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На Украине более 500 населенных пунктов остались без света из-за грозы
На Украине более 500 населенных пунктов остались без света из-за грозы - РИА Новости, 23.06.2024
На Украине более 500 населенных пунктов остались без света из-за грозы
Более 500 населенных пунктов на Украине остались без света из-за грозы, сообщили в министерстве энергетики страны. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T12:24
2024-06-23T12:24
2024-06-23T12:25
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Более 500 населенных пунктов на Украине остались без света из-за грозы, сообщили в министерстве энергетики страны. "По состоянию на утро, из-за грозы остаются обесточенными более 500 населенных пунктов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго. По информации ведомства, без света остались более 125 тысяч абонентов в семи областях Украины.
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украина, в мире
На Украине более 500 населенных пунктов остались без света из-за грозы
Минэнерго Украины: более 500 населенных пунктов остались без света из-за грозы