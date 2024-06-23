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На Украине более 500 населенных пунктов остались без света из-за грозы - РИА Новости, 23.06.2024
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12:24 23.06.2024 (обновлено: 12:25 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/groza-1954835846.html
На Украине более 500 населенных пунктов остались без света из-за грозы
На Украине более 500 населенных пунктов остались без света из-за грозы - РИА Новости, 23.06.2024
На Украине более 500 населенных пунктов остались без света из-за грозы
Более 500 населенных пунктов на Украине остались без света из-за грозы, сообщили в министерстве энергетики страны. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T12:24
2024-06-23T12:25
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Более 500 населенных пунктов на Украине остались без света из-за грозы, сообщили в министерстве энергетики страны. "По состоянию на утро, из-за грозы остаются обесточенными более 500 населенных пунктов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго. По информации ведомства, без света остались более 125 тысяч абонентов в семи областях Украины.
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На Украине более 500 населенных пунктов остались без света из-за грозы

Минэнерго Украины: более 500 населенных пунктов остались без света из-за грозы

© AP Photo / Andrew KravchenkoМногоквартирные дома на Украине
Многоквартирные дома на Украине - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Многоквартирные дома на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Более 500 населенных пунктов на Украине остались без света из-за грозы, сообщили в министерстве энергетики страны.
«
"По состоянию на утро, из-за грозы остаются обесточенными более 500 населенных пунктов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго.
По информации ведомства, без света остались более 125 тысяч абонентов в семи областях Украины.
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