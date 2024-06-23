https://ria.ru/20240623/deti-1954907140.html

В больнице рассказали о состоянии детей, пострадавших в Севастополе

В больнице рассказали о состоянии детей, пострадавших в Севастополе - РИА Новости, 23.06.2024

В больнице рассказали о состоянии детей, пострадавших в Севастополе

Шесть детей, пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь, находятся в тяжелом состоянии, сообщила главный врач детской городской больницы №5... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T20:02

2024-06-23T20:02

2024-06-23T20:45

севастополь

россия

вооруженные силы украины

обстрел севастополя ракетами atacms

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Шесть детей, пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь, находятся в тяжелом состоянии, сообщила главный врач детской городской больницы №5 Наталья Шайнер."К нам поступило 27 детей, шесть из них в тяжелом состоянии", - сказала Шайнер журналистам.Преднамеренный террористический ракетный удар ВСУ по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей. Погибли пятеро: трое детей и двое взрослых.

https://ria.ru/20240623/putin-1954878823.html

севастополь

россия

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севастополь, россия, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms