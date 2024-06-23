Врачам скорой приграничных районов Курской области передали бронезащиту
Врачам скорой помощи приграничных районов Курской области передали бронезащиту
Пошив амуниции. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Народный фронт вместе с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым передали врачам скорой помощи и соцработникам приграничных районов Курской области комплекты бронезащиты и тактические аптечки, сообщила пресс-служба президентского движения.
«
"Сорок комплектов бронезащиты и касок, а также 400 тактических аптечек медикам и социальным работникам приграничья передали заместитель руководителя исполкома Народного фронта Сергей Горбунов и врио губернатора Курской области Алексей Смирнов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что аптечки и бронежилеты фонд "Народный фронт. Всё для Победы!" закупил, чтобы разместить в маршрутных транспортных средствах, укрытиях, на социальных объектах в шести приграничных районах Курской области.
Тактические аптечки помогут оказать первую помощь в чрезвычайной ситуации, а комплекты бронезащиты – обезопасить самих медиков. Аналогичную закупку аптечек Народный фронт организовал вместе с правительством Белгородской области.
«
"Сегодня важно помочь бойцам и экстренным службам, выполняющим свой долг в обстреливаемых районах, и обеспечить их всем необходимым. Именно на это рассчитана наша совместная с Народным фронтом работа", - сказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что бронежилеты и бронешлемы высокого класса защиты будут распределены между специалистами подстанций скорой медицинской помощи в Рыльском, Глушковском, Кореневском, Суджанском, Беловском, Хомутовском районах Курской области. Бронезащиту получат также социальные работники поселков Теткино, Попово-Лежачи и Коровяковка Глушковского района.
«
"Мы будем и дальше поддерживать людей Курской области. Мы поможем обеспечить скорые помощи приграничья средствами РЭБ. К сожалению, враг продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре и врачи находятся в зоне повышенной опасности. Наша задача – защитить их", - сказал заместитель руководителя исполкома Народного фронта Сергей Горбунов, слова которого также приводятся в сообщении.
В Народном фронте рассказали, что сейчас при поддержке правительства Курской области ведётся сбор в помощь военнослужащим, охраняющим приграничные рубежи региона от террористических атак ВСУ.
«
"Уже собрано порядка 10 миллионов рублей. По итогам мая Курская область вошла в тройку самых активных регионов по сборам. На средства от этого сбора будут закуплены системы РЭБ, квадрокоптеры и ФПВ дроны, тепловизоры, цифровые прицелы, строительные материалы, медикаменты для бойцов и другие необходимые вещи",- следует из пресс-релиза.