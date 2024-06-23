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Россия пресечет попытки политизации экономического сотрудничества G20 - РИА Новости, 23.06.2024
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10:08 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/dvadtsatka-1954823479.html
Россия пресечет попытки политизации экономического сотрудничества G20
Россия пресечет попытки политизации экономического сотрудничества G20 - РИА Новости, 23.06.2024
Россия пресечет попытки политизации экономического сотрудничества G20
Россия будет жестко пресекать попытки искусственной политизации экономического сотрудничества G20 на предстоящей встрече шерп в Рио-де-Жанейро 3-5 июля, заявил... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T10:08
2024-06-23T10:08
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия будет жестко пресекать попытки искусственной политизации экономического сотрудничества G20 на предстоящей встрече шерп в Рио-де-Жанейро 3-5 июля, заявил посол МИД РФ по вопросам G20, су-шерпа Марат Бердыев в своем Telegram-канале. Третья встреча шерп G20 пойдет в Рио-де-Жанейро 3-5 июля. Она открывает практическую работу над проектом итогового документа саммита "Группы двадцати", который в этом году состоится в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. "Ключевыми темами, выбранными нашими бразильскими коллегами, в текущем году выступают: борьба с бедностью и голодом, осуществление справедливых энергетических переходов без ущерба для экономического прогресса, реформа глобальных институтов управления. Россия полностью поддерживает указанную повестку дня", - написал Бердыев. При этом, по его данным, с подачи подстрекаемых США и англосаксами западных членов шерпы также затронут геополитическую проблематику. "Вместе с единомышленниками предметно выскажемся по сути наблюдаемой непростой ситуации в международных отношениях, оборачивающейся постоянными конфликтами, нестабильностью и торговыми войнами. При этом будем жестко пресекать любые попытки искусственной политизации экономического сотрудничества или навязывания "семеркой" своих ложных однобоких оценок событий на международной арене", - заверил Бердыев. По его словам, российскую делегацию возглавит шерпа, замначальника экспертного управления Президента Светлана Лукаш. В числе сопровождающих лиц будут сотрудники администрации президента и департамента экономического сотрудничества МИД.
https://ria.ru/20230909/sammit-1895212065.html
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в мире, россия, рио-де-жанейро (город), сша, светлана лукаш, большая двадцатка
В мире, Россия, Рио-де-Жанейро (город), США, Светлана Лукаш, Большая двадцатка
Россия пресечет попытки политизации экономического сотрудничества G20

Посол Бердыев: Россия будет пресекать попытки политизации сотрудничества G20

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20 - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия будет жестко пресекать попытки искусственной политизации экономического сотрудничества G20 на предстоящей встрече шерп в Рио-де-Жанейро 3-5 июля, заявил посол МИД РФ по вопросам G20, су-шерпа Марат Бердыев в своем Telegram-канале.
Третья встреча шерп G20 пойдет в Рио-де-Жанейро 3-5 июля. Она открывает практическую работу над проектом итогового документа саммита "Группы двадцати", который в этом году состоится в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.
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"Ключевыми темами, выбранными нашими бразильскими коллегами, в текущем году выступают: борьба с бедностью и голодом, осуществление справедливых энергетических переходов без ущерба для экономического прогресса, реформа глобальных институтов управления. Россия полностью поддерживает указанную повестку дня", - написал Бердыев.
При этом, по его данным, с подачи подстрекаемых США и англосаксами западных членов шерпы также затронут геополитическую проблематику.
"Вместе с единомышленниками предметно выскажемся по сути наблюдаемой непростой ситуации в международных отношениях, оборачивающейся постоянными конфликтами, нестабильностью и торговыми войнами. При этом будем жестко пресекать любые попытки искусственной политизации экономического сотрудничества или навязывания "семеркой" своих ложных однобоких оценок событий на международной арене", - заверил Бердыев.
По его словам, российскую делегацию возглавит шерпа, замначальника экспертного управления Президента Светлана Лукаш. В числе сопровождающих лиц будут сотрудники администрации президента и департамента экономического сотрудничества МИД.
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В миреРоссияРио-де-Жанейро (город)СШАСветлана ЛукашБольшая двадцатка
 
 
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