https://ria.ru/20240623/germaniya-1954847246.html
Глава союза фермеров Германии рассказал о недовольстве в отрасли
Глава союза фермеров Германии рассказал о недовольстве в отрасли - РИА Новости, 23.06.2024
Глава союза фермеров Германии рассказал о недовольстве в отрасли
Глава союза фермеров Германии Йоахим Руквид, который организовал массовые протесты аграриев в начале года, заявил информационному агентству DPA, что... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T13:39
2024-06-23T13:39
2024-06-23T13:44
германия
йоахим руквид
в мире
религия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава союза фермеров Германии Йоахим Руквид, который организовал массовые протесты аграриев в начале года, заявил информационному агентству DPA, что недовольство у фермеров сохраняется. "Недовольство никуда не делось", - сказал Руквид. "Нам нужна перестройка сельскохозяйственной политики, а, если этого не произойдет, то недовольство будет расти", - продолжил он. По словам главы союза фермеров, ситуация для сельскохозяйственных компаний Германии по-прежнему сложная: затраты на удобрения, средства защиты растений и энергию остаются высокими. "Мы исходим из того, что прибыль резко снизится во многих секторах производства: к сожалению, это уже не просто страх", - добавил Руквид. Руквид организовал в начале года масштабные протесты фермеров против планов правительства по сокращению субсидий для аграриев.
https://ria.ru/20240604/fermery-1950459502.html
https://ria.ru/20240110/protest-1920545147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, йоахим руквид, в мире
Германия, Йоахим Руквид, В мире, Религия
Глава союза фермеров Германии рассказал о недовольстве в отрасли
Организатор зимних протестов фермеров в Германии: недовольство никуда не делось
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава союза фермеров Германии Йоахим Руквид, который организовал массовые протесты аграриев в начале года, заявил информационному агентству DPA, что недовольство у фермеров сохраняется.
"Недовольство никуда не делось", - сказал Руквид. "Нам нужна перестройка сельскохозяйственной политики, а, если этого не произойдет, то недовольство будет расти", - продолжил он.
По словам главы союза фермеров, ситуация для сельскохозяйственных компаний Германии по-прежнему сложная: затраты на удобрения, средства защиты растений и энергию остаются высокими.
"Мы исходим из того, что прибыль резко снизится во многих секторах производства: к сожалению, это уже не просто страх", - добавил Руквид.
Руквид организовал в начале года масштабные протесты фермеров против планов правительства по сокращению субсидий для аграриев.