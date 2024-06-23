https://ria.ru/20240623/dodon-1954833916.html
Додон рассказал о последствиях потери суверенитета Молдавии
Додон рассказал о последствиях потери суверенитета Молдавии - РИА Новости, 23.06.2024
Додон рассказал о последствиях потери суверенитета Молдавии
Потеря суверенитета Молдавии может привести к вовлечению ее в вооруженные конфликты, а в конечном итоге – к территориальным потерям или даже утрате... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T12:04
2024-06-23T12:04
2024-06-23T12:04
в мире
молдавия
румыния
сша
игорь додон
майя санду
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913134353_0:74:2684:1584_1920x0_80_0_0_7b776af31c2f96df04a34dbd102408be.png
КИШИНЕВ, 23 июн – РИА Новости. Потеря суверенитета Молдавии может привести к вовлечению ее в вооруженные конфликты, а в конечном итоге – к территориальным потерям или даже утрате государственности, заявил экс-президент, лидер оппозиционной в стране Партии социалистов Игорь Додон. Декларация о суверенитете Молдавии была принята парламентом республики (тогда Верховным советом Молдавской Советской Социалистической Республики) 23 июня 1990 года. В ней прописано, что суверенитет является естественным и необходимым условием существования государственности Молдавии. "В напряженном геополитическом контексте некоторые государства пытаются навязать свой диктат молдавской политике и хотят превратить нас, молдаван, в рычаг для своих региональных стратегических интересов. В этих условиях потеря суверенитета и независимости может привести к вовлечению Молдовы в вооруженные конфликты, а в конечном итоге – к территориальным потерям или даже утрате государственности", - написал в своем Telegram-канале Додон. Он отметил, что в Молдавии все еще сильны прогосударственные политические силы, которые ставят суверенитет и национальные интересы выше геополитических конъюнктур текущего момента. "И я убежден, что в последующий период именно эти патриотические политические силы придут к власти, на благо страны и ее граждан", - подчеркнул Додон. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавии. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только 8% избирателей.
https://ria.ru/20240427/moldaviya-1942755798.html
https://ria.ru/20240602/moldaviya-1950031853.html
молдавия
румыния
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913134353_182:0:2566:1788_1920x0_80_0_0_a67360c8e49c3b2395362cb8078d7068.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, румыния, сша, игорь додон, майя санду, нато
В мире, Молдавия, Румыния, США, Игорь Додон, Майя Санду, НАТО
Додон рассказал о последствиях потери суверенитета Молдавии
Додон: потеря суверенитета может привести к вовлечению Молдавии в конфликты
КИШИНЕВ, 23 июн – РИА Новости. Потеря суверенитета Молдавии может привести к вовлечению ее в вооруженные конфликты, а в конечном итоге – к территориальным потерям или даже утрате государственности, заявил экс-президент, лидер оппозиционной в стране Партии социалистов Игорь Додон.
Декларация о суверенитете Молдавии была принята парламентом республики (тогда Верховным советом Молдавской Советской Социалистической Республики) 23 июня 1990 года. В ней прописано, что суверенитет является естественным и необходимым условием существования государственности Молдавии.
"В напряженном геополитическом контексте некоторые государства пытаются навязать свой диктат молдавской политике и хотят превратить нас, молдаван, в рычаг для своих региональных стратегических интересов. В этих условиях потеря суверенитета и независимости может привести к вовлечению Молдовы в вооруженные конфликты, а в конечном итоге – к территориальным потерям или даже утрате государственности", - написал в своем Telegram-канале Додон.
Он отметил, что в Молдавии все еще сильны прогосударственные политические силы, которые ставят суверенитет и национальные интересы выше геополитических конъюнктур текущего момента. "И я убежден, что в последующий период именно эти патриотические политические силы придут к власти, на благо страны и ее граждан", - подчеркнул Додон.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО
в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду
, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США
, Великобритании
, Германии
, Румынии
.
Согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавии. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только 8% избирателей.