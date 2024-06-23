https://ria.ru/20240623/detonatsiya-1954882033.html
В Донецке при детонации суббоеприпаса погиб мирный житель
В Донецке при детонации суббоеприпаса погиб мирный житель - РИА Новости, 23.06.2024
В Донецке при детонации суббоеприпаса погиб мирный житель
Мирный житель Донецка погиб при детонации кассетного суббоеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T17:19
2024-06-23T17:19
2024-06-23T17:19
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Мирный житель Донецка погиб при детонации кассетного суббоеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Донецк (Петровский район): в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса по улице Амударьинской погиб мужчина 1957 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20240623/udar-1954860584.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, СЦКК
В Донецке при детонации суббоеприпаса погиб мирный житель
В Донецке при детонации кассетного суббоеприпаса погиб мирный житель