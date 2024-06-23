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Украинские войска сбросили с БПЛА взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска сбросили с БПЛА взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 23.06.2024
Украинские войска сбросили с БПЛА взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска утром в воскресенье сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T07:23
2024-06-23T07:23
2024-06-23T07:23
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел и атака ударным БПЛА со стороны ВФУ по направлениям: 06.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 06.10 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. В представительстве добавили, что в 03.20 и 05.30 под обстрел снова попал Петровский район Донецка, по нему ВСУ выпустили еще шесть снарядов натовского калибра. О последствиях пока не сообщается. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240622/obstrel-1954788965.html
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Украинские войска сбросили с БПЛА взрывоопасный предмет на Горловку
СЦКК: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Горловку