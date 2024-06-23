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В Донецке при детонации суббоеприпаса погиб мирный житель - РИА Новости, 23.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:19 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/detonatsiya-1954882033.html
В Донецке при детонации суббоеприпаса погиб мирный житель
В Донецке при детонации суббоеприпаса погиб мирный житель - РИА Новости, 23.06.2024
В Донецке при детонации суббоеприпаса погиб мирный житель
Мирный житель Донецка погиб при детонации кассетного суббоеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T17:19
2024-06-23T17:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
петровский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Мирный житель Донецка погиб при детонации кассетного суббоеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Донецк (Петровский район): в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса по улице Амударьинской погиб мужчина 1957 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20240623/udar-1954860584.html
донецк
донецкая народная республика
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в мире, донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, СЦКК
В Донецке при детонации суббоеприпаса погиб мирный житель

В Донецке при детонации кассетного суббоеприпаса погиб мирный житель

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramСуббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Мирный житель Донецка погиб при детонации кассетного суббоеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Донецк (Петровский район): в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса по улице Амударьинской погиб мужчина 1957 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаПетровский районСЦКК
 
 
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