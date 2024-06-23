https://ria.ru/20240623/elektrobus-1954850405.html

Стали известны подробности о водителе электробуса, попавшем в ДТП в Москве

Стали известны подробности о водителе электробуса, попавшем в ДТП в Москве - РИА Новости, 23.06.2024

Стали известны подробности о водителе электробуса, попавшем в ДТП в Москве

Мосгортранс проводит расследование ДТП с электробусом, которое произошло в воскресенье на востоке столицы, водитель электробуса перед сменой прошел медосмотр,... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T14:07

2024-06-23T14:07

2024-06-23T14:22

происшествия

мосгортранс

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мосгортранс проводит расследование ДТП с электробусом, которое произошло в воскресенье на востоке столицы, водитель электробуса перед сменой прошел медосмотр, сообщила журналистам начальник службы внешних коммуникации Мосгортранса Мария Рыбкина. Она напомнила, что в воскресенье около 10.35 на Лухмановской улице в районе дома 35 произошло ДТП с участием электробуса 792 маршрута. Водитель транспортного средства следовал в парк, пассажиров в салоне не было. В результате ДТП пострадавших нет. "Руководство Мосгортранса проводит служебное расследование по факту данного ДТП. В парке Мосгортранса водитель работает с 2013 года. Перед сменой сотрудник прошел медосмотр, отстранений по состоянию здоровья зафиксировано не было. Режим труда и отдыха был выполнен", - рассказала Рыбкина. По ее словам, техобслуживание электробуса проводилось своевременно, перед выпуском на линию был проведен контроль его технического состояния. Электробус выпустили на линию в исправном состоянии. "Заключение о техническом состоянии транспортного средства будет установлено специальной комиссией… Все обстоятельства и точную причину происшествия будут выяснять сотрудники ГАИ", - пояснила Рыбкина. Как отметили в Telegram-канале департамента транспорта, проезжая часть на Лухмановской улице свободна для движения, а наземный городской транспорт работает без задержек.

https://ria.ru/20240614/dtp-1952759745.html

https://ria.ru/20240619/dtp-1954091402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мосгортранс, гибдд мвд рф