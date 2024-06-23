https://ria.ru/20240623/evropa-1954320419.html

Выбора нет. Франция теряет сотни миллиардов долларов из-за авантюры Макрона

Выбора нет. Франция теряет сотни миллиардов долларов из-за авантюры Макрона - РИА Новости, 23.06.2024

Выбора нет. Франция теряет сотни миллиардов долларов из-за авантюры Макрона

Пока французские политики усердно готовятся к внеочередным парламентским выборам, местный бизнес уже реагирует на возможные последствия. Страна стремительно... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T08:00

2024-06-23T08:00

2024-06-23T08:02

экономика

франция

великобритания

европа

эммануэль макрон

марин ле пен

риши сунак

евросоюз

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Пока французские политики усердно готовятся к внеочередным парламентским выборам, местный бизнес уже реагирует на возможные последствия. Страна стремительно теряет деньги — уже уступила экономическую пальму первенства Великобритании. И все может лишь усугубиться."Британия возвращается"Фондовые рынки молниеносно отреагировали на роспуск Эмманнуэлем Макроном Национального собрания. Капитализация французских компаний на прошлой неделе просела по меньшей мере на 258 миллиардов долларов. Акции банков Societe Generale SA, BNP Paribas SA и Credit Agricole SA — наиболее крупных держателей государственного долга (порядка 3,5 триллиона) — потеряли в цене по десять и более процентов.Согласно данным Bloomberg, общая стоимость компаний, котирующихся на Парижской фондовой бирже, уменьшилась до 3,13 триллиона долларов.До этого Франция была лидером в Европе. Теперь уступает англичанам: их показатель — 3,18 триллиона. "Британия возвращается", — с удовлетворением отметил премьер-министр Риши Сунак, которому и самому скоро предстоят непростые парламентские выборы.Инвесторы встревожены: непонятно, кто вскоре возглавит страну. А от этого напрямую зависят расходы правительства.Если они повысятся, ставка по бондам вырастет, напоминают аналитики. То есть государство, нуждающееся в деньгах, согласится занимать под больший процент. И акции компаний подешевеют: спрос на них упадет.То есть банки понесут еще большие убытки — деньги инвесторов перетекут более надежным игрокам. Например, котирующимся на Лондонской бирже.Ставка на Ле ПенХотя Британию тоже ждут выборы, там практически все ясно: Лейбористская партия уверенно лидирует. И бизнес понимает, что произойдет дальше.Во Франции же ситуация крайне неоднозначная. Там три главные силы — правоцентристское "Возрождение", правое "Национальное объединение" (RN) Жордана Барделлы, протеже Марин Ле Пен, и левый альянс "Новый народный фронт" (NFP).По результатам социологических исследований, в первом туре 30 июня RN наберет треть голосов, NFP — чуть меньше, "Возрождение" — 20 процентов.Учитывая это, главы французских корпораций стремятся заранее наладить контакты с Марин Ле Пен.Так, например, четверо топ-менеджеров и банкиров сообщили Financial Times: снижение налогов и антииммиграционная политика, обещанные "Национальным объединением", для бизнеса лучше, чем радикальная платформа левых. Хотя RN и "угрожает демократическим институтам"."Экономическая программа "Национального объединения" — это скорее чистый лист, который можно продвинуть в верном направлении, — рассуждает один из бизнесменов. — Левые из NFP вряд ли ослабят свою жесткую антикапиталистическую программу".Барделла, который может стать премьером, и сам стал приглашать бизнес-лидеров и лоббистов на закрытые встречи.Из двух золДругой собеседник издания в то же время признает: выбор между правыми и левыми — как "между чумой и холерой".И RN, и NFP хотят разрыва с экономической политикой Макрона, которая бизнесу импонировала. Он снизил налоги для корпораций, облегчил увольнение рабочих и убедил иностранных игроков инвестировать в страну."Национальное объединение" допустило отмену макроновской пенсионной реформы. Кроме того, там намерены снизить НДС на энергоносители — это, предупреждают в правительстве, обойдется государству в 16 миллиардов евро.В RN также хотят предоставить французским компаниям преференции при госзакупках, что нарушает правила конкуренции внутри Евросоюза.В NFP готовы увеличить налоги на богатых. "Мы профинансируем свою программу, залезая в карманы тех, кто больше всего может себе это позволить", — обещает Оливье Фор, глава входящей в альянс Социалистической партии. За счет дополнительных бюджетных доходов левые планируют повысить минимальную зарплату (на 14 процентов) и заморозить цены на основные продукты питания, а также энергию.Разумеется, это беспокоит крупный бизнес. "Экономическая программа левых совершенно неприемлема. Это было бы отказом Франции от капиталистической системы", — подчеркнул в беседе с FT некий известный, но не названный предприниматель. А министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр предупредил: победа левого альянса приведет к выходу из Евросоюза.Какими бы ни были результаты выборов, очевидно, что Францию ждет непростой период. Экономика и так испытывает серьезные проблемы, указывает Мэтью Линн, авторитетный финансовый обозреватель, автор книг "Обвал: Греция, евро и кризис суверенного долга" и "Длительная депрессия: спад 2008-2031 годов".За год кредитный рейтинг страны понижали дважды. Хотя еврозона в целом восстанавливается после пандемии, у Франции по-прежнему дефицит — 5,1 процента ВВП. Как заключает Линн, в таких условиях Париж не может позволить себе правительство Ле Пен. Иначе кризис неизбежен.

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экономика, франция, великобритания, европа, эммануэль макрон, марин ле пен, риши сунак, евросоюз, лондонская фондовая биржа