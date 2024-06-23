Патриарх Кирилл рассказал о причинах депрессии у современных людей
Патриарх Кирилл назвал причиной депрессии одиночество и недостаток веры в Бога
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на богослужении в праздник Святой Троицы в Свято-Троицкой Сергиевой лавре
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на богослужении в праздник Святой Троицы в Свято-Троицкой Сергиевой лавре
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал причинами депрессии одиночество человека и недостаток веры в Бога.
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"Вера даёт огромную силу человеку, она лишает нас страхов, неких болезненных предчувствий, таких сложных психологических состояний, в которые нередко впадает современный человек. Как стало распространённым это слово – депрессия. А что это означает? Это означает потерю духовных, моральных и даже интеллектуальных сил. Происходит это только тогда, когда человек остаётся один на один со своими скорбями, со своими неудачами, со своими потерями и, не обладая верой в Бога, подвергается этому страшному состоянию уныния", - сказал патриарх в проповеди после Божественной литургии в Троице-Сергиевой лавре.
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Патриарх подчеркнул, что идти навстречу неизвестному будущему надо без страха и со смирением. Будущее не может быть страшным и разрушительным для тех, кто с Богом, заявил патриарх.
Предстоятель РПЦ призвал вкладывать в воспитание детей "все, что есть у вас лучшего", чтобы они не только хорошо учились в школе, а чтобы приобретенные знания сочетали с верой в Бога,
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"Как это умели делать выдающиеся учёные, мыслители, художники, архитекторы, военачальники на протяжении большей части нашей национальной истории, что, собственно говоря, и спасло Россию, и донесло до нас веру православную во всей её чистоте", - сказал патриарх.
В Русской православной церкви 23 июня встречают Пятидесятницу или день Святой Троицы. Это престольный праздник Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры – главный для монастыря. После почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно.