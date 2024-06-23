https://ria.ru/20240623/germaniya-1954847246.html

Глава союза фермеров Германии рассказал о недовольстве в отрасли

Глава союза фермеров Германии рассказал о недовольстве в отрасли - РИА Новости, 23.06.2024

Глава союза фермеров Германии рассказал о недовольстве в отрасли

Глава союза фермеров Германии Йоахим Руквид, который организовал массовые протесты аграриев в начале года, заявил информационному агентству DPA, что... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T13:39

2024-06-23T13:39

2024-06-23T13:44

германия

йоахим руквид

в мире

религия

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава союза фермеров Германии Йоахим Руквид, который организовал массовые протесты аграриев в начале года, заявил информационному агентству DPA, что недовольство у фермеров сохраняется. "Недовольство никуда не делось", - сказал Руквид. "Нам нужна перестройка сельскохозяйственной политики, а, если этого не произойдет, то недовольство будет расти", - продолжил он. По словам главы союза фермеров, ситуация для сельскохозяйственных компаний Германии по-прежнему сложная: затраты на удобрения, средства защиты растений и энергию остаются высокими. "Мы исходим из того, что прибыль резко снизится во многих секторах производства: к сожалению, это уже не просто страх", - добавил Руквид. Руквид организовал в начале года масштабные протесты фермеров против планов правительства по сокращению субсидий для аграриев.

https://ria.ru/20240604/fermery-1950459502.html

https://ria.ru/20240110/protest-1920545147.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

германия, йоахим руквид, в мире