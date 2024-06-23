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В больнице рассказали о состоянии детей, пострадавших в Севастополе - РИА Новости, 23.06.2024
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20:02 23.06.2024 (обновлено: 20:45 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/deti-1954907140.html
В больнице рассказали о состоянии детей, пострадавших в Севастополе
В больнице рассказали о состоянии детей, пострадавших в Севастополе - РИА Новости, 23.06.2024
В больнице рассказали о состоянии детей, пострадавших в Севастополе
Шесть детей, пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь, находятся в тяжелом состоянии, сообщила главный врач детской городской больницы №5... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T20:02
2024-06-23T20:45
севастополь
россия
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Шесть детей, пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь, находятся в тяжелом состоянии, сообщила главный врач детской городской больницы №5 Наталья Шайнер."К нам поступило 27 детей, шесть из них в тяжелом состоянии", - сказала Шайнер журналистам.Преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей. Погибли пятеро: трое детей и двое взрослых.
https://ria.ru/20240623/putin-1954878823.html
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севастополь, россия, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, Россия, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
В больнице рассказали о состоянии детей, пострадавших в Севастополе

Шесть детей, пострадавших при атаке в Севастополе, находятся в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Шесть детей, пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь, находятся в тяжелом состоянии, сообщила главный врач детской городской больницы №5 Наталья Шайнер.
«
"К нам поступило 27 детей, шесть из них в тяжелом состоянии", - сказала Шайнер журналистам.
Преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей. Погибли пятеро: трое детей и двое взрослых.
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СевастопольРоссияВооруженные силы УкраиныОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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