Рейтинг@Mail.ru
Названы опасные последствия употребления энергетиков - РИА Новости, 23.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:28 23.06.2024 (обновлено: 04:18 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/energetiki-1954807162.html
Названы опасные последствия употребления энергетиков
Названы опасные последствия употребления энергетиков - РИА Новости, 23.06.2024
Названы опасные последствия употребления энергетиков
Регулярное употребление энергетиков приводит к психическим расстройствам, депрессии и проявлениям агрессии за счет постоянной стимуляции нервной системы,... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T03:28
2024-06-23T04:18
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836689376_0:114:1921:1194_1920x0_80_0_0_bd8bc294045527c641974edd12beffc8.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Регулярное употребление энергетиков приводит к психическим расстройствам, депрессии и проявлениям агрессии за счет постоянной стимуляции нервной системы, рассказала РИА Новости заведующая кабинетом врача-педиатра участкового – врач-педиатр детской поликлиники №2 Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Елена Ряскова. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который с 1 сентября 2024 года запрещает в России розничную продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических. Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что энергетические напитки провоцируют болезни у несовершеннолетних, несмотря на то, что их замаскировали под "невинный напиток". Он отметил, что задача парламентариев запретить рекламу энергетиков и ввести жесткую ответственность за продажу их несовершеннолетним. "Любители энергетических напитков часто страдают психическими расстройствами, депрессией, проявлением агрессии за счет того, что постоянно происходит искусственная стимуляция нервной системы", - сказала Ряскова. Также энергетики могут привести к аллергическим проявлениям и реакциям за счет содержания в них красителей. "Если употреблять эти энергетики и неправильно питаться, это может привести к нарушению углеводного обмена. В дальнейшем это может также способствовать развитию ожирения и сахарного диабета", - отметила собеседница агентства. По словам врача, энергетические напитки способны нанести вред организму, особенно еще не до конца сформировавшемуся - детскому или подростковому. "Основным тонизирующим компонентом энергетиков является кофеин синтетического происхождения. Он очень быстро стимулирует нервную систему, и это способствует тому, что человек чувствует бодрость, повышается его работоспособность, устраняется вялость, сонливость. Но через несколько часов это все сменяется тем, что появляется сонливость, вялость, помутнение в глазах и даже иногда вплоть до обморочного состояния", - добавила Ряскова.
https://ria.ru/20240618/gosduma-1953666487.html
https://ria.ru/20240618/gosduma-1953691236.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836689376_61:0:1774:1285_1920x0_80_0_0_f93e8a49d1f1ddc914fffd338690aed3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Названы опасные последствия употребления энергетиков

Врач Ряскова: энергетики приводят к психическим расстройствам и агрессии

© Фото : Pixabay / HerbichЭнергетический напиток
Энергетический напиток - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© Фото : Pixabay / Herbich
Энергетический напиток. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Регулярное употребление энергетиков приводит к психическим расстройствам, депрессии и проявлениям агрессии за счет постоянной стимуляции нервной системы, рассказала РИА Новости заведующая кабинетом врача-педиатра участкового – врач-педиатр детской поликлиники №2 Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Елена Ряскова.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который с 1 сентября 2024 года запрещает в России розничную продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических. Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что энергетические напитки провоцируют болезни у несовершеннолетних, несмотря на то, что их замаскировали под "невинный напиток". Он отметил, что задача парламентариев запретить рекламу энергетиков и ввести жесткую ответственность за продажу их несовершеннолетним.
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Госдума приняла в I чтении закон о запрете продажи энергетиков детям
18 июня, 14:11
"Любители энергетических напитков часто страдают психическими расстройствами, депрессией, проявлением агрессии за счет того, что постоянно происходит искусственная стимуляция нервной системы", - сказала Ряскова.
Также энергетики могут привести к аллергическим проявлениям и реакциям за счет содержания в них красителей.
"Если употреблять эти энергетики и неправильно питаться, это может привести к нарушению углеводного обмена. В дальнейшем это может также способствовать развитию ожирения и сахарного диабета", - отметила собеседница агентства.
По словам врача, энергетические напитки способны нанести вред организму, особенно еще не до конца сформировавшемуся - детскому или подростковому.
"Основным тонизирующим компонентом энергетиков является кофеин синтетического происхождения. Он очень быстро стимулирует нервную систему, и это способствует тому, что человек чувствует бодрость, повышается его работоспособность, устраняется вялость, сонливость. Но через несколько часов это все сменяется тем, что появляется сонливость, вялость, помутнение в глазах и даже иногда вплоть до обморочного состояния", - добавила Ряскова.
Пленарное заседание Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Глава комитета ГД по защите семьи продемонстрировала коллегам энергетики
18 июня, 15:14
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала