https://ria.ru/20240623/bronezaschita-1954872559.html

Врачам скорой приграничных районов Курской области передали бронезащиту

Врачам скорой приграничных районов Курской области передали бронезащиту - РИА Новости, 23.06.2024

Врачам скорой приграничных районов Курской области передали бронезащиту

Народный фронт вместе с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым передали врачам скорой помощи и соцработникам приграничных районов Курской области... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T16:39

2024-06-23T16:39

2024-06-23T16:39

надежные люди

общество

курская область

белгородская область

глушковский район

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

сергей горбунов

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Народный фронт вместе с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым передали врачам скорой помощи и соцработникам приграничных районов Курской области комплекты бронезащиты и тактические аптечки, сообщила пресс-служба президентского движения. "Сорок комплектов бронезащиты и касок, а также 400 тактических аптечек медикам и социальным работникам приграничья передали заместитель руководителя исполкома Народного фронта Сергей Горбунов и врио губернатора Курской области Алексей Смирнов", - говорится в сообщении. Отмечается, что аптечки и бронежилеты фонд "Народный фронт. Всё для Победы!" закупил, чтобы разместить в маршрутных транспортных средствах, укрытиях, на социальных объектах в шести приграничных районах Курской области. Тактические аптечки помогут оказать первую помощь в чрезвычайной ситуации, а комплекты бронезащиты – обезопасить самих медиков. Аналогичную закупку аптечек Народный фронт организовал вместе с правительством Белгородской области. "Сегодня важно помочь бойцам и экстренным службам, выполняющим свой долг в обстреливаемых районах, и обеспечить их всем необходимым. Именно на это рассчитана наша совместная с Народным фронтом работа", - сказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается, что бронежилеты и бронешлемы высокого класса защиты будут распределены между специалистами подстанций скорой медицинской помощи в Рыльском, Глушковском, Кореневском, Суджанском, Беловском, Хомутовском районах Курской области. Бронезащиту получат также социальные работники поселков Теткино, Попово-Лежачи и Коровяковка Глушковского района. "Мы будем и дальше поддерживать людей Курской области. Мы поможем обеспечить скорые помощи приграничья средствами РЭБ. К сожалению, враг продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре и врачи находятся в зоне повышенной опасности. Наша задача – защитить их", - сказал заместитель руководителя исполкома Народного фронта Сергей Горбунов, слова которого также приводятся в сообщении. В Народном фронте рассказали, что сейчас при поддержке правительства Курской области ведётся сбор в помощь военнослужащим, охраняющим приграничные рубежи региона от террористических атак ВСУ. "Уже собрано порядка 10 миллионов рублей. По итогам мая Курская область вошла в тройку самых активных регионов по сборам. На средства от этого сбора будут закуплены системы РЭБ, квадрокоптеры и ФПВ дроны, тепловизоры, цифровые прицелы, строительные материалы, медикаменты для бойцов и другие необходимые вещи",- следует из пресс-релиза.

https://ria.ru/20240623/gumpomosch-1954809202.html

https://ria.ru/20240623/spetsoperatsiya-1954855561.html

https://ria.ru/20240620/pomosch-1954398703.html

курская область

белгородская область

глушковский район

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общество, курская область, белгородская область, глушковский район, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, сергей горбунов