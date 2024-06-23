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Глава союза фермеров Германии рассказал о недовольстве в отрасли - РИА Новости, 23.06.2024
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Религия
 
13:39 23.06.2024 (обновлено: 13:44 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/germaniya-1954847246.html
Глава союза фермеров Германии рассказал о недовольстве в отрасли
Глава союза фермеров Германии рассказал о недовольстве в отрасли - РИА Новости, 23.06.2024
Глава союза фермеров Германии рассказал о недовольстве в отрасли
Глава союза фермеров Германии Йоахим Руквид, который организовал массовые протесты аграриев в начале года, заявил информационному агентству DPA, что... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T13:39
2024-06-23T13:44
германия
йоахим руквид
в мире
религия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава союза фермеров Германии Йоахим Руквид, который организовал массовые протесты аграриев в начале года, заявил информационному агентству DPA, что недовольство у фермеров сохраняется. "Недовольство никуда не делось", - сказал Руквид. "Нам нужна перестройка сельскохозяйственной политики, а, если этого не произойдет, то недовольство будет расти", - продолжил он. По словам главы союза фермеров, ситуация для сельскохозяйственных компаний Германии по-прежнему сложная: затраты на удобрения, средства защиты растений и энергию остаются высокими. "Мы исходим из того, что прибыль резко снизится во многих секторах производства: к сожалению, это уже не просто страх", - добавил Руквид. Руквид организовал в начале года масштабные протесты фермеров против планов правительства по сокращению субсидий для аграриев.
https://ria.ru/20240604/fermery-1950459502.html
https://ria.ru/20240110/protest-1920545147.html
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германия, йоахим руквид, в мире
Германия, Йоахим Руквид, В мире, Религия
Глава союза фермеров Германии рассказал о недовольстве в отрасли

Организатор зимних протестов фермеров в Германии: недовольство никуда не делось

© AP Photo / Michael ProbstФермеры едут по направлению к аэропорту Франкфурта в Германии
Фермеры едут по направлению к аэропорту Франкфурта в Германии - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© AP Photo / Michael Probst
Фермеры едут по направлению к аэропорту Франкфурта в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава союза фермеров Германии Йоахим Руквид, который организовал массовые протесты аграриев в начале года, заявил информационному агентству DPA, что недовольство у фермеров сохраняется.
"Недовольство никуда не делось", - сказал Руквид. "Нам нужна перестройка сельскохозяйственной политики, а, если этого не произойдет, то недовольство будет расти", - продолжил он.
Протест фермеров в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Европейские фермеры устроили новый протест в Брюсселе
4 июня, 16:59
По словам главы союза фермеров, ситуация для сельскохозяйственных компаний Германии по-прежнему сложная: затраты на удобрения, средства защиты растений и энергию остаются высокими.
"Мы исходим из того, что прибыль резко снизится во многих секторах производства: к сожалению, это уже не просто страх", - добавил Руквид.
Руквид организовал в начале года масштабные протесты фермеров против планов правительства по сокращению субсидий для аграриев.
Акция протеста немецких фермеров - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
В Германии протестующие фермеры вывели на улицы более тысячи тракторов
10 января, 15:54
 
РелигияГерманияЙоахим РуквидВ мире
 
 
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