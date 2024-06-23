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СК возбудил дело по статье "Теракт" после атаки ВСУ на Севастополь - РИА Новости, 23.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:42 23.06.2024 (обновлено: 16:55 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/delo-1954865910.html
СК возбудил дело по статье "Теракт" после атаки ВСУ на Севастополь
СК возбудил дело по статье "Теракт" после атаки ВСУ на Севастополь - РИА Новости, 23.06.2024
СК возбудил дело по статье "Теракт" после атаки ВСУ на Севастополь
Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте после удара ВСУ по Севастополю, где погибли три человека, в том числе двое детей, сообщается в... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T15:42
2024-06-23T16:55
специальная военная операция на украине
происшествия
севастополь
россия
михаил развожаев
сша
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте после удара ВСУ по Севастополю, где погибли три человека, в том числе двое детей, сообщается в Telegram-канале ведомства."Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки ВСУ на город Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в т.ч. несовершеннолетние. Следственный комитет России устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным из-за ракетной атаки ВСУ пострадали почти 100 человек, трое, из которых два ребенка, погибли. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.Отмечается, что на месте работают следователи и криминалисты.
https://ria.ru/20240623/udar-1954860584.html
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происшествия, севастополь, россия, михаил развожаев, сша, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), обстрел севастополя ракетами atacms
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, США, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
СК возбудил дело по статье "Теракт" после атаки ВСУ на Севастополь

СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт" после атаки ВСУ на Севастополь

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота Следственного комитета
Работа Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа Следственного комитета . Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте после удара ВСУ по Севастополю, где погибли три человека, в том числе двое детей, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«
"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки ВСУ на город Севастополь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане, в т.ч. несовершеннолетние. Следственный комитет России устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.
ВСУ атаковали Севастополь днем в воскресенье. По данным губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей уничтожены в небе над акваторией, но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне. По последним данным из-за ракетной атаки ВСУ пострадали почти 100 человек, трое, из которых два ребенка, погибли. По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.
Отмечается, что на месте работают следователи и криминалисты.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
ВСУ не случайно выбрали день для удара по Севастополю, заявила Захарова
Вчера, 14:56
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСевастопольРоссияМихаил РазвожаевСШАВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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