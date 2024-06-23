https://ria.ru/20240623/film-1954857254.html

В Okko выйдет документальный фильм о телефонных мошенниках "На крючке"

В Okko выйдет документальный фильм о телефонных мошенниках "На крючке" - РИА Новости, 23.06.2024

В Okko выйдет документальный фильм о телефонных мошенниках "На крючке"

Новый документальный триллер "На крючке: когда звонит мошенник" выйдет в Okko, создателям потребовалось пять месяцев, чтобы провести своё расследование, заявил... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T14:37

2024-06-23T14:37

2024-06-23T14:37

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технологии

россия

иваново

владимир тодоров

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ИВАНОВО, 23 июн - РИА Новости. Новый документальный триллер "На крючке: когда звонит мошенник" выйдет в Okko, создателям потребовалось пять месяцев, чтобы провести своё расследование, заявил продюсер по документальному контенту Okko Владимир Тодоров. "До того, как мы приступили к написанию сценария, нам понадобилось около пяти месяцев на то, чтобы влезть в саму эту индустрию. Это очень сложная история, поскольку большинство мошеннических колл-центров находятся не на территории России и попасть туда крайне затруднительно", - рассказал он в рамках деловой программы форума "Пилот. Точки взлета". Тодоров отметил, что в процессе создания проекта было длительное общение с участниками этого бизнеса на разных ступенях, а также последующее кропотливое воссоздание того, что удалось узнать на разных фотографиях, видео и по рассказам очевидцев. Для проекта потребовалось 27 художественных съёмочных смен, не считая смен со спикерами. Специально для съемок было создано два колл-центра по лекалам того, как они выглядят на самом деле: один рабочий, а второй - тестовый. Тодоров объяснил, что после попадания в телефонное мошенничество, сотрудник сначала работает в тестовом колл-центре, а после успешного трехмесячного тестирования он оказывается в основном колл-центр. В проекте уделят внимание позициям как жертвы мошенников, так и участника криминального бизнеса. "У нас появились абсолютно два уникальных героя, потому что первый — это человек, который не сдался после того, как потерял все деньги и перешёл в атаку… И вторая дама, на самом деле, нелёгкой судьбы, потому что она попала в телефонное мошенничество, долго там относительно работала, потом в какой-то момент психологически сломалась и выяснила, что выхода из этого бизнеса, его, в общем-то, особенно и нет", - сообщил Тодоров. Герой, ставший жертвой мошенников, собрал множество невероятных фактов о телефонном мошенничестве и поделился своей историей, стал прообразом, одного из персонажей проекта. Бывшая мошенница вынуждена до сих пор скрывать свою личность, но согласилась рассказать, как это работает изнутри, добавил Тодоров. Форум "Пилот. Точки взлета" проводится в рамках фестиваля сериалов "Пилот", который проходит в Иваново с 20 по 23 июня.

https://ria.ru/20240613/bilayn-1952464622.html

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технологии, россия, иваново, владимир тодоров