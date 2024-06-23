https://ria.ru/20240623/delo-1954865910.html

СК возбудил дело по статье "Теракт" после атаки ВСУ на Севастополь

СК возбудил дело по статье "Теракт" после атаки ВСУ на Севастополь - РИА Новости, 23.06.2024

СК возбудил дело по статье "Теракт" после атаки ВСУ на Севастополь

Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте после удара ВСУ по Севастополю, где погибли три человека, в том числе двое детей, сообщается в... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T15:42

2024-06-23T15:42

2024-06-23T16:55

специальная военная операция на украине

происшествия

севастополь

россия

михаил развожаев

сша

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте после удара ВСУ по Севастополю, где погибли три человека, в том числе двое детей, сообщается в Telegram-канале ведомства."Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки ВСУ на город Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в т.ч. несовершеннолетние. Следственный комитет России устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным из-за ракетной атаки ВСУ пострадали почти 100 человек, трое, из которых два ребенка, погибли. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.Отмечается, что на месте работают следователи и криминалисты.

https://ria.ru/20240623/udar-1954860584.html

севастополь

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