-23T22:14

специальная военная операция на украине

в мире

севастополь

россия

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

обстрел севастополя ракетами atacms

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ГРОЗНЫЙ, 23 июн - РИА Новости. Ракетная атака ВСУ по гражданской инфраструктуре Севастополя подчеркивает их сущность как откровенно бандитского, трусливого и подлого формирования, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Подобные террористические действия лишь подчеркивают их сущность как откровенно бандитского, трусливого и подлого формирования. Убежден, что возмездие за эти чудовищные преступления киевского режима наступит очень скоро", — написал Кадыров в Telegram-канале. Глава региона отметил, что вместо того, чтобы показать себя на поле боя, ВСУ, как и всегда, "предпочитают нещадно бомбить, проливать кровь невинных людей", при этом Кадыров обратил внимание на то, что буквально "под носом" находится линия фронта, где есть "реальный противник, способный защититься, дать отпор". Он также выразил соболезнования семьям и родственникам погибших в результате ракетных ударов и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 144 человека, 82 из них госпитализированы, в том числе 27 детей. Погибли четверо: двое детей и двое взрослых. В Минобороны России заявили, что удар по Севастополю был нанесен преднамеренно, и ответственность за это несет как Вашингтон, поставивший ракеты Киеву, так и сама Украина, с территории которой атаковали мирное население.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

https://ria.ru/20240623/mironov-1954913881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, севастополь, россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms