https://ria.ru/20240623/energetiki-1954807162.html
Названы опасные последствия употребления энергетиков
Названы опасные последствия употребления энергетиков - РИА Новости, 23.06.2024
Названы опасные последствия употребления энергетиков
Регулярное употребление энергетиков приводит к психическим расстройствам, депрессии и проявлениям агрессии за счет постоянной стимуляции нервной системы,... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T03:28
2024-06-23T03:28
2024-06-23T04:18
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Регулярное употребление энергетиков приводит к психическим расстройствам, депрессии и проявлениям агрессии за счет постоянной стимуляции нервной системы, рассказала РИА Новости заведующая кабинетом врача-педиатра участкового – врач-педиатр детской поликлиники №2 Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Елена Ряскова. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который с 1 сентября 2024 года запрещает в России розничную продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических. Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что энергетические напитки провоцируют болезни у несовершеннолетних, несмотря на то, что их замаскировали под "невинный напиток". Он отметил, что задача парламентариев запретить рекламу энергетиков и ввести жесткую ответственность за продажу их несовершеннолетним. "Любители энергетических напитков часто страдают психическими расстройствами, депрессией, проявлением агрессии за счет того, что постоянно происходит искусственная стимуляция нервной системы", - сказала Ряскова. Также энергетики могут привести к аллергическим проявлениям и реакциям за счет содержания в них красителей. "Если употреблять эти энергетики и неправильно питаться, это может привести к нарушению углеводного обмена. В дальнейшем это может также способствовать развитию ожирения и сахарного диабета", - отметила собеседница агентства. По словам врача, энергетические напитки способны нанести вред организму, особенно еще не до конца сформировавшемуся - детскому или подростковому. "Основным тонизирующим компонентом энергетиков является кофеин синтетического происхождения. Он очень быстро стимулирует нервную систему, и это способствует тому, что человек чувствует бодрость, повышается его работоспособность, устраняется вялость, сонливость. Но через несколько часов это все сменяется тем, что появляется сонливость, вялость, помутнение в глазах и даже иногда вплоть до обморочного состояния", - добавила Ряскова.
https://ria.ru/20240618/gosduma-1953666487.html
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Названы опасные последствия употребления энергетиков
Врач Ряскова: энергетики приводят к психическим расстройствам и агрессии
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Регулярное употребление энергетиков приводит к психическим расстройствам, депрессии и проявлениям агрессии за счет постоянной стимуляции нервной системы, рассказала РИА Новости заведующая кабинетом врача-педиатра участкового – врач-педиатр детской поликлиники №2 Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Елена Ряскова.
Ранее Госдума
приняла в первом чтении законопроект, который с 1 сентября 2024 года запрещает в России
розничную продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических. Спикер ГД Вячеслав Володин
считает, что энергетические напитки провоцируют болезни у несовершеннолетних, несмотря на то, что их замаскировали под "невинный напиток". Он отметил, что задача парламентариев запретить рекламу энергетиков и ввести жесткую ответственность за продажу их несовершеннолетним.
"Любители энергетических напитков часто страдают психическими расстройствами, депрессией, проявлением агрессии за счет того, что постоянно происходит искусственная стимуляция нервной системы", - сказала Ряскова.
Также энергетики могут привести к аллергическим проявлениям и реакциям за счет содержания в них красителей.
"Если употреблять эти энергетики и неправильно питаться, это может привести к нарушению углеводного обмена. В дальнейшем это может также способствовать развитию ожирения и сахарного диабета", - отметила собеседница агентства.
По словам врача, энергетические напитки способны нанести вред организму, особенно еще не до конца сформировавшемуся - детскому или подростковому.
"Основным тонизирующим компонентом энергетиков является кофеин синтетического происхождения. Он очень быстро стимулирует нервную систему, и это способствует тому, что человек чувствует бодрость, повышается его работоспособность, устраняется вялость, сонливость. Но через несколько часов это все сменяется тем, что появляется сонливость, вялость, помутнение в глазах и даже иногда вплоть до обморочного состояния", - добавила Ряскова.