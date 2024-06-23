https://ria.ru/20240623/dtp-1954840771.html

В Пензенской области четыре человека погибли в ДТП

В Пензенской области четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 23.06.2024

В Пензенской области четыре человека погибли в ДТП

Легковой автомобиль врезался в дерево в ЗАТО город Заречный Пензенской области, в результате погибли четыре человека, сообщило региональное управление ГИБДД в... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T12:52

2024-06-23T12:52

2024-06-23T14:13

происшествия

заречный

пензенская область

гибдд мвд рф

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САРАТОВ, 23 июн - РИА Новости. Легковой автомобиль врезался в дерево в ЗАТО город Заречный Пензенской области, в результате погибли четыре человека, сообщило региональное управление ГИБДД в Telegram-канале. "По предварительным данным, 23 июня в 01.20 мск на улице Транспортная напротив корпуса 1/738 по проспекту Мира водитель автомобиля "Лада Приора" - молодой человек 2003 года рождения - допустил съезд с дороги в кювет с последующим наездом на препятствие - дерево. В результате происшествия водитель автомобиля, а также пассажиры - молодые люди 2005 и 2003 годов рождения и девушка 2002 года рождения - от полученных травм скончались на месте", - говорится в сообщении. ГИБДД по факту аварии проводит проверку, все обстоятельства уточняются.Прокуратура региона в Telegram-канале сообщила, что по факту ДТП возбуждено дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц". Уточняется, что за рулем находился 20-летний житель Заречного. Ведомство поставило на контроль ход расследования уголовного дела.

https://ria.ru/20240609/dtp-1951746599.html

заречный

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происшествия, заречный, пензенская область, гибдд мвд рф