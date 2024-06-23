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Патриарх Кирилл рассказал о причинах депрессии у современных людей - РИА Новости, 23.06.2024
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Религия
 
13:44 23.06.2024 (обновлено: 13:51 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/depressiya-1954847618.html
Патриарх Кирилл рассказал о причинах депрессии у современных людей
Патриарх Кирилл рассказал о причинах депрессии у современных людей - РИА Новости, 23.06.2024
Патриарх Кирилл рассказал о причинах депрессии у современных людей
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал причинами депрессии одиночество человека и недостаток веры в Бога. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T13:44
2024-06-23T13:51
религия
россия
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал причинами депрессии одиночество человека и недостаток веры в Бога. "Вера даёт огромную силу человеку, она лишает нас страхов, неких болезненных предчувствий, таких сложных психологических состояний, в которые нередко впадает современный человек. Как стало распространённым это слово – депрессия. А что это означает? Это означает потерю духовных, моральных и даже интеллектуальных сил. Происходит это только тогда, когда человек остаётся один на один со своими скорбями, со своими неудачами, со своими потерями и, не обладая верой в Бога, подвергается этому страшному состоянию уныния", - сказал патриарх в проповеди после Божественной литургии в Троице-Сергиевой лавре. Патриарх подчеркнул, что идти навстречу неизвестному будущему надо без страха и со смирением. Будущее не может быть страшным и разрушительным для тех, кто с Богом, заявил патриарх. Предстоятель РПЦ призвал вкладывать в воспитание детей "все, что есть у вас лучшего", чтобы они не только хорошо учились в школе, а чтобы приобретенные знания сочетали с верой в Бога, "Как это умели делать выдающиеся учёные, мыслители, художники, архитекторы, военачальники на протяжении большей части нашей национальной истории, что, собственно говоря, и спасло Россию, и донесло до нас веру православную во всей её чистоте", - сказал патриарх. В Русской православной церкви 23 июня встречают Пятидесятницу или день Святой Троицы. Это престольный праздник Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры – главный для монастыря. После почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно.
https://ria.ru/20231002/stradaniya-1899819319.html
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россия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Россия, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл рассказал о причинах депрессии у современных людей

Патриарх Кирилл назвал причиной депрессии одиночество и недостаток веры в Бога

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на богослужении в праздник Святой Троицы в Свято-Троицкой Сергиевой лавре
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на богослужении в праздник Святой Троицы в Свято-Троицкой Сергиевой лавре - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на богослужении в праздник Святой Троицы в Свято-Троицкой Сергиевой лавре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал причинами депрессии одиночество человека и недостаток веры в Бога.
«
"Вера даёт огромную силу человеку, она лишает нас страхов, неких болезненных предчувствий, таких сложных психологических состояний, в которые нередко впадает современный человек. Как стало распространённым это слово – депрессия. А что это означает? Это означает потерю духовных, моральных и даже интеллектуальных сил. Происходит это только тогда, когда человек остаётся один на один со своими скорбями, со своими неудачами, со своими потерями и, не обладая верой в Бога, подвергается этому страшному состоянию уныния", - сказал патриарх в проповеди после Божественной литургии в Троице-Сергиевой лавре.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Патриарх Кирилл назвал страх у защитников Родины причиной сильных страданий
2 октября 2023, 03:50
Патриарх подчеркнул, что идти навстречу неизвестному будущему надо без страха и со смирением. Будущее не может быть страшным и разрушительным для тех, кто с Богом, заявил патриарх.
Предстоятель РПЦ призвал вкладывать в воспитание детей "все, что есть у вас лучшего", чтобы они не только хорошо учились в школе, а чтобы приобретенные знания сочетали с верой в Бога,
«
"Как это умели делать выдающиеся учёные, мыслители, художники, архитекторы, военачальники на протяжении большей части нашей национальной истории, что, собственно говоря, и спасло Россию, и донесло до нас веру православную во всей её чистоте", - сказал патриарх.
В Русской православной церкви 23 июня встречают Пятидесятницу или день Святой Троицы. Это престольный праздник Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры – главный для монастыря. После почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно.
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РелигияРоссияРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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