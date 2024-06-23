https://ria.ru/20240623/iran-1954869733.html

В Иране предложили ответ Канаде на внесение КСИР в список террористов

В Иране предложили ответ Канаде на внесение КСИР в список террористов - РИА Новости, 23.06.2024

В Иране предложили ответ Канаде на внесение КСИР в список террористов

Меджлис (парламент) Ирана внес предложение, призывающее обязать парламент страны внести в список террористических организаций армию, а также вооруженные силы и... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T16:16

2024-06-23T16:16

2024-06-23T16:16

в мире

иран

канада

тегеран (город)

мелани жоли

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ТЕГЕРАН, 23 июн – РИА Новости. Меджлис (парламент) Ирана внес предложение, призывающее обязать парламент страны внести в список террористических организаций армию, а также вооруженные силы и силы безопасности, связанные с правительством Канады, передает агентство Nour News. Ранее канадский министр общественной безопасности Доминик Леблан заявил, что Канада внесла Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских ВС) в перечень террористических организаций. Глава канадского МИД Мелани Жоли призвала всех граждан страны немедленно покинуть Иран после этого решения Канады. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани назвал этот шаг Канады противоречащим международному праву, подчеркнув, что Тегеран оставляет за собой право на принятие "соразмерных ответных мер". "Было внесено предложение, требующее от правительства объявить террористами армию, а также вооруженные силы и силы безопасности, связанные с канадским правительством", - говорится в сообщении агентства. Двумя днями ранее агентство сообщило, что министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Италии, отвечающего за защиту интересов Канады в Иране, после принятия Оттавой решения о внесении КСИР в список террористов.

https://ria.ru/20240619/kanada-1954120863.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, канада, тегеран (город), мелани жоли