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Стали известны подробности о водителе электробуса, попавшем в ДТП в Москве - РИА Новости, 23.06.2024
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14:07 23.06.2024 (обновлено: 14:22 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/elektrobus-1954850405.html
Стали известны подробности о водителе электробуса, попавшем в ДТП в Москве
Стали известны подробности о водителе электробуса, попавшем в ДТП в Москве - РИА Новости, 23.06.2024
Стали известны подробности о водителе электробуса, попавшем в ДТП в Москве
Мосгортранс проводит расследование ДТП с электробусом, которое произошло в воскресенье на востоке столицы, водитель электробуса перед сменой прошел медосмотр,... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T14:07
2024-06-23T14:22
происшествия
мосгортранс
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мосгортранс проводит расследование ДТП с электробусом, которое произошло в воскресенье на востоке столицы, водитель электробуса перед сменой прошел медосмотр, сообщила журналистам начальник службы внешних коммуникации Мосгортранса Мария Рыбкина. Она напомнила, что в воскресенье около 10.35 на Лухмановской улице в районе дома 35 произошло ДТП с участием электробуса 792 маршрута. Водитель транспортного средства следовал в парк, пассажиров в салоне не было. В результате ДТП пострадавших нет. "Руководство Мосгортранса проводит служебное расследование по факту данного ДТП. В парке Мосгортранса водитель работает с 2013 года. Перед сменой сотрудник прошел медосмотр, отстранений по состоянию здоровья зафиксировано не было. Режим труда и отдыха был выполнен", - рассказала Рыбкина. По ее словам, техобслуживание электробуса проводилось своевременно, перед выпуском на линию был проведен контроль его технического состояния. Электробус выпустили на линию в исправном состоянии. "Заключение о техническом состоянии транспортного средства будет установлено специальной комиссией… Все обстоятельства и точную причину происшествия будут выяснять сотрудники ГАИ", - пояснила Рыбкина. Как отметили в Telegram-канале департамента транспорта, проезжая часть на Лухмановской улице свободна для движения, а наземный городской транспорт работает без задержек.
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происшествия, мосгортранс, гибдд мвд рф
Происшествия, Мосгортранс, ГИБДД МВД РФ
Стали известны подробности о водителе электробуса, попавшем в ДТП в Москве

Водитель электробуса, попавший в ДТП в Москве, перед сменой прошел медосмотр

© АГН "Москва" / Мобильный репортерНа месте ДТП с участием электробуса
На месте ДТП с участием электробуса - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
На месте ДТП с участием электробуса
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мосгортранс проводит расследование ДТП с электробусом, которое произошло в воскресенье на востоке столицы, водитель электробуса перед сменой прошел медосмотр, сообщила журналистам начальник службы внешних коммуникации Мосгортранса Мария Рыбкина.
Она напомнила, что в воскресенье около 10.35 на Лухмановской улице в районе дома 35 произошло ДТП с участием электробуса 792 маршрута. Водитель транспортного средства следовал в парк, пассажиров в салоне не было. В результате ДТП пострадавших нет.
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«
"Руководство Мосгортранса проводит служебное расследование по факту данного ДТП. В парке Мосгортранса водитель работает с 2013 года. Перед сменой сотрудник прошел медосмотр, отстранений по состоянию здоровья зафиксировано не было. Режим труда и отдыха был выполнен", - рассказала Рыбкина.
По ее словам, техобслуживание электробуса проводилось своевременно, перед выпуском на линию был проведен контроль его технического состояния. Электробус выпустили на линию в исправном состоянии.
«
"Заключение о техническом состоянии транспортного средства будет установлено специальной комиссией… Все обстоятельства и точную причину происшествия будут выяснять сотрудники ГАИ", - пояснила Рыбкина.
Как отметили в Telegram-канале департамента транспорта, проезжая часть на Лухмановской улице свободна для движения, а наземный городской транспорт работает без задержек.
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