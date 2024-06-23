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При ударе ВСУ по Севастополю погибла дочь заместителя мэра Магадана - РИА Новости, 23.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:18 23.06.2024 (обновлено: 19:44 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/grishan-1954870323.html
При ударе ВСУ по Севастополю погибла дочь заместителя мэра Магадана
При ударе ВСУ по Севастополю погибла дочь заместителя мэра Магадана - РИА Новости, 23.06.2024
При ударе ВСУ по Севастополю погибла дочь заместителя мэра Магадана
Дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова — девятилетняя София — погибла при украинском ракетном обстреле Севастополя, сообщил в своем Telegram-канале мэр РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T16:18
2024-06-23T19:44
севастополь
магадан
специальная военная операция на украине
россия
обстрел севастополя ракетами atacms
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МАГАДАН, 23 июн — РИА Новости. Дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова — девятилетняя София — погибла при украинском ракетном обстреле Севастополя, сообщил в своем Telegram-канале мэр Магадана Юрий Гришан.&quot;Сегодня, 23 июня, в результате ракетной атаки в Севастополе пострадали около 100 человек, еще трое погибли. Среди погибших есть дети, в том числе девятилетняя София — дочь заместителя мэра города Магадана Олега Аверьянова. Девочка находилась с родителями на отдыхе на пляже&quot;, — написал Гришан.Он выразил соболезнования семье Олега Аверьянова.Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополю был совершен 23 июня в 12:15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей, погибли трое, из которых два ребенка.
https://ria.ru/20240623/slutskiy-1954868672.html
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севастополь, магадан, россия, обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, Магадан, Специальная военная операция на Украине, Россия, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
При ударе ВСУ по Севастополю погибла дочь заместителя мэра Магадана

Гришан: при ударе ВСУ по Севастополю погибла дочь заместителя мэра Магадана

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
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МАГАДАН, 23 июн — РИА Новости. Дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова — девятилетняя София — погибла при украинском ракетном обстреле Севастополя, сообщил в своем Telegram-канале мэр Магадана Юрий Гришан.
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"Сегодня, 23 июня, в результате ракетной атаки в Севастополе пострадали около 100 человек, еще трое погибли. Среди погибших есть дети, в том числе девятилетняя София — дочь заместителя мэра города Магадана Олега Аверьянова. Девочка находилась с родителями на отдыхе на пляже", — написал Гришан.

Он выразил соболезнования семье Олега Аверьянова.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополю был совершен 23 июня в 12:15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей, погибли трое, из которых два ребенка.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМагаданРоссияОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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