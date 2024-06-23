https://ria.ru/20240623/dvadtsatka-1954823479.html

Россия пресечет попытки политизации экономического сотрудничества G20

Россия пресечет попытки политизации экономического сотрудничества G20 - РИА Новости, 23.06.2024

Россия пресечет попытки политизации экономического сотрудничества G20

Россия будет жестко пресекать попытки искусственной политизации экономического сотрудничества G20 на предстоящей встрече шерп в Рио-де-Жанейро 3-5 июля, заявил... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T10:08

2024-06-23T10:08

2024-06-23T10:08

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россия

рио-де-жанейро (город)

сша

светлана лукаш

большая двадцатка

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия будет жестко пресекать попытки искусственной политизации экономического сотрудничества G20 на предстоящей встрече шерп в Рио-де-Жанейро 3-5 июля, заявил посол МИД РФ по вопросам G20, су-шерпа Марат Бердыев в своем Telegram-канале. Третья встреча шерп G20 пойдет в Рио-де-Жанейро 3-5 июля. Она открывает практическую работу над проектом итогового документа саммита "Группы двадцати", который в этом году состоится в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. "Ключевыми темами, выбранными нашими бразильскими коллегами, в текущем году выступают: борьба с бедностью и голодом, осуществление справедливых энергетических переходов без ущерба для экономического прогресса, реформа глобальных институтов управления. Россия полностью поддерживает указанную повестку дня", - написал Бердыев. При этом, по его данным, с подачи подстрекаемых США и англосаксами западных членов шерпы также затронут геополитическую проблематику. "Вместе с единомышленниками предметно выскажемся по сути наблюдаемой непростой ситуации в международных отношениях, оборачивающейся постоянными конфликтами, нестабильностью и торговыми войнами. При этом будем жестко пресекать любые попытки искусственной политизации экономического сотрудничества или навязывания "семеркой" своих ложных однобоких оценок событий на международной арене", - заверил Бердыев. По его словам, российскую делегацию возглавит шерпа, замначальника экспертного управления Президента Светлана Лукаш. В числе сопровождающих лиц будут сотрудники администрации президента и департамента экономического сотрудничества МИД.

https://ria.ru/20230909/sammit-1895212065.html

https://ria.ru/20230909/ukraina-1895201499.html

россия

рио-де-жанейро (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, рио-де-жанейро (город), сша, светлана лукаш, большая двадцатка