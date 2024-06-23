https://ria.ru/20240623/groza-1954835846.html

На Украине более 500 населенных пунктов остались без света из-за грозы

На Украине более 500 населенных пунктов остались без света из-за грозы - РИА Новости, 23.06.2024

На Украине более 500 населенных пунктов остались без света из-за грозы

Более 500 населенных пунктов на Украине остались без света из-за грозы, сообщили в министерстве энергетики страны. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T12:24

2024-06-23T12:24

2024-06-23T12:25

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Более 500 населенных пунктов на Украине остались без света из-за грозы, сообщили в министерстве энергетики страны. "По состоянию на утро, из-за грозы остаются обесточенными более 500 населенных пунктов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго. По информации ведомства, без света остались более 125 тысяч абонентов в семи областях Украины.

https://ria.ru/20240620/zelenskiy-1954400934.html

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