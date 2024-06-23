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Додон рассказал о последствиях потери суверенитета Молдавии - РИА Новости, 23.06.2024
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12:04 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/dodon-1954833916.html
Додон рассказал о последствиях потери суверенитета Молдавии
Додон рассказал о последствиях потери суверенитета Молдавии - РИА Новости, 23.06.2024
Додон рассказал о последствиях потери суверенитета Молдавии
Потеря суверенитета Молдавии может привести к вовлечению ее в вооруженные конфликты, а в конечном итоге – к территориальным потерям или даже утрате... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T12:04
2024-06-23T12:04
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КИШИНЕВ, 23 июн – РИА Новости. Потеря суверенитета Молдавии может привести к вовлечению ее в вооруженные конфликты, а в конечном итоге – к территориальным потерям или даже утрате государственности, заявил экс-президент, лидер оппозиционной в стране Партии социалистов Игорь Додон. Декларация о суверенитете Молдавии была принята парламентом республики (тогда Верховным советом Молдавской Советской Социалистической Республики) 23 июня 1990 года. В ней прописано, что суверенитет является естественным и необходимым условием существования государственности Молдавии. "В напряженном геополитическом контексте некоторые государства пытаются навязать свой диктат молдавской политике и хотят превратить нас, молдаван, в рычаг для своих региональных стратегических интересов. В этих условиях потеря суверенитета и независимости может привести к вовлечению Молдовы в вооруженные конфликты, а в конечном итоге – к территориальным потерям или даже утрате государственности", - написал в своем Telegram-канале Додон. Он отметил, что в Молдавии все еще сильны прогосударственные политические силы, которые ставят суверенитет и национальные интересы выше геополитических конъюнктур текущего момента. "И я убежден, что в последующий период именно эти патриотические политические силы придут к власти, на благо страны и ее граждан", - подчеркнул Додон. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавии. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только 8% избирателей.
https://ria.ru/20240427/moldaviya-1942755798.html
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в мире, молдавия, румыния, сша, игорь додон, майя санду, нато
В мире, Молдавия, Румыния, США, Игорь Додон, Майя Санду, НАТО
Додон рассказал о последствиях потери суверенитета Молдавии

Додон: потеря суверенитета может привести к вовлечению Молдавии в конфликты

© Sputnik / Rodion ProcaЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© Sputnik / Rodion Proca
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 июн – РИА Новости. Потеря суверенитета Молдавии может привести к вовлечению ее в вооруженные конфликты, а в конечном итоге – к территориальным потерям или даже утрате государственности, заявил экс-президент, лидер оппозиционной в стране Партии социалистов Игорь Додон.
Декларация о суверенитете Молдавии была принята парламентом республики (тогда Верховным советом Молдавской Советской Социалистической Республики) 23 июня 1990 года. В ней прописано, что суверенитет является естественным и необходимым условием существования государственности Молдавии.
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"В напряженном геополитическом контексте некоторые государства пытаются навязать свой диктат молдавской политике и хотят превратить нас, молдаван, в рычаг для своих региональных стратегических интересов. В этих условиях потеря суверенитета и независимости может привести к вовлечению Молдовы в вооруженные конфликты, а в конечном итоге – к территориальным потерям или даже утрате государственности", - написал в своем Telegram-канале Додон.
Он отметил, что в Молдавии все еще сильны прогосударственные политические силы, которые ставят суверенитет и национальные интересы выше геополитических конъюнктур текущего момента. "И я убежден, что в последующий период именно эти патриотические политические силы придут к власти, на благо страны и ее граждан", - подчеркнул Додон.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
Согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавии. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только 8% избирателей.
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