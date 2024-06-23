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В Пензенской области четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 23.06.2024
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12:52 23.06.2024 (обновлено: 14:13 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/dtp-1954840771.html
В Пензенской области четыре человека погибли в ДТП
В Пензенской области четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 23.06.2024
В Пензенской области четыре человека погибли в ДТП
Легковой автомобиль врезался в дерево в ЗАТО город Заречный Пензенской области, в результате погибли четыре человека, сообщило региональное управление ГИБДД в... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T12:52
2024-06-23T14:13
происшествия
заречный
пензенская область
гибдд мвд рф
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САРАТОВ, 23 июн - РИА Новости. Легковой автомобиль врезался в дерево в ЗАТО город Заречный Пензенской области, в результате погибли четыре человека, сообщило региональное управление ГИБДД в Telegram-канале. "По предварительным данным, 23 июня в 01.20 мск на улице Транспортная напротив корпуса 1/738 по проспекту Мира водитель автомобиля "Лада Приора" - молодой человек 2003 года рождения - допустил съезд с дороги в кювет с последующим наездом на препятствие - дерево. В результате происшествия водитель автомобиля, а также пассажиры - молодые люди 2005 и 2003 годов рождения и девушка 2002 года рождения - от полученных травм скончались на месте", - говорится в сообщении. ГИБДД по факту аварии проводит проверку, все обстоятельства уточняются.Прокуратура региона в Telegram-канале сообщила, что по факту ДТП возбуждено дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц". Уточняется, что за рулем находился 20-летний житель Заречного. Ведомство поставило на контроль ход расследования уголовного дела.
https://ria.ru/20240609/dtp-1951746599.html
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происшествия, заречный, пензенская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Заречный, Пензенская область, ГИБДД МВД РФ
В Пензенской области четыре человека погибли в ДТП

В Пензенской области легковушка врезалась в дерево, четыре человека погибли

© Фото : УГИБДД УМВД России по Пензенской областиНа месте ДТП в ЗАТО город Заречный Пензенской области
На месте ДТП в ЗАТО город Заречный Пензенской области - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© Фото : УГИБДД УМВД России по Пензенской области
На месте ДТП в ЗАТО город Заречный Пензенской области
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САРАТОВ, 23 июн - РИА Новости. Легковой автомобиль врезался в дерево в ЗАТО город Заречный Пензенской области, в результате погибли четыре человека, сообщило региональное управление ГИБДД в Telegram-канале.
"По предварительным данным, 23 июня в 01.20 мск на улице Транспортная напротив корпуса 1/738 по проспекту Мира водитель автомобиля "Лада Приора" - молодой человек 2003 года рождения - допустил съезд с дороги в кювет с последующим наездом на препятствие - дерево. В результате происшествия водитель автомобиля, а также пассажиры - молодые люди 2005 и 2003 годов рождения и девушка 2002 года рождения - от полученных травм скончались на месте", - говорится в сообщении.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, все обстоятельства уточняются.
Прокуратура региона в Telegram-канале сообщила, что по факту ДТП возбуждено дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц". Уточняется, что за рулем находился 20-летний житель Заречного. Ведомство поставило на контроль ход расследования уголовного дела.
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ПроисшествияЗаречныйПензенская областьГИБДД МВД РФ
 
 
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