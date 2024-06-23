https://ria.ru/20240623/desantniki-1954808808.html
В Минобороны рассказали, как бойцы ВДВ делают комплектующие для боеприпасов
В Минобороны рассказали, как бойцы ВДВ делают комплектующие для боеприпасов - РИА Новости, 23.06.2024
В Минобороны рассказали, как бойцы ВДВ делают комплектующие для боеприпасов
Крымские десантники Новороссийского горного соединения ВДВ активно используют полевую мастерскую в зоне спецоперации для изготовления комплектующих для... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T05:07
2024-06-23T05:07
2024-06-23T06:32
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ЛУГАНСК, 23 июн - РИА Новости. Крымские десантники Новороссийского горного соединения ВДВ активно используют полевую мастерскую в зоне спецоперации для изготовления комплектующих для различных типов боеприпасов с помощью 3D-принтеров, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Мастерскую десантники оборудовали в зоне спецоперации, для изготовления комплектующих гвардейцы используют 3D-принтер, что позволяет в короткие сроки обеспечить необходимыми деталями подразделения, использующие в своей боевой работе БПЛА со сбросами и FPV-дроны", - сообщили в МО. Уточняется, что после создания необходимого элемента на компьютерной программе его данные отправляются на 3D-принтер для последующей печати. "Всем этим (изготовленными комплектующими - ред.) обеспечиваются подразделения, выполняющие специальные боевые задачи", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230918/bespilotnik-1896878085.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-десантные войска России
В Минобороны рассказали, как бойцы ВДВ делают комплектующие для боеприпасов
Минобороны: бойцы ВДВ в полевых условиях делают комплектующие для боеприпасов
ЛУГАНСК, 23 июн - РИА Новости. Крымские десантники Новороссийского горного соединения ВДВ активно используют полевую мастерскую в зоне спецоперации для изготовления комплектующих для различных типов боеприпасов с помощью 3D-принтеров, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Мастерскую десантники оборудовали в зоне спецоперации, для изготовления комплектующих гвардейцы используют 3D-принтер, что позволяет в короткие сроки обеспечить необходимыми деталями подразделения, использующие в своей боевой работе БПЛА со сбросами и FPV-дроны", - сообщили в МО.
Уточняется, что после создания необходимого элемента на компьютерной программе его данные отправляются на 3D-принтер для последующей печати.
"Всем этим (изготовленными комплектующими - ред.) обеспечиваются подразделения, выполняющие специальные боевые задачи", - добавили в ведомстве.