https://ria.ru/20240623/detonatsiya-1954882033.html

В Донецке при детонации суббоеприпаса погиб мирный житель

В Донецке при детонации суббоеприпаса погиб мирный житель - РИА Новости, 23.06.2024

В Донецке при детонации суббоеприпаса погиб мирный житель

Мирный житель Донецка погиб при детонации кассетного суббоеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T17:19

2024-06-23T17:19

2024-06-23T17:19

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

петровский район

сцкк

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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Мирный житель Донецка погиб при детонации кассетного суббоеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Донецк (Петровский район): в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса по улице Амударьинской погиб мужчина 1957 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20240623/udar-1954860584.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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в мире, донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк