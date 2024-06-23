https://ria.ru/20240623/gubernator-1954885005.html
Орловский губернатор выразил соболезнования после атаки ВСУ на Севастополь
Орловский губернатор выразил соболезнования после атаки ВСУ на Севастополь - РИА Новости, 23.06.2024
Орловский губернатор выразил соболезнования после атаки ВСУ на Севастополь
Губернатор Орловской области Андрей Клычков выразил соболезнования пострадавшим после атаки ВСУ на Севастополь, назвав трагедию очередным военным преступлением... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T17:41
2024-06-23T17:41
2024-06-23T17:41
специальная военная операция на украине
севастополь
орловская область
россия
андрей клычков
михаил развожаев
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954879013_0:337:2888:1962_1920x0_80_0_0_4a00f9ca0b828c9f5eeeac4eeb193d08.jpg
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков выразил соболезнования пострадавшим после атаки ВСУ на Севастополь, назвав трагедию очередным военным преступлением киевского режима. "Сегодня террористический киевский режим совершил очередное военное преступление. Вражескими ракетами был атакован город-герой Севастополь. По предварительным данным, из-за осколков сбитых воздушных целей погибли трое людей, в том числе два ребенка, 100 человек получили ранения. От лица Орловской области выражаю глубокие соболезнования пострадавшим. Мы должны сделать все, чтобы остановить врага, обезопасить наших граждан, одержать общую Победу", – написал Клычков в своем в Telegram-канале.ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.
https://ria.ru/20240623/delo-1954865910.html
севастополь
орловская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954879013_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9dd17fbbcd2092c61f67d98b2c08d420.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, орловская область, россия, андрей клычков, михаил развожаев, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Орловская область, Россия, Андрей Клычков, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Орловский губернатор выразил соболезнования после атаки ВСУ на Севастополь
Губернатор Клычков: ВСУ совершили очередное военное преступление